España vuelve a sonar a Julio Iglesias Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de enero de 2022, 15:54 h (CET)

El reconocido cantante español, Julio Iglesias, ha vendido más de 300 millones de discos, ha interpretado sus canciones en 14 idiomas y ha enamorado con sus canciones a personas en el mundo entero. Asimismo, su carisma y personalidad magnética lo han convertido en un icono.

Luis Sarda, comunicador, cantante y escritor, como apasionado de la música y la carrera artística del cantante Español más universal, ha creado el musical que desgrana los mejores momentos de la vida artística de Julio Iglesias, en un proyecto que llevará el nombre de “HEY, El Musical”.

En el proyecto se versionarán las canciones más reconocidas del artista español, con el respeto que merece e iniciará su gira, si todo está listo en 2023.

Un Musical teatral con más de 60 temas de diversos autores “Hey! El Musical” fue escrito con el objetivo de ser presentado en teatros, pues desarrolla un guion que explica la historia desde los inicios de Julio Iglesias, a través de más de 60 temas musicales. El libreto es una idea original de Sarda, mientras que las canciones serán interpretadas por un casting de artistas escogido de forma rigurosa. El autor no intervendrá cantando en esta ocasión, a pesar de que sí participará en diversos espectáculos minimalistas con versiones de los temas más representativos de Julio, interpretados, en este caso sí, por él mismo. Una propuesta de espectáculo musical más personal donde Luis Sarda ya pudo comprobar la aceptación de sus interpretaciones con el pistoletazo de salida en Valladolid, el noviembre pasado.

El teatro Cervantes de Valladolid acogía este 2021 “Yo canto a la vida” nombre con el que se denominó a este especial tributo homenaje a Julio que se espera recorra España durante el 2022. Estas actuaciones minimalistas a cargo de Luis Sarda están en plena promoción y abierta su contratación para España, a través de su correo electrónico y su propia página web. Espectáculo que en la voz templada y armónica de Luis Sarda no dejó indiferente a nadie.

Un homenaje a la mujer Continuando con el proyecto musical “HEY, El Musical“, este tendrá una duración aproximada de tres horas y contará con actuaciones de varias voces. Además, cabe destacar que está previsto que se lleve a cabo con cantantes femeninas, en su mayoría.

Estas actuaciones se compaginarán con imágenes de Julio Iglesias durante su transformación de joven compositor a gran cantante. A la vez que diferentes personajes del mundo del espectáculo que han compartido momentos de la vida del artista trasladaran diversos mensajes sobre sus experiencias vividas.

Resulta evidente que la vida musical de Julio Iglesias es un eterno homenaje a la mujer. “HEY! El Musical” pretende ser el reflejo de lo que este artista universal ha venerado siempre e interpretado en sus canciones, un continuo canto a la mujer.

Las personas que deseen conocer más información sobre el musical y el autor, Luis Sarda, pueden entrar en su página web. A través de esta, los artistas que deseen formar parte del casting, también podrán solicitar información.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.