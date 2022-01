Se denuncia la falta de conocimiento de la diabetes en las escuelas Más de 30.000 niños y adolescentes son diabéticos en España Francisco Acedo

jueves, 20 de enero de 2022, 08:01 h (CET) Las tasas de incidencia de la diabetes continúan aumentando entre los niños y adolescentes en España. Según los datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), la diabetes tipo 1 afecta a más de 1,1 millones de menores de 20 años en todo el mundo y, aproximadamente, 30.000 de ellos viven en España. La diabetes tipo 2, que a menudo se puede prevenir, también está sufriendo un notable aumento asociado a los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo de la población más joven.

Pese a su alta incidencia en la infancia, lo cierto es que los centros educativos no cuentan con las herramientas suficientes para atender adecuadamente las necesidades del alumnado con diabetes. La falta general de conocimiento y comprensión sobre esta patología conducen, a menudo, a situaciones de discriminación con gran impacto en los niños y adolescentes que la padecen, y que van desde la prohibición de acudir a excursiones escolares, hasta la imposibilidad de llevar sus medidores de glucosa a clase, pasando por no poder participar en las clases de Educación Física.

Por otro lado, la falta de información sobre la sintomatología de la diabetes tipo 1 aumenta, además, la posibilidad de que pase desapercibida para profesorado y familias, lo que puede derivar en diagnósticos tardíos de la patología. En este sentido, Roque Cardona, endocrinólogo pediátrico en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, destaca que “la diabetes puede acarrear problemas graves de salud en niños y jóvenes si no se detecta a tiempo, por eso es importante que en los colegios se tenga acceso a herramientas que permitan identificarla”.

Con el objetivo de paliar esta situación, la IDF y la Sociedad Internacional para la Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD) crearon el Programa KiDS, que ahora llega a España de la mano de Sanofi, con el apoyo de la Federación Española de Diabetes (FEDE), además de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP).

El Programa KiDS consiste en un conjunto de recursos informativos desarrollados por expertos en diabetes orientados a profesores, familias y niños, cuyo objetivo es mejorar la experiencia escolar de los niños que conviven con diabetes tipo 1, además de promover estilos de vida saludables para prevenir la diabetes tipo 2.



En la actualidad, el proyecto cuenta con la “Guía para educar sobre diabetes en las escuelas”, centrada en orientar a profesores, niños y padres, sobre cómo tratar la diabetes; y la “Guía educativa sobre nutrición y diabetes en las escuelas”, un dossier con pautas sobre alimentación y buenas hábitos para evitar la diabetes tipo 2; además de vídeos formativos a cargo de Santiago Conde, pediatra especializado en diabetes.



