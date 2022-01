Un 50 % de las tiendas online no realiza envíos a Canarias y solo un 4 % hace entregas urgentes a las islas Las cifras ponen a los canarios en desventaja, ya que sus posibilidades de recibir cualquier tipo de artículo en casa se reducen a la mitad respecto de otros españoles Redacción

miércoles, 26 de enero de 2022, 11:41 h (CET) Canarias es uno de los atractivos turísticos más populares de nuestro país, pero se ha visto afectado por los estragos de la COVID 19 y recientemente por el Volcán de La Palma que, tras 85 días de actividad, finalmente se detuvo. En este contexto, los canarios, así como toda España, se han convertido en demandantes potenciales del comercio en línea, pero no lo han tenido fácil. Según el último análisis elaborado por el comparador de precios idealo.es, un 50% de las tiendas online no realiza envíos a las Islas Canarias y solo el 4 % lleva a cabo entregas urgentes al archipiélago. Unas cifras que ponen a los ciudadanos en desventaja, ya que sus posibilidades de recibir cualquier tipo de artículo en casa se reducen a la mitad respecto de otros españoles. Con el boom del e-commerce, la frecuencia con la que se adquieren productos en línea aumenta cada vez más en España. Por ello, los comercios están mejorando sus opciones de envío, ampliando sus zonas de operaciones y alcance geográfico. Una muestra de esto, según idealo, es el aumento en el porcentaje de negocios que realizan envíos a Canarias (46 %), lo que representa una mejora anual de 8 puntos de alza con respecto al año previo (38 %).



Por otro lado, las cifras del análisis también revelan que únicamente un 2 % de los e-commerce ofrece la opción de repartos el mismo día en Canarias, selección que va ganando terreno entre los usuarios por la comodidad que esta elección supone. El estudio también concluye que el 33 % de los establecimientos no asume los gastos de envío, lo que hace que estas cuantías recaigan en el consumidor. Así, para un trámite gratuito otras tiendas optan por exigir un gasto mínimo promedio de 61€ en la compra o disponer de una cuenta premium.

El comparador también expone que solo un 30 % de los comercios digitales incluye la opción de llegar a toda España incluyendo, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, las principales regiones perjudicadas en cuanto a envíos fuera de la península. En este panorama de distribución, la sostenibilidad toma cada vez más importancia, pero sigue siendo materia pendiente para muchos. De los comercios analizados por idealo.es, solo el 2 % brinda la posibilidad de compensar la huella de carbono del envío al cliente.

Los usuarios buscan más opciones de compra y recogida

El estudio también deja ver cómo los consumidores españoles están interesados en disponer de más opciones a la hora de recibir su pedido. Una de las alternativas sería compra y recogida, también conocida como “click and collect” con la que muchos pueden devolver el producto de forma instantánea en el mismo comercio si no están contentos con lo que reciben. Según la investigación, un 54,7 % afirma que tener esta selección podría afectar su decisión de compra, es decir, estaría más dispuesto a completarla.

"Canarias cuenta 2,2 millones de habitantes que dependen cada vez más de las compras online, lo que representa una oportunidad para los comercios de ofrecer alternativas de envíos ya sea al mismo día o gratis, para fidelizar la relación con los clientes", afirma Adrián Amorín, country manager de idealo.es, y añade "Aún queda mucho por recorrer en materia de distribución de pedidos, pero sin duda la mayor prioridad es hacer que estos sean respetuosos con el medio ambiente y equitativos con la distribución"

