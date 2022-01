Real Estate Pro, la herramienta de Alfio Bardolla que ayuda a gestionar inversiones inmobiliarias Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:38 h (CET) La herramienta permite mapear automáticamente las zonas de las ciudades para determinar los precios de las viviendas en cada calle, determinar el ROI, o las cuentas de resultados. Una función particular de escaneo de mercado le permite filtrar e importar automáticamente anuncios inmobiliarios desde los principales portales en línea La academia internacional de formación financiera Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es) lanza en España la primera herramienta especializada en inversiones inmobiliarias. Se trata de Real Estate Pro y consiste en una herramienta de ayuda y gestión para inversores inmobiliarios.

Real Estate Pro ha sido diseñada por el propio Alfio Bardolla pensando en las necesidades que puede tener cualquier inversor inmobiliario para desempeñar su trabajo. La herramienta permite mapear automáticamente las zonas de las ciudades para determinar los precios de las viviendas en cada calle, determinar el ROI, o las cuentas de resultados.

Además, una funcionalidad particular de escaneo de mercado permite al usuario filtrar e importar automáticamente anuncios inmobiliarios desde los principales portales inmobiliarios del sector.

Por otro lado la herramienta también permite compartir toda la información con el resto del equipo inversor como el entrenador inversor.

En esta innovadora plataforma también se podrá acceder a un asesoramiento y orientación profesional con el experto Alfio Bardolla para alcanzar el éxito éxito en el sector inmobiliario.

Gracias a Real Estate Pro se puede reducir drásticamente el tiempo que se debe dedicar a mpaear las viviendas y se podrán seleccionar las transacciones inmobiliarias. Además se puede acceder rápidamente al precio de las calles registradas en el mapa agilizando así las búsquedas y gestiones.

Real Estate Pro ofrece acceso directo e inmediato a las subastas inmobiliarias en cada Comunidad Autónoma así como toda la información análisis y filtros necesaria para la gestión.

Resumen de características principales herramienta Real Estate Pro:

Reduce drásticamente el tiempo dedicado a mapear y seleccionar transacciones inmobiliarias

Permite identificar rápidamente el precio de la calle de las áreas mapeadas

Busca con un solo clic en los principales portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa etc

Localiza automáticamente subastas en el territorio de interés

Crea y gestiona la cuenta de resultados de forma fiable

Acceso inmediato a toda la información en un solo lugar, siempre actualizado

Uso de filtros para mejorar el análisis de los listados inmobiliarios disponibles

