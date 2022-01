Un estudio de Atos revela que menos del 20% de las empresas del Euro STOXX 50 dispone de planes sólidos para alcanzar el cero neto Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 15:59 h (CET) EcoAct, empresa del grupo Atos, lanza el informe "The Climate Reporting Performance of the Euro STOXX 50, FTSE 100 and DOW 30". Este informe revela que, aunque el índice está presente de manera consistente en una serie de medidas de sostenibilidad, es necesario establecer objetivos de reducción de emisiones a largo plazo a que se presenta solo en menos del 20% de las empresas que muestran planes sólidos para alcanzar el cero neto Si Europa quiere cumplir con sus ambiciones Fit for 55 (una reducción de emisiones del 55% para 2030), será fundamental crear compromisos a nivel global y acciones coordinadas como resultado de la COP26 para proporcionar un marco adecuado para que las empresas puedan lograr reducir sus emisiones a largo plazo alineadas con 1.5°C.

El informe, que clasifica a las 20 principales empresas en divulgación de sostenibilidad ambiental, encontró que el 58% de las empresas del Euro STOXX 50 tiene objetivos basados en conocimiento científico que están alineados con 1,5⁰C o muy por debajo de 2⁰C. Esto se compara favorablemente con el DOW 30 y FTSE 100 donde solo el 57% y el 45% de las empresas tienen objetivos basados en la ciencia (SBT) alineados con el mismo nivel de ambición. El informe también identificó que el 78% del índice logró reducir sus emisiones de Alcance 1 y 2 al mismo estándar, ligeramente por delante de sus pares en el DOW 30 y FTSE 100 (que lograron 70% y 72% respectivamente). Sin embargo, el informe también advierte que es probable que las reducciones de emisiones de este año sean falsamente altas debido al impacto del COVID-19.

Stuart Lemmon, Director ejecutivo de EcoAct en el Norte de Europa, comentó sobre estos hallazgos: “Nuestro primer informe sobre el desempeño de los informes climáticos del Euro STOXX 50 cuenta una convincente serie de logros en todo el índice. Europa se beneficia de un panorama legislativo sólido y objetivos ambiciosos que, sin duda, han estimulado a que las empresas estén muy comprometidas y a ser transparentes en cuestiones climáticas.

Sin embargo, para alcanzar el cero neto para 2050, las empresas necesitan planes sólidos a largo plazo. Nuestro análisis muestra los beneficios enormemente positivos que los marcos de actividad como el SBTi pueden tener para acelerar la acción contra el cambio climático. Por ello, la COP26 tiene un papel vital que desempeñar en la creación de un entorno, impulsando una legislación, marcos legislativos, mejores prácticas y estándares ambiciosos, que ayudará a las empresas a planificar y lograr una descarbonización constante para alcanzar el objetivo cero neto de Europa".

En comparación con el DOW 30 y el FTSE 100, el informe revela que un mayor número de empresas europeas se han comprometido a abordar las emisiones de su cadena de suministro, y el 48% del índice ha establecido SBT para el Alcance 3. El informe también ha identificado que más empresas del Euro STOXX 50 lograron reducir sus emisiones de Alcance 3 en línea con un escenario de 1,5°C (34% frente al 17% tanto para el DOW 30 como para el FTSE 100).

A diferencia de los resultados del FTSE 100 y DOW 30, ningún sector superó a otro. En cambio, el informe identificó resultados consistentemente por encima de sus pares en todas las áreas de evaluación, desde la ambición, la medición y la presentación de informes hasta la estrategia, la acción y el logro. En total, diez empresas del Euro STOXX 50 consiguieron estar entre las 20 principales líderes internacionales, incluidas Schneider Electric, Kering, SAP SE, Philips y L'Oréal.

A nivel mundial, los mejores resultados en todos los índices (Euro STOXX 50, FTSE 100 y DOW 30) de este año fueron de Microsoft, Apple, Landsec, Vodafone y Schneider Electric. El 65% de las empresas de todos los índices han establecido un SBT, un aumento del 26% con respecto a 2020 (con la incorporación de Euro STOXX en 2021). Además, muchos más de estos SBT están en línea con un escenario muy por debajo de 2⁰C o 1,5⁰C, del 20% el año pasado al 51% este año.

Casi el 80% de los índices de muchos sectores de negocio, incluido seguros, petróleo y gas y vehículos y piezas de consumo, demostraron estar alineados con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), el mayor aumento interanual desde que se publicaron. Las recomendaciones de TCFD han sido desarrolladas por la Junta de Estabilidad Financiera, y proporcionan un claro ejemplo de cómo los gobiernos a nivel mundial pueden unirse para crear un entorno que logre un objetivo climático común.

Este año, la metodología de puntuación se ha revisado para incluir no solo el desempeño de los informes climáticos (con especial foco en la minuciosidad y la transparencia), sino también acciones y logros climáticos medibles. Las empresas ahora son calificadas dependiendo de las respuestas a 28 preguntas sobre un total de 61 puntos que cubren cuatro áreas temáticas:

Logros La clasificación se realiza según la información recogida en informes anuales de sostenibilidad integrados y corporativos, y cualquier enlace adicional de los sitios web de la empresa, incluidos microsites y blogs de sostenibilidad. Este año, las declaraciones hechas por las empresas como parte de su actividad en 2020 a los cuestionarios de CDP también se han considerado para llenar cualquier vacío, especialmente en torno a la evaluación de la huella de carbono y los logros en la reducción.

Ha habido una mejora de más del 40% en el número de empresas comprometidas con el cero neto desde el año pasado, con un 66% de empresas en el FTSE 100, un 64% en el Euro STOXX 50 y un 63% en el DOW 30 comprometiéndose con un cero neto. Para el DOW 30, esto duplica la tasa de compromiso en comparación con el año pasado. Sin embargo, en todos los índices, solo el 19% de las empresas divulga un objetivo de reducción de emisiones a largo plazo y solo el 2% de las empresas divulga objetivos para el secuestro de emisiones residuales.

El 74% de las empresas informaron una reducción en sus emisiones de Alcance 1 y 2 que está en línea con la limitación del calentamiento global a 1,5°C, un resultado que, según señala el informe, es probable que sea artificialmente alto debido al COVID-19. Sin embargo, también se observó que solo el 22% de las empresas redujeron sus emisiones de Alcance 3 en línea con la misma vía. El cambio en las emisiones globales de este año al próximo podría ser un momento decisivo; Para que se cumplan los objetivos, todas las grandes empresas deberán ser proactivas para lograr reducciones sostenidas de emisiones y descarbonizar sus modelos de negocio.

No se está haciendo lo suficiente para abordar las emisiones de la cadena de valor. En todos los índices, el 65% de las empresas han establecido un SBT de Alcance 1 y 2, mientras que solo el 39% de las empresas han establecido uno para sus emisiones de Alcance 3. De las 178 empresas puntuadas este año, solo AstraZeneca, Vodafone, Apple y SAP SE han establecido con éxito SBTs de Alcance 1, 2 y 3 alineados con 1,5⁰C.

El porcentaje de empresas que compensan sus emisiones de carbono residual ha aumentado del 25% al 36% en general. Las organizaciones deben reducir las emisiones de acuerdo con un escenario de 1,5°C, pero también deben asumir la responsabilidad de las emisiones residuales inevitables. La compensación es un mecanismo importante para garantizar que las organizaciones estén tomando medidas urgentes sobre las emisiones por reducir en las que aún están trabajando.

