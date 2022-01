El Festival de Cans abre convocatoria para su XIX edición El certamen superará los 10.000 euros en premios, que se destinarán a los cortometrajes ganadores en las distintas categorías Redacción

miércoles, 12 de enero de 2022, 09:39 h (CET) La 19ª edición del Festival de Cans, que este año vuelve a la primavera y tendrá lugar entre el 18 y el 21 de mayo de 2022, ha abierto ya el plazo de inscripción para concursar en el certamen. Las obras candidatas a ser proyectadas en Cans se pueden inscribir en la web www.festivaldecans.gal de forma gratuita, hasta el 6 de marzo, fecha en la que finalizará el plazo.

Por primera vez en su historia, el certamen superará los 10.000 euros en premios, que se destinarán a premiar los cortometrajes ganadores en las distintas categorías a concurso. En concreto, serán 10.100 euros, aumentando las dotaciones en las categorías Furacáns, destinada a obras de no ficción, y Novas Camadas, destinada a los creadores y creadores más jóvenes, de 25 años o menos y nacidos a partir de 1997. Estas dos secciones son las que más han crecido en las dos últimas ediciones y el festival quiere seguir potenciándolas.



Con esta dotación, el certamen quiere hacer un esfuerzo económico y mostrar su compromiso con los creadores y creadoras, de la misma forma que en las ediciones de 2020 y 2021. Cans intenta consolidar este apoyo en unas circunstancias muy complejas para todos los cineastas, con la consiguiente pérdida de volumen de trabajo, tras casi dos años bajo los efectos de la pandemia.

Las obras que podrán presentarse a concursar en la 19ª edición del Festival de Cans serán cortometrajes, videoclips, webseries, documentales o películas, realizadas entre 2021 y 2022, y donde prevalecerá la selección de obras que sean estrenos. Las obras que no entren a concurso oficial, serán evaluadas por el comité de selección para integrar alguna de las varias secciones paralelas que tendrá el certamen.

El año pasado se proyectaron un total de 102 obras en los diferentes espacios del festival, a lo largo de los cuatro días de duración del mismo. Las obras inscritas a tiempo pasarán primero el filtro del comité de selección de las mismas, y luego los finalistas serán juzgados por cada uno de los tres jurados específicos que tendrá el concurso, además del ya clásico jurado de vecinos y vecinas, compuesto por gente de la aldea de diferentes edades representando a los diferentes barrios.



Las principales dotaciones irán destinadas a la categoría de ficción, cuyo ganador recibirá 2.000 euros, y a las de animación, Furacáns y premio del público dotadas cada una con 1.500 euros, además del correspondiente Perro de Piedra, el emblemático trofeo diseñado por el cantero artesano Paco Candán.



El Festival de Cans quiere recordar que todos aquellos que accedan a participar deberán cumplir las condiciones de las bases, además de una cláusula pionera en los festivales de cine, como es la cláusula de violencia de género. Mediante esta cláusula, la organización se reserva el derecho de excluir de la competición cortometrajes cuyos autores hayan sido condenados por algún delito tipificado como violencia de género, o condenados por delitos que la organización pueda considerar graves, como para formar parte de los concursantes del certamen

