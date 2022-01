El Hospital Universitario Infanta Leonor participa en un estudio internacional pionero sobre hiperinmunidad frente a la COVID-19 La investigación tiene como objetivo determinar los factores genéticos que contribuyen a la no infección Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de enero de 2022, 11:58 h (CET) El Hospital Universitario Infanta Leonor participa en un ensayo clínico internacional cuyo objetivo es la identificación de las claves genéticas o inmunológicas que expli- quen el estadio de hiperinmunidad que desarrollan los pacientes frente a la COVID-19. En el estudio, participa el Dr. Jesús Troya del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor y la investigación se enmarca dentro del consorcio inter- nacional Covihge (COVID Human Genetic Effort), liderado por el doctor Jean-Laurent Casanova, de la Universidad Rockefeller de Nueva York, y coordinado a nivel nacional por Aurora Pujol, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), en Barcelona.

El proyecto de investigación “Medicina genómica para identificar los genes de susceptibilidad causantes de la hiperinmunidad debido a la infección por SARS-CoV-2”, co- menzó su andadura en mayo de 2020. Durante una primera fase, este consorcio inter- nacional, con la participación del Hospital Universitario Infanta Leonor, determinó la presencia de anticuerpos neutralizantes contra el interferón (una molécula necesaria para el desarrollo de una respuesta inmune adecuada frente al SARS-CoV-2), en aproximadamente el 4% de las personas no infectadas mayores de 70 años, siendo responsable de aproximadamente el 20% de los fallecimientos por COVID-19.



En una segunda fase, la investigación se centrará en determinar posibles diferencias genéticas entre los pacientes que no se contagian a pesar de haberse expuesto a la COVID-19 y aquellos que se infectan y presentan evolución grave.

La hipótesis de los investigadores es que la llave que utiliza el virus para entrar en la célula (los receptores celulares del virus) o no se expresan o se expresan de una for- ma diferente en estas personas en comparación con el resto de la población. Como ha explicado el Dr. Jesús Troya, “conocer estos determinantes genéticos podría ayudar a explicar no solo por qué algunos pacientes COVID-19 desarrollan enfermedad grave, sino también plantear posibles líneas de actuación contra el virus”.

Dicho estudio de ciencia básica ha comenzado a reclutar pacientes, incluido en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Los criterios de selección de candidatos se ba- san en una exposición reiterada al virus SARS-CoV-2, habiéndose descartado la exis- tencia de infección con una PCR, y ausencia de anticuerpos contra el virus, previo a vacunación contra la COVID-19.

Unidad de Ensayos Clínicos COVID-19 El Hospital Universitario Infanta Leonor cuenta en la actualidad con una Unidad de Ensayos Clínicos COVID-19, una estructura colaborativa, multidisciplinar y coordinada que aporta evidencia científica sobre el coronavirus y favorece la participación en este tipo de ensayos pioneros de gran trascendencia para todos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.