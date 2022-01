Cómo evitar las llamadas comerciales, spam o estafas telefónicas con SpamDigital Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 12:40 h (CET)

Hoy en día, en plena era digital, el teléfono móvil se ha convertido en la herramienta clave para los estafadores. Gracias a los marcadores automáticos, los operadores sospechosos pueden realizar infinitas llamadas automáticas al día y por un muy bajo coste.

Las herramientas de suplantación de identidad que existen en la actualidad pueden engañar al identificador de llamadas del móvil para que muestre un número que parezca gubernamental, corporativo o local. De esta forma, los estafadores se aseguran de que el usuario que ha recibido la llamada tenga más posibilidades de contestar y caer en la trampa.

Para evitar estos fraudes telefónicos, existen compañías como SpamDigital. Se trata de una web directorio de todos los teléfonos que realizan llamadas de spam, las típicas llamadas comerciales insistentes para venderte servicios. La empresa ha recopilado la mayoría de estos teléfonos junto a las valoraciones de usuarios que han sido llamados por los números. Su objetivo es que las personas que reciben llamadas desconocidas puedan saber si se trata de un número real, de una llamada comercial o de una estafa, antes de contestar.

Las llamadas spam: ¿Qué son? Las llamadas spam son aquellas que no son reales, mediante las cuales se intentan vender determinados productos o servicios y cuyos emisores intentan convencer al receptor de contratar cualquier plan o realizar actividades fraudulentas.

Sin embargo, es importante distinguir entre una llamada spam y una llamada comercial. Puesto que, si una compañía telefónica o un banco llama una vez al mes a su cliente no se considera spam telefónico. No obstinarte, si lo hace varias veces al día o a horas inusuales, se considera spam y podría ser un delito de acoso telefónico.

El funcionamiento de SpamDigital SpamDigital es un directorio de empresas de telemarketing y detección de spam en España y Latinoamérica. Alberga más de 1 millón de números de spam telefónico, registrados en más de 30 países. Sus usuarios pueden buscar el número que deseen y acceder a información detallada sobre el mismo, como la dirección postal o los datos personales del titular del teléfono.

Los interesados solo han de introducir el número al que quieren acceder en el buscador de SpamDigital y pulsar sobre el botón “Buscar”. Después de esto, se mostrará un listado con todos los datos disponibles para ese número de teléfono.

Los servicios de esta empresa funcionan tanto para llamadas desconocidas que se reciben desde España como para aquellas que llegan desde el extranjero. A través del servicio gratuito de identificación de números desconocidos, la compañía se compromete a averiguar a qué país corresponde a ese número y si es un número fijo o móvil. Por otro lado, si el usuario necesita hablar con alguien extranjero, el equipo ofrece la traducción del idioma para que pueda comunicarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo.

