Doce propósitos ‘deco’ para cumplir mes a mes si quieres una casa cómoda, saludable y con mucho estilo

miércoles, 12 de enero de 2022, 11:08 h (CET) Tras el paso de la Navidad dejamos atrás un año lleno de cambios donde nuestra casa se ha convertido en nuestro mayor refugio. Ahora, con el inicio del nuevo año, toca reflexionar en los objetivos que hemos cumplido y los que faltan por cumplir, y por eso es el mejor momento para pensar en los nuevos propósitos para el año que entra.

Si quieres darle un aire nuevo a tu casa, sin que tu presupuesto lo note, los expertos tuandco.com, ecommerce especializado en la venta online de productos de calefacción, hogar y jardín, ferretería, piscinas y cocina, te explican cómo conseguirlo si lo haces mes a mes:



Enero. Empieza el año renovando tu baño

Durante el primer mes del año nos gusta empezar de cero con un cambio de look. Empezar por el baño, que forma parte de nuestro día a día, y convertirlo en una estancia cómoda, zen y acogedora y que tenga espacio de almacenamiento. El color negro será tendencia, así que añádelo en pequeñas dosis y observa el cambio.

Febrero. Ordena, organiza y limpia tu casa

El orden y la limpieza nos define. Empieza febrero tirando todo aquello que no usas, organizando tus cosas en sus cajones y haciendo una exhausta limpieza de todos los rincones de tu hogar. Coloca estanterías en tus paredes, considera tener cajas de almacenaje para guardar las cosas que no usas diariamente, incluye muebles versátiles con doble función y ten cerca electrodomésticos de limpieza que te facilitarán la rutina.

Marzo. Empieza una vida más saludable

Como todos los años es importante que llevemos una vida saludable, por ello, toca cuidarse y hacer rutinas que cambiarán y harán que nuestro día a día mejore. Si quieres cambiar tu estilo de vida esto también puede ayudarte a conseguirlo: planta tus propios alimentos en un huerto urbano, se constante y haz ejercicio desde casa e instala una ósmosis y descalcificador para obtener agua sin cal para cuidar tu salud.

Abril. Eco-friendly y cuida el medio ambiente

Sigue la regla de las 3R: Reutilizar, reciclar y reducir. Este nuevo año pon en marcha un plan para cuidar el planeta y ser más ecológico, el planeta te lo agradecerá. Puedes cuidar el medio ambiente y para ello puedes incluir papeleras de reciclaje en tu cocina para separar los deshechos, cuidar tu exterior con compostadores y ahorrar agua con grifos termostáticos de última generación.

Mayo. Empieza a sacar partido a tu espacio exterior

En este mes, donde el calor ya empieza a asomarse, es el momento perfecto para pasar los fines de semana en el exterior. Ha llegado la hora de dar la bienvenida a tu terraza, balcón o jardín. Ten a punto el mobiliario exterior ideal, incluye césped artificial para darle color, utiliza el limpiafondos y saca y pon a punto tu barbacoa.

Junio. Disfruta de las altas temperaturas y refréscate

Damos la bienvenida al verano con altas temperaturas. Nuestro espacio exterior se convierte en la zona más transitada y debes tenerlo todo listo para el calor. No puede faltar una piscina para darte un baño después del trabajo y una ducha solar para refrescarte. Y dentro de casa, olvídate también del calor con aires acondicionados y ventiladores económicos.

Julio. Dales un nuevo look a tus estancias

Durante el mes de julio estamos deseando que lleguen las vacaciones, pero también las rebajas de verano. Es el momento para ir pensando en las reformas que haremos y organizar los nuevos espacios a renovar. Incluye mobiliario nuevo para darle otro look a tus habitaciones y empieza el verano con cambios. Decora tu exterior, dale un aire veraniego a tus estancias y llena la casa de plantas.

Agosto. Invierte en ti y dedica tiempo a tus hobbies

Agosto es el mes de las vacaciones por excelencia, el buen tiempo y las reformas. Es el mes ideal para hacer obras y para hacer todo aquello que no tienes tiempo de hacer durante el resto del año. Saca tu banco de trabajo para hacer esos proyectos DIY, pinta y colorea con cuadros, desempolva tu vena de diseñador@ con la máquina de coser y ten a mano un taladro para hacer tus próximas reformas.

Septiembre. Comienza la rutina controlando tu estrés

Septiembre es el mes más duro. Regresamos de las vacaciones y seguimos la rutina que habíamos dejado. Pero también es un mes para empezar con las pilas cargadas y organizarnos para los nuevos retos y objetivos. Crea tu propia oficina en casa para trabajar a distancia, considera tener una buena iluminación y el mobiliario adecuado para pasar tu jornada laboral.

Octubre. Prepara tu casa para el frío

El frío dejará de ser un problema si te anticipas y equipas tu casa para adaptarla a las bajas temperaturas. Para ello, no pueden faltar termos y calderas eficientes para tener agua y calefacción a tiempo y radiadores para calentar cada una de tus estancias.

Noviembre. Motívate y aprende a cocinar

Para aprender a cocinar siempre estamos a tiempo, es una tarea fácil y entretenida. Si no quieres complicarte, ten a mano los pasos de una receta y deja que el robot de cocina lo haga por ti. Si por el contrario te gusta pasar tiempo haciendo tus recetas, ten a mano todos los utensilios de cocina para que no te falte de nada.

Diciembre. Pasa tiempo en familia

El último mes del año es el más especial de todos con la llegada de la Navidad. Es el mes para pasar tiempo con amigos y seres queridos y disfrutar de la magia de esta época. Damos la bienvenida a planes ideales como ver películas navideñas en el sofá, renovar tu mobiliario para los invitados, hacer regalos originales para sorprender a los tuyos y decorar tu casa con adornos navideños.

