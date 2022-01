​La Revolución Naranja, cuando el mundo descubrió Ucrania Fue un paso significativo hacia el Occidente democrático y un alejamiento de la Rusia autocrática Oleg Chupryna

miércoles, 26 de enero de 2022, 11:11 h (CET) El 23 de enero, Ucrania cumplió el final del decimoséptimo aniversario de la Revolución Naranja, la que fue uno de los principales movimientos de protesta en Europa desde el colapso del comunismo. Las protestas y otros eventos políticos que duraron tres meses habían catapultado a Ucrania al centro de la atención mundial. Durante aquellos meses, mucha gente de todo el mundo descubrió que Ucrania no era Rusia sino un país independiente. Es un gran país en el este de Europa, cuyo territorio en realidad es más grande que Alemania y el Reino Unido juntos y está poblado por más de 40 millones de habitantes.

Las protestas masivas en la capital Kiev y en todo el país fueron una aguda reacción social al fraude electoral sin precedentes durante las elecciones presidenciales cometido por el régimen del presidente Leonid Kuchma. La Revolución Naranja fue una de una serie de las llamadas ‘revoluciones de color’, en las que los manifestantes llevaban símbolos de colores. Estas revoluciones ocurrieron en varias regiones del mundo en el cambio de milenio y derrocaron con éxito a los regímenes autoritarios. En Ucrania incluso antes de las siguientes elecciones presidenciales previstas para octubre de 2004, estaba claro que habría dos principales contendientes: Victor Yanukovich y Victor Yushchenko. Yanukovich representó al clan oligárquico de Donetsk y fue respaldado por el presidente Leonid Kuchma.

Yushchenko representaba a la oposición unida al régimen de Kuchma. Para evitar la victoria del candidato de la oposición, el régimen utilizó 'tecnologías sucias' típicas de tales regímenes. Las autoridades violaron regularmente las reglas, por lo que no cumplieron con los estándares democráticos mínimos en los procesos electorales. El régimen difundió mentiras y noticias falsas para desacreditar al principal candidato de la oposición. Se presentaron varios candidatos saboteadores para distraer los votos de Yushchenko. Periódicamente se produjeron diferentes tipos de irregularidades, como la obstrucción de la libertad de reunión o la interrupción de las actividades electorales de la oposición. El candidato de la oposición tenía acceso limitado al tiempo de aire de la televisión.

Sin embargo, los más escandalosos fueron dos intentos de asesinar a Yushchenko. Uno fue un atentado contra su vida por un accidente automovilístico en agosto de 2004. Luego, en septiembre de 2004, Viktor Yushchenko fue envenenado por dioxina a través de la comida. Se ha sospechado que Rusia estaba detrás del atentado. Sobrevivió, pero como resultado, su salud se deterioró gravemente y su rostro quedó gravemente desfigurado.

En la primera vuelta de las elecciones del 31 de octubre de 2004 participaron veinticuatro candidatos. Como era de esperar, Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovich recibieron la mayoría de los votos. Yushchenko había liderado la carrera con casi el cuarenta por ciento de los votos recibidos; Vanukovich estaba ligeramente por detrás. La segunda ronda entre los dos principales contendientes estaba programada para el 21 de noviembre. Mientras tanto, muchas personas se quejaron de un fraude masivo cometido a favor del representante del régimen, Yanukovich.

Los observadores internacionales también concluyeron que la campaña no cumplió con los estándares para elecciones democráticas. Obviamente, la oposición también esperaba falsificaciones en la segunda vuelta. Aún así, no esperaba que llegaran a tal punto que impidieran la victoria de su candidato. Sin embargo, la oposición tenía un plan B, que se implementó cuando se conoció la magnitud y la escandalosa prepotencia de las falsificaciones.

En la segunda vuelta del 21 de noviembre, según varias encuestas a pie de urna nacionales, el ganador fue Viktor Yushchenko con más del 5 por ciento de los votos por delante de Viktor Yanukovich. Sin embargo, los primeros resultados oficiales publicados por la Comisión Electoral Central en la madrugada del 22 de noviembre indicaban que Yanukovych estaba ganando. Mientras tanto, se informaba ampliamente sobre los hechos de las falsificaciones masivas, que excedieron considerablemente a la cantidad de falsificaciones en la primera vuelta de las elecciones.

Los resultados oficiales fueron difícilmente creíbles, considerando los resultados de las encuestas a boca de urna y que en la primera ronda, Yushchenko recibió más votos que Yanukovych. Además, Alexander Moroz, el candidato al tercer lugar en la primera ronda, apoyó claramente a Yushchenko para la segunda ronda, así como a Anatoly Kinakh, otro participante en la primera ronda.

Por lo tanto, la oposición comenzó a instalar tiendas de campaña en Maidan Nezalezhnosti (Plaza de la Independencia) en el centro de Kiev. Mientras tanto, manifestantes de todo el país comenzaron a llegar a la capital. El 22 de noviembre, miles de manifestantes salieron a las calles de Kiev y bloquearon los principales edificios gubernamentales. Alrededor de cien mil personas se reunieron en la plaza Maidan a primera hora de la tarde. Los activistas de la oposición ya habían instalado casi ciento cincuenta tiendas de campaña, y su número crecía constantemente. Numerosas manifestaciones en apoyo de Viktor Yushchenko tuvieron lugar en muchas ciudades de Ucrania.

Expresaron desconfianza en la Junta Electoral Central y se negaron a reconocer los resultados de la segunda vuelta. Con las excepciones de Rusia, China y algunas otras autocracias, la comunidad internacional no reconoció el resultado de la segunda vuelta. Llamaron a la negociación y solución pacífica de la crisis y varios mediadores internacionales llegaron a Kiev para facilitar las negociaciones. El 3 de diciembre, la Corte Suprema de Ucrania decidió invalidar los resultados de la segunda ronda y dictaminó realizar el 26 de diciembre de 2004 una nueva segunda vuelta entre Yushchenko y Yanukovich. Mientras las protestas en las que participaron cientos de miles de ucranianos de todos los estratos sociales, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, continuaban en todo el país, las partes opuestas negociaban.

Victor Yushchenko, Victor Yanukovich y el presidente Kuchma, junto con los mediadores internacionales, pasaron largas y arduas horas en negociaciones de mesa redonda. Finalmente, ambas partes lograron el compromiso y, aunque a regañadientes, Yanukovych y Kuchma acordaron una nueva ronda de votación. A su vez, Yushchenko accedió a algunos cambios legislativos, que debilitaron los poderes del nuevo presidente. Kuchma y Yanukovich temían que si el régimen perdía la próxima ronda electoral, un presidente fuerte podría vengarse de ellos.

El parlamento aprobó la legislación que reducía los poderes presidenciales e hizo algunos cambios en la ley electoral para garantizar una votación más justa. Se cambiaron los miembros de la Junta Electoral Central, se despidió a los funcionarios asociados con el fraude electoral. Por lo tanto, la decisión de la Corte Suprema resolvió sustancialmente la crisis. Principalmente fue la victoria de los manifestantes. Marcó el final de la primera fase de la revuelta popular; así, la Revolución Naranja entró en su segunda fase: otra ronda de elecciones. El campamento en Maidan y otro establecido junto a la administración presidencial permanecieron durante las elecciones de diciembre para dejar claro que la gente no toleraría las falsificaciones nuevamente.

En general, la comunidad internacional observó esta vez mucho más de cerca. Para entonces, la Revolución Naranja se convirtió en el punto focal de los medios de comunicación mundiales. Así, los medios locales también presentaron a Yushchenko bajo una luz más positiva. Algunos políticos de alto rango cambiaron su apoyo de Yanukovych a Yushchenko, esperando la victoria de Yushchenko en la tercera vuelta. El 26 de diciembre, además de los numerosos observadores locales, la votación fue escrutada por un número sin precedentes de observadores internacionales. Más de doce mil quinientos de ellos de muchos países y numerosas organizaciones internacionales han seguido la votación. Esta vez Yushchenko fue el claro ganador con el 52 por ciento de los votos contra el 44 por ciento de los votos de Yanukovych. El 23 de enero de 2005, Viktor Yushchenko prestó juramento en una ceremonia de investidura en Kiev, convirtiéndose en el tercer presidente de Ucrania. El drama de la victoriosa Revolución Naranja había terminado.

Desafortunadamente, para decepción de muchos Ucranianos, el presidente Yushchenko no estuvo a la altura de las altas expectativas del pueblo de Ucrania pero esa es otra historia. Lo más importante es que, sin embargo, los dramáticos hechos de la Revolución Naranja representaron el inicio de una nueva etapa en la democratización del país. La Revolución Naranja dio confianza a millones de ucranianos, permitiéndoles creer que ‘el pueblo unido jamás será vencido’. Este fue quizás el mayor logro histórico de la Revolución Naranja de Ucrania. Aunque la lucha por la democracia, contra la corrupción, la oligarquía y el deslizamiento hacia la autocracia en los años siguientes han continuado ese espíritu y la fe en la solidaridad y el poder popular siguen ahí.

La Revolución Naranja también fue un paso significativo hacia el Occidente democrático y un alejamiento de la Rusia autocrática.

