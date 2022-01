El gran inquisidor Soneto Gabriel Muñoz Cascos

martes, 4 de enero de 2022, 11:05 h (CET) ¿Quién provoca el malestar de España, me preguntaba uno de mis nietos? le respondí que no estoy para retos y quiero estar tranquilo en mi cabaña.

Más su interés, no exento de gran maña, me hizo aflojar los parapetos, donde suelo guardar muchos secretos de gentuza de la peor calaña.

Pues es un felón, de palabras vanas, embustero, cateto y plagiador autor, según él, de enormes grandezas.

