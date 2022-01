Las selecciones con más opciones de levantar la Copa África Camerún es el país organizador y parte como uno de los favoritos Redacción

jueves, 13 de enero de 2022, 09:13 h (CET) Ya está en marcha una de las competiciones más entretenidas y curiosas que podemos encontrar en el mundo del fútbol: la Copa África. Jugándose en medio de los campeonatos de clubes, algo poco común, y a menos de once meses del Mundial de Qatar, la de 2022 es una de las ediciones en la que más cracks de primer nivel han sido convocados. Nadie se quiere perder la oportunidad de disputar en un año dos grandes torneos.

Camerún es el país organizador y parte como uno de los favoritos. La condición de anfitrión siempre tiene su peso, pero, además, la federación que ahora dirige Samuel Eto’o cuenta con una columna vertebral con experiencia en Europa, donde hay los mejores futbolistas del escenario futbolístico: André Onana, Jérôme Onguéné, Zambo Anguissa y Vicent Aboubakar. Los leones indomables ya salieron vencedores en 2017, y quieren volver a coronarse como el mejor equipo del continente.

Por profundidad y calidad en la plantilla cabe comentar Senegal. En cuanto al cuadro senegalés, tiene en sus filas estrellas de la Premier League en clubes con opciones de levantar la Champions League. Sin ir más lejos, el arquero titular es Édouard Mendy, del Chelsea vigente campeón de la competición europea, y Sadio Mané, referencia ofensiva del Liverpool de Jürgen Klopp. No es de extrañar que, según los pronósticos deportivos que recogen algunos comparadores de apuestas como Oddschecker, el equipo que dirige Aliou Cissé, esté entre los grandes favoritos para llegar hasta lo más lejos.

No se puede obviar a la vigente campeona, Argelia, que consiguió la victoria en 2019 en la final precisamente contra Senegal. Su combinado, aparte de por jugadores talentosos como Ismaël Bennacer o Riyad Mahrez, destaca por una mentalidad muy ordenada y por saber controlar los encuentros, detalle no menor en una competición en la que los contraataques y el desorden defensivo están al orden del día. Ahora, cabe ver si conseguirán canalizar la presión y revalidar el título.

Dos clásicos que quieren volver

Ganaron en 2015 y, con una nueva generación, quieren volver a lo más alto. Costa de Marfil es siempre un clásico de la Copa África. Desde la etapa de Drogba, Kalou o los hermanos Touré que no presentaban una convocatoria de semejante talento. El seleccionador Patrice Beaumelle puede alinear un once con todo de cracks de primer nivel entre los que destaca la figura del AC Milan, Frank Kessié, y Sébastien Haller, goleador del Ajax de Ámsterdam.

Algo parecido, aunque sobre todo en posiciones ofensivas, cabe destacar de Nigeria. Cuentan con un grupo de delanteros que todo equipo envidiaría: Umar Sadiq, Moses Simon, Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze o Alexander Iwobi. Ahora cabe ver cómo compensará el entrenador todo este potencial para ir superando eliminatorias sin demasiado sufrimiento defensivo.

Marruecos, Egipto y Túnez buscando la sorpresa

Marruecos presenta un cuadro interesante, aunque con ciertas limitaciones. Cabe destacar el lateral derecho, Achraf Hakimi, y el delantero referencia, Youssef En-Nesyri. De sus intervenciones dependerá el futuro de los leones del Atlas en la Copa de África. Juega a su favor que llegan en un buen momento, habiendo firmado una buena clasificación para el Mundial. Veremos si consiguen mantener esta buena racha.

Decir Egipto es sinónimo de Mohamed Salah. Ganadores de las ediciones 2006, 2008 y 2010 esperan volver a firmar una buena actuación pese a que su plantilla ha dado unos pasos atrás respecto a otros años. El delantero del Liverpool, considerado como uno de los mejores del planeta, es el capitán y el encargado de liderar un grupo en el que falta experiencia en competiciones de alto nivel y calidad que marque las diferencias.

Por último, Túnez puede ser la gran tapada de esta edición. En diciembre ya se hicieron con la Copa Árabe superando a Argelia en la final contra todo pronóstico. Pese a no contar con grandes estrellas en sus filas, tienen una plantilla muy competitiva y capaz de competir con las grandes favoritas. A su favor juega la configuración del grupo, con rivales no demasiados exigentes como Gambia, Mali o Mauritania.

