​Interesante lanzamiento del ensayo "Ángel Antonio Herrera y la alucinada sínquisis", de Diego Vadillo López Sienta las bases del estudio de la obra del que es uno de nuestros grandes poetas y columnistas contemporáneos Redacción

miércoles, 12 de enero de 2022, 09:07 h (CET) Ha tenido lugar el lanzamiento del libro de ensayo “Ángel Antonio Herrera y la alucinada sínquisis” (Manuscritos, 2021), de Diego Vadillo López. En dicho volumen el autor hace un profundo recorrido por toda la obra literaria de Herrera publicada, abordando tanto su poesía, como su columnismo periodístico y su prosa, de ficción o no.

Hace hincapié Vadillo en la característica sintaxis con que habitúa a manejarse Herrera al escribir poesía. También resalta la gran talla como poeta del popular periodista, así como el particular modo en que tantas veces este trasvasa muchos de sus hallazgos poéticos a la columna periodística o al ensayo, periodístico o no.

Ya se puede encontrar en las librerías este original y sugerente ensayo que sienta las bases del estudio de la obra del que es uno de nuestros grandes poetas y columnistas contemporáneos.

