A un 79% de los españoles les preocupa que los ciberdelincuentes les rastreen online

martes, 11 de enero de 2022, 10:13 h (CET) Los españoles están cada vez más preocupados por la posibilidad de que ciberdelincuentes les rastreen online para robar sus datos, e incluso su identidad. Una nueva encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad NordVPN ha revelado que al 86% de los españoles les preocupa ser rastreados online, y el 55% piensa que se los rastrea casi siempre. Sin embargo, los especialistas afirman que las personas pasan a ser rastreables cuando aceptan cookies, utilizan la Wi-Fi pública o utilizan un smartwatch: estas son solo algunas de las maneras en que se les puede rastrear, pero hay muchas otras.

“No solo los ciberdelincuentes están interesados en tus datos. Las redes sociales, los proveedores de servicios de internet, los terceros, las webs y las instituciones gubernamentales recopilan regularmente los datos personales y los hábitos de navegación de los usuarios de internet, ya sea con fines de marketing o de otro tipo. Con frecuencia utilizan cookies para rastrear tus huellas digitales", añade Daniel Markuson, especialista en privacidad digital de NordVPN.

Un 79% de los españoles cree que están siendo rastreados por ciberdelincuentes

La mayoría de los españoles cree que son rastreados sobre todo por los delincuentes (79%) y los gigantes de las redes sociales como Facebook (45%), pero también les preocupa que el gobierno (39%), los agregadores de información y publicidad como Google (37%), y las marcas o agencias de publicidad (34%) estén siguiendo sus actividades online.

Cabe añadir que más de la mitad de los españoles (65%) considera que las apps les piden más información de la necesaria para funcionar. Entre las apps que creen que recogen la mayor cantidad de datos de los usuarios están Facebook (74%), WhatsApp (52%) e Instagram (44%).

Los hábitos de seguridad pobres ponen en riesgo a los españoles

Para evitar que te rastreen online, primero tienes que saber qué dispositivos y servicios son los más utilizados para el rastreo. En cuanto a los dispositivos con mayor probabilidad de rastrear sus actividades online y recopilar sus datos, los encuestados españoles creen que los smartphones son la mejor forma de rastrearlos online (86%), seguidos de los ordenadores portátiles (75%), los ordenadores de sobremesa (67%) y las tablets (64%). Sin embargo, apenas consideran que los electrodomésticos inteligentes puedan espiarlos: fueron los menos nombrados en la encuesta.

Una de las maneras más sencillas en que los españoles permiten que les rastreen online es activando las cookies al navegar por internet: el estudio muestra que casi un tercio (28%) de los españoles encuestados acepta siempre las cookies, mientras que un 32% lo hace siempre que no parezca sospechoso. Sorprendentemente, solo un 2% no acepta nunca las cookies. “Otro aspecto en el que la gente suele caer es la aceptación de cookies, que pueden rastrear y recopilar datos de tu navegador y enviarlos al propietario de cada web que visitas. Si no rechazas las cookies de terceros, las webs pueden vender tus datos de navegación a otras partes”, comenta Daniel Markuson, de NordVPN.

El uso del Wi-Fi gratuito o público también tiene un coste. "Cuando utilizas una red Wi-Fi 'gratuita', es muy probable que esté gestionada por un proveedor externo que te permite conectarte a cambio de tus valiosos datos de acceso, como direcciones de correo electrónico, perfiles de redes sociales y números de teléfono. Lo que puede sorprenderte es que algunos proveedores de hotspots están llevando la recopilación de datos un paso más allá y rastrean en silencio la ubicación de millones de usuarios, incluso después de que hayan abandonado el establecimiento".

Los españoles ponen en riesgo sus datos al utilizar redes sociales con inicios de sesión automáticos (48%), y al iniciar sesión en sus correos electrónicos personales (33%) mientras utilizan una Wi-Fi pública. Además, un gran porcentaje de personas utilizó la Wi-Fi pública para iniciar sesión en otras cuentas (25%), y en recursos relacionados con el trabajo (25%).

¿Cómo pueden hacer los españoles para ser menos rastreables?

Aunque siempre nos rastrean de una forma u otra cuando nos conectamos a internet, hay algunas cosas que los usuarios de internet pueden hacer para minimizarlo. Daniel Markuson recomienda:

● Utiliza una VPN. Al utilizar una VPN, ocultarás tu dirección IP real y tu ubicación a todos los terceros, incluidos tu proveedor de internet, los ciberdelincuentes, los administradores de la red, y los anunciantes. ● Utiliza navegadores privados. Consigue un navegador de internet diseñado específicamente para tener en cuenta la privacidad online: sin sincronización automática, sin corrector ortográfico, sin función de autocompletar, y sin plug-ins. ● Abandona Google. Google rastrea muchos datos sobre ti. Si quieres evitarlo, tendrás que optar por motores de búsqueda y proveedores de correo electrónico diferentes. ● Ten cuidado online. No compartas demasiado en tus redes sociales: la información que revelas online puede ser una mina de oro para los ciberdelincuentes.

