Carta abierta a mi hermano Jordi

Hola, Jordi, espero que al recibo de ésta estés bien en el Cielo. Hoy es tu cumpleaños y por eso te quiero felicitar. Yo no sé si ahí arriba celebráis los cumpleaños, Navidades, días festivos, etc. Aunque, pensándolo bien, ahí debe de ser todos los días una juerga y yo me alegro mucho por ti. Verás, no sé si sabrás que en la tierra nos tuvieron confinados dos meses en casa por una pandemia. El virus se llama covid-19 y ha causado muchas muertes en todo el mundo. Yo no sé si tú tienes influencia en el Cielo, pero si por causalidad tuvieras mano en las altas esferas, ¿podrías mediar por nosotros, porfa?

Ya sé que es tráfico de influencias, pero es para hacer un bien general. Tengo que decirte que estoy a punto de jubilarme pues ya estoy cerca del listón para pasar la prueba. Sabes, no hay nada que me molestara más que irme para allá arriba sin cobrar aquello por lo que he estado pagando toda la vida y que se lo coman estos mentecatos del Gobierno...

Por otra parte, yo quisiera casarme para dejar a alguien mi pensión para que le ayude a vivir. Sabes, en ocasiones pienso en ti. Pienso que nos puedes estar mirando desde el Cielo y susurrándonos consejos y velando por nosotros para que no caigamos, ¿podrías poner algo de cordura en el Gobierno de Sánchez? Si es así, te doy las gracias. Bueno, que ya sé que no te gusta mucho leer. Así que aquí me despido deseándote, otra vez, un feliz cumpleaños. Besos y abrazos de tu hermano: