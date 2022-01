​“Considero a un mago como un actor con una especialidad para hacer trucos”

Gerard Borrell hace diecisiete años que vive en el mundo del espectáculo, y sólo tiene treinta años. Empezó joven, aunque él deseaba ser bombero, estudió para ello, mientras estudiaba hacia teatro por “hobby”. Sigue pensando que quiere ser bombero, mientras llega su objetivo, se dedica en cuerpo y alma a hacer de actor y mago, o de mago y actor, como quieran.

Hace seis años creó “The Big Band Tontery”, un espectáculo en el que mezcla la comedia y la magia, con esta mezcla, casi explosiva, quiere hacer reír a la gente. Es su máxima. Por eso en sus representaciones quiere que el público se despoje de sus problemas, de sus preocupaciones y, todos, con él como conductor, rían, y sientan que lo están pasando guay, como dice Gerard.

Es una persona desinhibida, le gusta reír, y que la gente ría con él. Es una de sus máximas. Que nadie espere un escenario tranquilo, su espectáculo no es un clásico de toda la vida, provoca, es un showman con mucha personalidad.

En tiempos de Covid, lo ha pasado bien y mal, y todo lo contrario, como todos lo que trabajan en el mundo del espectáculo. Gerard dice: “antes vivía, ahora malvivo, pero estamos en eso, es lo que hay”. Tienen una cita con él para reír, para disfrutar, en el teatro Aquitània de Barcelona, va a estar allí hasta el mes de febrero, pero vayan, antes de que las medidas sanitarias cambien. Se lo pasarán bien, eso es lo que importa.

¿Dónde nació? Soy de Calella de Mar, nací allí porque es donde está el Hospital, pero he hecho vida en Pineda de Mar, una población que está al lado de Calella. En realidad soy de Pineda de Mar de toda la vida.

Y ahora, ¿adónde vive en Barcelona o Pineda? Al cincuenta por ciento, siempre digo que vivo en el coche, porque siempre ando arriba y abajo, no cojo transportes públicos, el coche me da mucha más libertad.

¿Es cierto que empezó a trabajar en el mundo de la magia a los catorce años?

Sí, hice mi primer espectáculo, cobrando, de forma profesional, a los catorce años, empecé haciendo de payaso, a los dieciséis años dejé la nariz de payaso y pasé ha hacer el personaje de mago, que en realidad no deja de ser un payaso, no tienes esa máscara, tienes otra.

¿Qué hacía antes de los catorce años? A los doce años entré a hacer teatro en la Escuela de teatro Artur Iscla, es el padre de Míriam Iscla, de la T de Teatre, un referente en el mundo del teatro en Pineda de Mar, es una escuela de teatro amateur que es muy grande, en ese momento tenía 150 alumnos y es un referente en Catalunya, allí compartí clases con David Verdaguer, con David nos llevamos cinco o siete años.

Usted no quería ser ni abogado ni conductor de autobuses Mi vocación, y aún la sigo conservando, aunque la vida me ha llevado por otro camino, es ser bombero, desde muy pequeño, empecé a estudiar electricidad, me formé, hice las pruebas de acceso, hice de auxiliar forestal, mi vida la encaminé para hacer de bombero, paralelamente hacia teatro, como hobby, no le daba importancia profesional, me decía que mi vocación auténtica era la de ser bombero, hubo un momento en mi trayectoria que el camino se desvió y me orienté hacía el mundo del espectáculo.

¿Cómo acepto su familia este cambio? En casa cualquier cosa que me haga feliz ya les va bien, mientras yo esté bien y haciendo lo que quiero, siempre me han apoyado, en este sentido jamás me han puesto ningún problema.

¿En la escuela de Artur Iscla qué aprendió más magia o más teatro?

Aprendí los valores que necesitas conocer para dedicarte al mundo del espectáculo, me explico, actuar todos sabemos hacerlo, porque mentiras las hemos dicho todos y hemos interpretado esa mentira de la mejor manera que hemos sabido, estudiar teatro lo que hace es hacer análisis de como entonar un texto, desglosar todo el proceso del «acting», en esta escuela, lo que aprendí, es que si has de montar un foco lo montas, si has de cargar una furgoneta la cargas, si tienes que hacer más ensayos de lo normal los haces, es como una lección de humildad, aprender que todos formamos parte del mismo equipo, tanto técnicos como actores, y en el camino de esta vida el que viene de una escuela amateur o quién ha empezado de una forma cómo yo lo he hecho se nota mucho, porque se aprende a ser más generoso, siempre he dicho que estudiar teatro lo tendría que hacer todo el mundo, quiera o no ser actor, aprendes muchas cosas que no haces encima de un escenario.

Hace teatro y magia, lo que diferencia el teatro de la magia es que la magia requiere el aprendizaje de manejarse y hacer trucos El mago es un actor, hay el actor especialista que tiene que saber hacer saltos, acrobacia, después, el bailarín que tiene que interpretar y no deja de ser un actor pero es un técnico de la danza, el mago es un actor que se ha especializado en la parte técnica, que es la magia. Yo considero a un mago como un actor con una especialidad para hacer trucos.

¿Cómo aprendió a hacer trucos? Mi tío, que se mueve mucho por Barcelona y hace mucha vida allí, me trajo juegos que compró en la tienda del Rey de la Magia, es la primera tienda de España que existe de este tipo, se fundó en el año 1881, esos juegos me enseñaron los trucos y me enamoró, la magia me gusta mucho para utilizarla como herramienta de comunicación, es una arma brutal.

¿Su espectáculo es una mezcla de teatro y magia? Al final mi objetivo es hacer reír a la gente, me gusta mucho reír, siempre he sido un tío muy extrovertido, muy abierto, y me gusta crear y vivir en un ambiente de diversión, y quería llevar, lo que a mi me gusta tanto, al escenario donde hago un trabajo de comedia con magia, o diga también un espectáculo de magia con comedia, hay una mezcla al cincuenta por ciento, en el que creo que he encontrado un equilibrio bastante chulo.

Su último espectáculo se llama “The big band Tontery”, ¿por qué “Tontery”? Bueno es la palabra simpática para poder hacer tonterías, al final, lo que sucede en el escenario, si me preguntan qué hago en el escenario o de qué va el espectáculo no podría contestar exactamente de qué va, es ,sencillamente, un tío que en el escenario va haciendo tonterías y al final te ríes y no me haga explicar lo que hace porque es todo un poco una tontería.

¿Es un espectáculo creado por usted? Sí, lo ideé yo, pero se ha creado a base de saber lo que les gustaba a los espectadores, a base de ir interpretando el espectáculo vemos lo que funciona y lo que no funciona. A nivel poético me gusta decir que este espectáculo lo ha creado el público porque yo escribí el guion pero actuación tras actuación el público me ha matizado todo lo que hacía, después de seis años de representarlo sé lo que funciona y lo que no, y eso me da una seguridad y una gran capacidad de control porque puede pasar cualquier cosa que siempre me hace sentir muy bien.

¿En todas partes funciona lo mismo, haga donde haga su espectáculo?

Rotundamente no, hay una diferencia abismal, en cuanto a la zona y sobre todo hay un diferencia de la que que no somos conscientes, entre el público que ha pagado su entrada y el espectador que está de “festa major” en un espectáculo pagado por el Ayuntamiento y la entrada es gratuita, el que ha comprado la entrada sabe lo que viene a ver, le interesa ver lo que haces en el escenario, lo que quiere es aquello, el otro no sabe lo que va a ver, este espectador, cuando ve mi espectáculo, duda un poco, porque es un espectáculo transgresor y atrevido, no es un espectáculo de magia standard.

¿Cuántos años hace que está en el mundo del teatro y de la magia, profesionalmente? Empecé a los doce años y tengo treinta, calcule, 18 años.

¿Cuántos espectáculos ha creado? Cinco oficiales, explotados y creados por mí, versiones se han hecho muchísimas más.

¿En qué momento le conoce el gran público? Ha sido de forma progresiva, no hubo el blanco y el negro, fue más bien tirando a grises. Podría decir que fue en el momento en qué comencé a entrar y trabajar en un teatro en Barcelona, supongo que mi trabajo se dio a conocer a través del boca oreja, es así como formas parte del circuito teatral, la gente que ha venido a verte habla a unos y otros y así se va formando el que se te conozca, y se crean unas redes. Entrar en Barcelona me ha ayudado bastante.

¿Su máxima competencia es el Mag Lari? Digo una cosa que puede parecer muy prepotente pero lo digo porque todo el mundo lo tenga presente, pienso que competencia, cuando se trata de arte, cuando se trata de tú alma, no hay ningún competidor posible porque todos somos únicos y nadie puede hacer lo que nosotros hacemos, es decir, magia la hacen muchos, sí pones la tele salen diez mil magos, pero el estilo, la forma de hacer, si sale de ti mismo, nadie te puede copiar, y todo el mundo puede tener un estilo distinto, entonces, ¿competencia?, no tengo, porque el Mag Lari, tiene un estilo que no tiene nada que ver con el mío y cualquier otro mago tendrá su estilo propio, puede ser que coincidamos en algún juego o en alguna similitud en algunos juegos, si, pero la forma de hacer será totalmente distinta porque sale del interior de cada cual y la forma de interpretar que tenga cada uno.

El Mago Pop es muy famoso y llega a mucha gente Sí, pero no vende lo mismo que yo, eso ni es bueno ni es malo, es un hecho.

Pero el Mago Pop es dueño de un teatro Sí, pues mire, tendrá más gastos que yo.

¿Usted no quiere llegar a tener un teatro? Mi aspiración es ser feliz, no es tener un teatro, quiero estar en un teatro trabajando donde vaya el público y poder compartir la diversión que se aporta, mi ambición hace mucho tiempo que es moderada, porque si te desvives por esto, te quita el sueño. Trabajar está muy bien, pero lo mejor para mí, es vivir, a veces se le da más importancia al trabajo, principalmente los artistas le damos más importancia al trabajo, a cómo hacerlo para vender más entradas, eso está bien, es correcto, pero hay que buscar el equilibrio de las personas, ¿sino que vamos a ofrecer desde el escenario?, ¿nos convertimos en un robot?

¿Le interesa más hacer reír a la gente que ser un gran mago?

Mi objetivo, como creo que debería ser el de todo artista, es el de entretener al público, ¿a través de qué canal?, el de hacer reír, ¿a través de qué herramienta?, la magia. Cuando la gente sale y me dice lo bien que se lo ha pasado, es música para mis oídos, el que salga y diga: que me digan lo bien que lo he hecho, o que no saben cómo lo hice, o que ha sido maravilloso me gusta pero prefiero al que dice que se lo ha pasado bien, que ha desconectado , que ha reído y que ha sido muy guay.

La magia necesita muchas horas de práctica para que los trucos sean perfectos, ¿ dedica mucho tiempo a aprender? Sí, paso muchas horas, estudio mucho la magia que hago, primero estudio la técnica, quiero que sea eficiente y sorprenda porque estoy utilizando una herramienta, si que la uso menos que otros, si, pero la uso, merece un respeto, y después, aparte de la técnica, tengo que buscar una presentación para que este juego, este truco, llegue a la gente, y pienso aún más porque los juegos que busco son aquellos que no hacen otros magos y tengo que estar más activo para pensar en hacer que lo que yo hago no lo haga nadie más. La magia es muy exigente y esta exigencia la vivo. Tengo una doble exigencia, la de la magia y la del humor, lo cierto es que el humor lo ensayo en mi vida cotidiana porque me gusta utilizarlo en mi forma de ser, la entreno y la controlo de forma más natural. El humor no me implica muchas exigencias.

La leyenda dice que en el ámbito familiar los humoristas son aburridos, ¿es divertido cuando está con la familia? Cada ser humano tiene diferentes cartas, la del aburrimiento, la de la tristeza, la divertida, encasillarnos en una sola carta no tiene sentido, vivimos muchas situaciones, pero cada uno de nosotros tenemos un punto fuerte, el mio es que soy una persona que puede amenizar cualquier cosa con la risa, con pasarlo bien, gestiono mi manera de ser, soy expansivo pero gestiono mi forma de ser porque estar todo el día de una misma manera me haría enloquecer.

¿A quién admira más a David Copperfield o a Juan Tamariz? Es complicado porque mis referentes no son magos, son personas que hacen comedia, monólogos, a mi me encanta Goyo Jiménez, la inteligencia de Luis Piedrahita, el formato de Andreu Buenafuente me enamoró desde muy pequeño, y me fascina David Broncano, son estilos que me alimentan y ¿la magia?, si, sobre todo lo que me llega de los Estados Unidos, el formato de los showman americanos, tengo que tener muchos estímulos, un pupurri de ellos para que pueda ver un poco de aquí y otro de allá.

En Las Vegas se pueden ver los grandes espectáculos de magia, ¿ha pensado alguna vez que podría ir a actuar allí? Precisamente mi espectáculo , “The Big Band Tontery”, nació de un viaje a Las Vegas. Cuando fui allí vi diez espectáculos en un día, fue espectacular, recomiendo que la gente vaya a Las Vegas, el problema es que al regresar todo te parece pobre comparado con lo que has visto allí, en la meca del espectáculo. En Las Vegas aprendí que que están muy bien los grandes espectáculos, los focos, las luces, la explosión de confeti, pero después había un formato, también de Las Vegas, más pequeño, un mago con una maleta y un taburete que hacia un espectáculo de hora y cuarto y la gente se lo pasaba muy bien, o quizá mejor que con otros más espectaculares, me enamoré de este formato que, a priori, parece sencillo, y me lo traje para aquí, así nació “The Big Band Tontery”.

Cuando he leído sus textos publicitarios me ha dado la sensación que usted es un pringado y no tiene nada de eso, sabe lo que quiere, sabe lo que hace ¿Es esta imagen que se tiene cuando se ve su publicidad la que quiere dar?, dice usted liarla parda, magia, y tontería, ni estudiar, ni exámenes, ni universitarios, etc. Cada uno interpreta las cosas como las interpreta, eso no es ni bueno ni malo, de eso no me he dado cuenta, cuando , desde el escenario, le hablo al espectador de no estudiar estoy diciéndole que esto no va de estudiar, que, simplemente vamos a hacer tonterías y ya está. El personaje que interpreto no es el de un pringado, es todo lo contrario.

También se presenta como un provocador Pongo al espectador en un lugar en el que no se sienta confortable, el público va al teatro para ser un voyeur, va a ver un espectáculo y que actúen para él. En mi espectáculo la sala estará iluminada y el público va a participar, y si le toca salir tiene que saber que vamos a reírnos con él, todos, quiero que jueguen, que se metan conmigo, fuera prejuicios, rompo los estereotipos de ir al teatro elegante, rompo la distancia entre el escenario y el público. Aquí vamos a dar caña todo el mundo y el perfil de gente que acude viene a buscar eso.

¿Su público es gente joven? Últimamente estamos generando un público de tres generaciones, viene gente joven, adolescentes, gente adulta y gente mayor, me parece maravilloso que lo hayamos conseguido porque estamos haciendo reír con el mismo formato a tres generaciones, eso es difícil de conseguir y lo tenemos que valorar.

¿Siempre actúa en teatro o bien también lo hace en las plazas de los pueblos? Puedo hacerlo en cualquier formato, es cierto que en el teatro todo está más recogido y más ordenado y me siento mejor, pero he actuado en plazas de pueblo que tienen otras cosas buenas que no tiene el teatro, como la libertad de la improvisación, en la que puede suceder cualquier cosa.

¿Vive de su trabajo? Hasta ahora vivía de ello y ahora mal vivo, no es para tirar cohetes, lo que sí es cierto es que me siento orgulloso porque después de todo lo que ha caído sigo en el circuito laboral y sigo recibiendo llamadas de periodistas y, esto, hoy en día, es un tesoro.

¿Cómo le ha afectado la Covid? La Covid, cuando llegó, nos hizo mucho daño, luego, evolucionó ,y cuando acabe estará aún haciendo daño, esto es algo en las que hay tres etapas, la primera, el momento duro de la Covid y luego el momento post Covid, momento que aún no vivimos, es una época difícil para vivir del mundo del espectáculo pero bueno, estamos en eso, estamos aquí y tenemos que batallar con lo que está pasando.