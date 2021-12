Cómo un traductor de voz te ayudará a aprovechar al máximo tus viajes La traducción simultánea te permite comunicarte de una forma más personal Redacción

viernes, 31 de diciembre de 2021, 13:34 h (CET) Viajar por el mundo es el sueño de muchos y, sin embargo, algunas personas no lo llevan a la práctica porque no cuentan con herramientas eficaces para la traducción de idiomas. Por eso, la solución está en conseguir un traductor de voz preciso y portátil que salga en tu ayuda en las situaciones más inesperadas. Entérate por qué llevar contigo un dispositivo de traducción de idiomas es la mejor inversión en un viaje.

La traducción de idiomas de tu teléfono no suele ser tan precisa como la de un traductor de voz “Todo está en Internet” se suele decir, pero esto no es completamente cierto en lo que a traducción de idiomas se refiere. Es que las personas utilizan para comunicarse infinidad de expresiones y precisan de un ida y vuelta fluido para poder interactuar. Esto no puede lograrse con los traductores de Internet, ya que requieren de una intervención del smartphone que muchas veces es inexacta y en otras, lenta.

Sin embargo, los mejores traductores de voz permiten una precisión de casi el 100%. Y si a eso se le suma la función de traductor de fotos o traducción simultánea, la comunicación resulta aún mejor.

La traducción simultánea te permite comunicarte de una forma más personal

Para lograr una comunicación eficaz y personal, se requiere cierta rapidez y precisión en las preguntas y las respuestas, algo que puede lograrse adquiriendo un buen traductor de voz. Por otro lado, las personas de distintos países que hablan idiomas diferentes pueden compartir alguna lengua en común (como el inglés), pero con frecuencia el nivel de la misma no es bueno en una de las dos personas o en ambas.

Con la función de traducción simultánea que tienen algunos dispositivos, este problema desaparece. Y como un plus, el traductor de fotos incorporado viene al rescate cuando aparecen letreros o leyendas incomprensibles.

El Wi-Fi y los datos no son necesarios con un buen traductor de voz Pasa todo el tiempo: durante los viajes, los datos suelen estar desactivados o bien, puedes no tener señal en algunos sitios. Lo mismo ocurre con el Wi-Fi, que no suele estar disponible en todas partes. Para no perder oportunidad de comunicarte y de contar con la traducción de idiomas más eficaz, precisas un traductor de voz que ofrezca Internet ilimitado y gratuito, como ocurre con los modelos de Vasco Electronics.

Entender el lenguaje escrito es posible con un buen traductor de fotos incorporado En viajes a países en los que se hablan otros idiomas, situaciones simples como pedir comida en un restaurante o leer un letrero importante pueden hacerse un calvario. Lo mismo ocurre al querer leer un periódico o el prospecto de un medicamento, por ejemplo.

Es importante para estos casos, contar con un traductor de fotos para escanear el contenido escrito y obtener una traducción de idiomas correcta. Esta función te evitará momentos complicados en países en donde no compartes el idioma ni la cultura. En general, los mejores traductores de voz tienen la función de traductor de fotos incorporada, por lo que son una excelente inversión a la hora de viajar.

No importa a qué país vayas: la traducción de idiomas estará disponible En ciertas oportunidades, las personas limitan sus viajes a destinos en donde el idioma sea más cercano al propio, por temor a que la comunicación sea demasiado complicada. Pero en los mejores dispositivos de traducción de idiomas hay más de 70 lenguas entre las cuales elegir, eliminando los destinos que puedan parecer complicados por su diferencia con el tuyo.

Incluso, podrás contar con la ayuda de un traductor de fotos incorporado al traductor de voz, una opción ideal para los mensajes escritos. Esta función consiste en tomar una fotografía de cualquier texto escrito, ya sea un periódico o letrero, y traducirla al lenguaje de tu preferencia.

La batería deja de ser un problema con un traductor de voz Durante un viaje, el teléfono inteligente es la herramienta principal para casi todo: desde encontrar una calle hasta comunicarse por mensajería y postear fotos en redes sociales. Por eso, es habitual que la batería se agote rápidamente, pudiendo dejarte sin posibilidad de buscar algún término o frase que no entiendes.

En estos casos también es importante tener una alternativa que no desgaste tan rápidamente la batería, como un traductor de fotos, ya que solamente se usaría para la traducción de idiomas y la comunicación con otras personas del lugar.

