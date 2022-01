Las playas de Calvià, distinguidas con el Premio Q de Calidad Turística del ICTE Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 16:14 h (CET) El galardón reconoce la búsqueda de la excelencia turística y las 15 playas con bandera Q de calidad que convierten a Calvià en el municipio español con más arenales certificados El Ajuntament de Calvià (Mallorca) recibió ayer el Premio Q de Calidad Turística 2022 de manos del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que distingue a Calvià por su apuesta por la calidad de las playas y ser el municipio con un mayor número de arenales certificados de toda España. Estos galardones reconocen el esfuerzo de las personas, empresas e instituciones en la promoción de la calidad del sector turístico español.

Este galardón es un reconocimiento al trabajo que el Ajuntament de Calvià realiza día tras día para mantener y mejorar la calidad de las aguas, los arenales y los servicios que se ofrecen en las playas, fruto de la implicación de distintos departamentos municipales coordinados por Turismo y Litoral, y la colaboración de las empresas concesionarias de las playas.

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, recogió el premio de manos de presidente del ICTE, Miguel Mirones, en presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la ceremonia ‘Noche Q’ celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid. El acto se enmarcó en el entorno de FITUR 2022, donde el municipio mallorquín cuenta con un espacio para presentar su oferta turística para todo el año y su cambio de modelo turístico.

Alfonso Rodríguez destacó que “la calidad es responder a la expectativa de la experiencia que el turista ha soñado y es también cuidar y gestionar nuestro territorio y nuestra industria con mimo, criterio y la mirada puesta en turistas, residentes y medioambiente”. Añadió que “Calviá lleva años trabajando para conseguir esa calidad que hoy se nos reconoce, en todo su litoral, nuestra joya de la corona. Quince playas que gozan de todos los servicios, accesibilidad, seguridad y protección medioambiental que merecen territorio, residentes y turistas. Cuidarlas, disfrutarlas y ofrecerlas con todos los estándares de calidad que los procesos de auditoría de las mismas exigen, es apostar por ellas y, sin ninguna duda, apostar también por su futuro".

El municipio con más playas con bandera Q de Calidad

Calvià es el municipio español con más playas con bandera Q de Calidad, 15 en total, correspondientes a las playas de Buguenvíl·lia, Illetes balneario, Cala Contesa, Portals, s'Oratori, es Carregador (Palmanova), Palmanova, Son Maties, Magaluf, Cala Vinyes, Ses Penyes Roges (el Toro), Santa Ponça, La Romana (Peguera), Torà (Peguera) y Palmira (Peguera).

Las banderas Q de Calidad las otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, basándose en la norma ISO de calidad, reconocida internacionalmente. Anualmente, las playas de Calvià deben pasar por una auditoría, que en el caso de Calvià dura 6 días, en la que se comprueba el cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos tanto en cuanto a la gestión como al control de los procedimientos y trabajos que se realizan en las playas.

Innovación con posidonia

Entre las acciones desarrolladas por Calvià destaca el proceso de reutilización de la posidonia para una mejor conservación de las playas, proyecto en el que es pionera. En marzo se retiran los restos de posidonia que se llevan a un solar ubicado en una zona próxima a la urbanización Galatzó para ser devueltos posteriormente a las playas cuando finalice el grueso de la temporada turística. Entre noviembre y diciembre se devuelve esta posidonia retirada a los arenales de las playas. El consistorio ha comprobado en numerosas ocasiones la efectividad de estas medidas, que han permitido una protección eficaz del litoral y la recuperación de arena.

Esto es posible gracias a que con estas actuaciones se crean arribazones, acumulaciones de la posidonia que se va depositando sobre la arena y que ayudan a proteger y a evitar la erosión de las playas a causa del oleaje y temporales durante la temporada de noviembre a marzo, aprovechando el recurso natural de las hojas muertas de la posidonia.

De hecho, las playas de Calvià fueron ejemplo el pasado noviembre de las buenas prácticas en la retirada de la posidonia dentro de las jornadas en las que colabora la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern de les Illes Balears y lideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el marco del proyecto europeo POSBMED2 del Interreg Mediterráneo. Durante tres días, las Illes Balears presentaron las políticas desarrolladas en materia de gestión y retirada de la posidonia en las playas en el marco del Decreto Posidonia, aprobado en 2018, como ejemplo de buenas prácticas para otras regiones mediterráneas.

Además del Ajuntament de Calvià, en esta edición de Premios Q 2022 también se ha galardonado al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Región de Murcia y la Cadena RH Hoteles.

