Biografías y memorias de Stefan Zweig

martes, 4 de enero de 2022, 09:04 h (CET) Por desgracia, la historia universal no es sólo como nos la presentan la mayoría de las veces, una historia del valor humano, sino también una historia de la cobardía humana, y la política no es, como se nos quiere hacer creer, la dirección de la opinión pública, sino el doblegarse esclavo de los líderes precisamente ante esa instancia que ellos mismos han creado y sobre la que han influido. Afirma categórico Zweig, al inicio de la biografía de Fouché. (pag. 1.383)



Posiblemente las biografías son las que mejor dan muestra de la destreza de Stefan Zweig para el retrato, de su agudeza psicológica y de la profunda comprensión del alma humana.

Este volumen las reúne, no sólo aquellas dedicadas a personajes insignes de la historia: el triunfo y tragedia de Erasmo de Róterdam; Fernando de Magallanes, el hombre y su gesta; María Estuardo, la reina de una pasión trágica; la desventura de María Antonieta; Joseph Fouché, el sempiterno y siniestro ministro de policía del Directorio, del Consulado, de Napoleón y de los Borbones; el perenne endeudado y prolífico escritor, Honoré de Balzac; la poeta Marceline Desbordes-Valmore, juntos destacados contemporáneos y amigos del autor, como Émile Verhaeren y Romain Rolland.

En la extensa biografía sobre el autor de La Comedia Humana llama la atención lo que Zweig narraba entonces y que ahora lamentablemente cobra rabiosa actualidad: Al regreso de su segundo viaje a Italia, en abril de 1837, Balzac había tenido la mala suerte de verse obligado a guardar cuarentena en el hospital de Génova. Una cuarentena es una de las cosas más aburridas que existen, una especie de prisión sin muros: uno es libre pero no lo es, no es posible trabajar, ni salir a pasear… (página 1.949).

La obra de Zweig está brillantemente traducida del alemán por Carlos Fortea, Roberto Bravo de la Varga y Tiana Puig i Soler, tres profesionales que logran captar el virtuosismo del maestro Stefan a la hora de describir las esencias de sus personajes.

