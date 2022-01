El tratamiento de Velashape III de la Dra. Rigo Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 17:36 h (CET)

Tanto mujeres como hombres recurren a los tratamientos estéticos para mejorar su apariencia. Cada vez son más los interesados en esta opción, tanto para mejorar la calidad de vida, por ejemplo fortaleciendo la autoestima, como por temas de salud.

En la provincia de Tarragona existe un establecimiento especializado en ofrecer estos servicios. La clínica de medicina estética Dra. Rigo brinda un ambiente cómodo para el paciente, usando equipos de última generación que garantizan resultados de calidad. Uno de los procedimientos innovadores es el tratamiento de Velashape III.

¿Qué es el tratamiento de Velashape III? Se trata de una técnica no invasiva que combina luz infrarroja, radiofrecuencia, tecnología de succión y masajes. Todo con el objetivo de tratar las áreas con grasa y celulitis que son difíciles de eliminar. El tratamiento es perfecto para zonas donde la dieta y el ejercicio no son suficientes como la circunferencia de los muslos, glúteos, la parte superior de los brazos y el abdomen.

El protocolo para recibir el procedimiento comienza con la toma de fotografías del área afectada. Lo siguiente es desinfectar y marcar las zonas para la aplicación del gel con activos cutáneos. La luz infrarroja y la radiofrecuencia generan una sensación de calor en la piel que se complementa con la succión y el masaje.

Cada sesión dura entre 30 y 120 minutos y los pacientes pueden reanudar sus actividades de inmediato, aunque no es recomendable enfriar el área hasta después de cuatro horas. Como elemento adicional, el centro estético enumera un conjunto de consejos para el cuidado nutricional.

¿Cuáles son los beneficios del Velashape III? Aunque la liposucción es una alternativa muy usada, no todas las personas pueden acceder a sus beneficios. Al ser un proceso invasivo, es necesario cumplir ciertos requisitos y su coste es alto. Sin embargo, el Velashape III es una técnica eficaz que no necesita cirugía y obtiene resultados similares.

Existen personas que incluso llegan a disfrutar la sensación y lo utilizan como algo terapéutico. Los resultados son visibles en apenas cuatro semanas, cuando se puede notar la reducción del volumen corporal con una piel lisa y fuerte.

Un valor diferencial en la clínica Dra. Rigo es la incorporación de la nutrición integradora para conectar las funciones de varias partes del cuerpo. No existe restricción de ningún tipo para acceder al tratamiento, solo basta desear un cambio corporal.

Para los interesados en probar este método, pueden reservar una cita con el equipo de profesionales en medicina estética de la Dra. Yilian Rigo. Su experiencia de más de 20 años en la materia asegura resultados satisfactorios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.