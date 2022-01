Ariel Zorion, la autora salmantina que desembarca en el mercado inglés con «La hora del ocaso»

Viajar es una de sus pasiones. Tanto es así que cada una de las novelas de Ariel Zorion (Salamanca, 1977) está inspirada por un viaje. Y no son pocas, desde luego, pero si tuviéramos que establecer un hilo conductor, sería sin duda la complejidad psicológica que tienen sus personajes, fruto inevitable de la mezcla de disciplinas que convergen en esta interesante escritora.

Más de una decena de títulos contemplan la carrera literaria de Ariel Zorion, escritora salmantina cuya identidad secreta, como la de los superhéroes, se oculta tras este curioso seudónimo. La primera parte, un nombre que puede ser usado tanto en sentido masculino como en femenino, le sirve para camuflarse; la segunda, una palabra procedente del vocablo euskera parafelicidad, le evoca la sensación que le produce escribir.

Sin embargo, aunque suene raro hablando de alguien que cuenta con tan extenso bagaje como escritora, hasta hace no mucho, Ariel Zorion no tenía planeado dedicarse a escribir: «Fue algo relativamente reciente, puesto que, hasta hace poco más de seis años, ni me había planteado la posibilidad de escribir un libro. Antes de empezar la carrera, ya colaboraba con una revista en Salamanca para la que escribía artículos, hacía alguna entrevista… No obstante, ha sido en los últimos años en los que más se ha despertado esta pasión por escribir», confiesa.

Sus libros, que, tal como ella misma ha contado alguna vez, están inspirados por sus viajes, transitan por varios géneros, fundamentalmente el romántico y el policiaco, siendo este último el hábitat preferido por la salmantina. Sin descuidar el romance, por supuesto, pero asegura Zorion que la novela negra contiene ingredientes que la convierten en un reto más atractivo si cabe: «Como lectora, disfruto mucho del suspense y la intriga. Me he dado cuenta de que escribir este tipo de género es sumamente divertido y muy desafiante. Tiene esa dosis extra de reto que me encanta».

El hecho de escribir en varios géneros podría tener un contrapunto peligroso del que muchos autores prefieren huir: no ser fácilmente identificados dentro de un género concreto y, por tanto, no poder acceder a un público más o menos fijo y fiel. Pero Ariel Zorion tiene claro que lo que hace a sus obras más identificables es otra cosa: «Aunque sean géneros distintos, sí que hay algo que identifica a mis novelas y es un profundo trasfondo psicológico».

Y así es, en efecto, sus personajes destacan por un trasfondo psicológico muy logrado, y en ello es innegable que tiene mucho que ver la psicología, una de las múltiples facetas de esta mujer inquieta y siempre ávida de aprender. «La psicología es un campo inagotable de inspiración. Creo que, además, me ofrece muchos recursos como escritora para poder definir a los personajes y que estos tengan rasgos de personalidad pronunciados. Pero, además, me ofrece la oportunidad de transmitir a través de mis libros ideas y reflexiones que no siempre están a simple vista, sino que se leen entre líneas, porque forman el trasfondo de cada historia. Emociones como el miedo en sus distintas expresiones, la inseguridad, la culpabilidad...». Una muestra muy destacable de esto fue su primera novela, El encuentro, un libro sobre un tema tan universal como es enamorarse de la persona menos indicada y que tuvo un éxito muy destacado. Pero hablar de las obras de Ariel Zorion es hablar de la saga Ocaso, seguramente su creación más emblemática, una serie que, en palabras de la escritora, se define, una vez más, a través de los sentimientos de sus protagonistas: «En realidad, hay muchos elementos ocultos que forman el hilo conductor. El sentimiento de culpabilidad es uno de ellos, uno de los más poderosos. La culpa puede ejercer un efecto demoledor en el ser humano en algunas ocasiones. Pero también la amistad, la lealtad y la propia metáfora del ocaso como ese momento de cambio. El crimen casi es la excusa que arranca la historia y la mantiene en marcha, dotándola de la intriga necesaria».

Recientemente, la primera entrega de la saga, La hora del ocaso, ha sido traducida al inglés, llevando a esta escritora salmantina al mercado anglosajón. Ella es consciente de la dificultad de abrirse paso en un mercado como ese, pero se muestra optimista de cara al futuro y cree que la traducción cuenta con varios puntos a favor, como estar específicamente adaptada al inglés de los Estados Unidos: «Jason Stover, el traductor, nació en California, y creo que es un punto a favor en el caso concreto de esta novela. Lo cierto es que me encantaría traducir la saga completa. Supongo que el tiempo lo dirá», afirma.