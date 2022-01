Razones para elegir césped artificial, por SINTETICGRASS Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 13:42 h (CET) El césped artificial es una bonita opción decorativa, con unos resultados estéticos espectaculares, lo que hace que cada vez sea más utilizado gracias a su facilidad de uso y a su excelente efecto estético En SINTETICGRASS empresa dedicada a la venta e instalación de césped artificial en Arroyomolinos se encuentra disponibles rollos de alta calidad de diferentes tipos de césped artificial que pueden instalarse en cualquier tipo de suelo.

¿Cuáles son las ventajas del césped artificial?

A continuación, se detallan los puntos fuertes del césped artificial:

1. El césped artificial es de fácil instalación

El césped artificial se puede instalar en terrazas, jardines, balcones, en zonas recreativas, en patios de recreo o donde se considere necesario.

A diferencia del césped natural, no requiere una preparación especial del suelo antes de instalarlo.

El césped artificial no necesita un cuidado especial, lo único que se necesita es que el suelo donde se va a instalar sea lo más liso posible, sin bultos ni protuberancias.

2. Al instalar césped artificial se evita el riego y la necesidad de un mantenimiento exhaustivo

Tras la instalación de césped artificial se ahorran muchas molestias, ya que no necesita ser regado ni cortado. Con lo cual se evitan las interminables horas que se dedican a cortar y regar el césped.

Lo único que necesita el césped artificial es una limpieza muy sencilla, que consiste en lavarlo con abundante agua o aspirarlo.

3. El césped artificial ayuda a reducir gastos

El césped natural tiene muchos gastos, aunque muchos lo consideren más económico que el artificial. Puede que sea más barato plantar césped natural que comprar césped artificial, pero hay que tener en cuenta su mantenimiento.

Por ejemplo, un cortacésped, la electricidad, abonos, agua para el riego, medicamentos contra las malas hierbas y muchos otros gastos que empezarán a surgir una vez que el césped natural crezca.

Por otro lado, al instalar césped artificial, se ahorran todos los demás gastos de mantenimiento y seguramente se amortizará pronto el precio del césped.

4. El césped artificial tiene siempre un excelente aspecto

El césped artificial mantiene su color y su calidad durante muchos años, no le afecta el sol ni la lluvia, tiene agujeros de drenaje en el sustrato y se seca fácilmente sin retener la humedad.

Todo esto significa que el césped artificial dura mucho tiempo, a diferencia del césped natural que se desgasta fácilmente, crea huecos, o puede estropearse si no se realiza el mantenimiento adecuado.

5. El césped artificial es más seguro para las caídas

El césped artificial es una opción ideal para las zonas recreativas. Al instalarse en parques infantiles y campos deportivos donde la emoción de jugar supera la sensación de miedo, lo que hace que los aspirantes a atletas, jóvenes y personas mayores, puedan evitar los daños que pueda causar el suelo.

Hay que tener en cuenta que el césped natural puede deteriorarse fácilmente, presentar baches, grietas o agujeros, lo que puede hacer que alguien tropiece con ellos, se caiga y se lesione.

Sin embargo, el césped artificial, permanece inalterable, aunque una persona se caiga, caerá sobre un suelo blando y de esta manera se evitará cualquier tipo de lesión.

6. Filamentos multidireccionales

Se considera que la estética del césped artificial es tan importante como su longevidad.

Para conseguir este aspecto más realista, en la fabricación del césped artificial se utilizan fibras de césped color mate. Cuando se cepillan, las fibras del césped se orientan de forma diferente y se entrelazan para dar la apariencia de césped natural.

Este tipo de filamento permite que el césped artificial se instale en cualquier zona sin que afecte al resultado final.

7. El césped artificial se mantiene siempre verde

Mantener un césped verde en todas las estaciones del año tiene muchas ventajas. Sobre todo, en la temporada de verano, ya que no se tendrá un césped quemado después de la temporada de calor y la factura del agua será mucho más baja.

8. Césped artificial decorativo

El césped artificial también puede utilizarse fuera del jardín o alrededor de una piscina.

Por ejemplo, en decoraciones temporales, para dar un nuevo aspecto a un espacio o para crear una escenografía. Dar un toque acogedor con césped artificial para una terraza, reverdecer una azotea, decorar un evento importante como una boda o un bautizo, o decorar grandes espacios abiertos al público.

Lo mejor de todo es que la decoración conservará un aspecto realista y homogéneo, así como un verdor persistente, sea cual sea la temporada.

¿Cómo obtener un aspecto armonioso alrededor de la piscina en poco tiempo?

Para una piscina que acaba de ser instalada y en la que se desea crear un camino alrededor, se debe esperar al menos un año para que el suelo se estabilice antes de plantar césped natural.

Sin embargo, al elegir césped artificial se logra disfrutar inmediatamente de un entorno armonioso alrededor de la piscina. Además, el césped artificial limita la cantidad de barro en el agua de la piscina.

Hay que tener en cuenta que el césped artificial tiene la ventaja de estar instalado sobre una capa geotextil que aísla la superficie del suelo, lo que permite que no se adhiera barro.

Algunas ventajas ecológicas del césped artificial

Muchos amantes de la naturaleza se cambian al césped artificial por una buena razón: el césped artificial tiene verdaderas virtudes ecológicas:

- El césped artificial contribuye a la protección del medio ambiente

El césped artificial contribuye a la protección del medio ambiente, ya que reduce el consumo de agua al no tener que regarlo. No hay contaminantes procedentes de las cortadoras de césped ni productos químicos como fertilizantes y pesticidas que contaminen la atmósfera. Se trata, por tanto, de una opción ecológica.

- No hay contaminación de las aguas subterráneas

Otra ventaja ecológica es que el césped artificial no necesita ningún abono para crecer. Los residuos del abono natural para césped suelen acabar en la capa freática, lo mismo ocurre con los productos fitosanitarios utilizados para eliminar las plagas del césped natural. Estos contaminantes se vuelven innecesarios tras la instalación de césped artificial.

- El césped artificial limita la impermeabilidad del suelo

La impermeabilidad del suelo es actualmente criticada por ser la causa de inundaciones. Contrariamente a la creencia popular, el césped artificial es totalmente permeable. Este revestimiento regularmente perforado permite el paso del agua de lluvia y, por tanto, no contribuye a la estanqueidad en el suelo.

Se puede ver claramente que los beneficios del césped artificial son muchos y que elegir un césped de buena calidad se obtiene la tranquilidad de poderlo disfrutar durante muchos años.

