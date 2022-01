Rejuvenecer la piel con métodos no invasivos a través del HIFU facial y corporal de Rambla 6 Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 15:15 h (CET)

Un revolucionario avance de la ciencia ha llegado para quedarse entre las preferencias de quienes desean lucir una piel más joven y firme, sin tener que someterse a procedimientos quirúrgicos.

Se trata del Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad, HIFU, por sus siglas en inglés, un método estético indoloro que devuelve la firmeza a la dermis en una sola sesión, tanto en el rostro como en aquellas zonas del cuerpo donde se necesite eliminar la flacidez y pequeños cúmulos de grasa. En San Juan de Alicante, los especialistas del centro estético Rambla 6 ofrecen los mejores resultados a través del HIFU facial y corporal.

Cómo funciona el HIFU facial y corporal El equipo de HIFU se basa en los mismos principios técnicos de los ecogramas, que se utilizan para análisis y diagnósticos habituales en el sector médico. Este funciona a partir de una frecuencia que permite generar un calor imperceptible para la persona que recibe las ondas, pero que penetra eficazmente en las capas más profundas de la piel para inducir la producción de colágeno y elastina que se va perdiendo con el paso de los años.

El procedimiento transcurre de manera sencilla, con el toque del aparato en puntos previamente marcados por el especialista. Al ser completamente indoloro, no requiere ningún tipo de anestesia. Además, los resultados se aprecian en una sola sesión y van haciéndose más evidentes con el paso de los días, logrando su total efectividad transcurridos unos dos meses de haberse realizado el procedimiento.

En el rostro y el cuello, se logrará una disminución considerable de la papada y la piel que cuelga en las mejillas, lo cual permitirá recuperar la línea mandibular. Además, el tratamiento permite realizar un levantamiento de la mirada.

La técnica de ultrasonido de alta frecuencia también resulta muy efectiva para moldear y reafirmar la silueta al lograr un tensado de la dermis y la eliminación de depósitos de grasa en muslos, glúteos, cadera, abdomen o brazos.

Los resultados ofrecen un aspecto muy natural porque se realiza sin infiltraciones ni rellenos, solo trabajando la capacidad regenerativa del organismo. Además, el equipo de profesionales del centro estético Rambla 6 aplica este tratamiento con base en un estudio personalizado del cliente, para determinar cuáles son sus necesidades según su tipo de piel y las zonas que desea mejorar. Sus efectos en cara y cuerpo tienen una duración estimada de entre 6 y 8 meses.

Tratamientos complementarios para la salud integral de la piel El Centro de Acupuntura y Estética Rambla 6 se especializa en brindar todo tipo de soluciones no invasivas para mantener o recuperar la salud integral del organismo mediante métodos naturales. Además de tratamientos para la piel, ofrece asesorías nutricionales, acupuntura, naturoterapia y muchas técnicas más que disponen la sabiduría ancestral y el poder de la naturaleza al servicio del bienestar del ser humano.

