Francisco García Marquina, biólogo, poeta y escritor Siento tu adiós Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 12 de enero de 2022, 10:02 h (CET) Estimado Paco: Últimamente no estábamos demasiado en contacto, pero tú y yo sabemos que nuestros sentimientos eran firmes. Convivimos juntos la década de los 60 y parte de los 70, allá en el colegio Santa María del Pilar de Madrid (marianistas). Años de degradación religiosa… Años de luchas internas por intereses externos… Años de fidelidad a los principios o de negación a los mismos, muchas veces por una seguridad terrena. Años de lucha, de iniciativas como la de los SCOUTS CATÓLICOS DE ESPAÑA, obra tuya, hoy con vida próspera y fuerte.

Tú siempre decías que habías pasado página, SÍ, pero a mí, siempre te dirigías con un cariñoso “a mi querido hermano…”.

Siento tu adiós.

Allá donde te encuentres, podrás conversar con el Padre Alfredo Colorado y con el defenestrado Manolo Briñas, amigos mutuos. Dales recuerdos.

Tus alumnos Adolfo Prego, Eduardo Torralba, José Luis Navarro, ya saben de tu adiós. Todos te llevaban muy dentro y estaban esperando poder disfrutar contigo de una sobria comida (por eso de la edad).

Paco, gracias por todo, por tu compañía, por tu amistad y por tu apoyo. Un abrazo de Amparo, mi esposa; te quería mucho. Quizás el tiempo nos dé la oportunidad de vernos de nuevo… Me alegraría mucho.

Un fuerte abrazo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Francisco García Marquina, biólogo, poeta y escritor Siento tu adiós La reforma laboral ahoga al Ejecutivo El Gobierno avanza a la desesperada y promete lo que no está escrito con tal de que le aprueben las pinceladas a la contrarreforma A propósito de todo (pero especialmente de un tema) Vivimos en un mundo de elecciones ​Declinar una invitación Esta acción se realizará de manera cortés ​Mi profesor de matemáticas Vive en mí