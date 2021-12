¿Cuáles son los verdaderos efectos del CBD en el cuerpo? El CBD no intoxica el cerebro y tiene muchos efectos beneficiosos para el cuerpo Redacción

viernes, 31 de diciembre de 2021, 11:12 h (CET) El CBD es uno de los componentes que encontramos con más abundancia en las plantas de cannabis. Es parecido a la marihuana común que conocemos llamada THC, pero afecta de manera diferente a las personas que lo consumen. Hemos hablado con los expertos de The Green Band para explicarte cuáles son los verdaderos efectos del CBD en el cuerpo.

Efectos beneficiosos del CBD en el cuerpo La principal diferencia con el THC es que el CBD, este componente que está de moda, no produce los efectos psicotrópicos del primero. Mientras que el THC te hace sentir el subidón y te da la sensación de estar drogado, el CBD no intoxica el cerebro y, por lo tanto, no te produce esa sensación. El CBD, también puede ser llamado Cannabidiol y es uno de los componentes principales de la marihuana y que se encuentra en su flor. Es un elemento que tiene muchos efectos beneficiosos para el cuerpo y son los que te presentamos a continuación: Alivia el dolor La composición del CBD es analgésica y, como resultado, puede calmar el dolor agudo en pacientes con enfermedades crónicas. Se suele utilizar para calmar el dolor en pacientes que sufren patologías como la fibromialgia o la artrosis degenerativa. Calma la inflamación Es capaz de calmar la inflamación de los músculos y articulaciones y, por lo tanto, evitar el dolor que esta produce. Puede parar la epilepsia En un estudio se determinó que los pacientes que tomaban CBD pudieron reducir en un 23% sus episodios de epilepsia. El CBD ayuda a que las conexiones neuronales sean fáciles y de esta manera calmar o parar por completo los ataques epilépticos. Calma el estrés La contaminación del medio ambiente hace que nuestros niveles de estrés siempre estén altos, pero hay épocas de nuestra vida en las que sufrimos picos de estrés más notorios. El CBD puede ayudar a regular el cortisol y, por lo tanto, reducir el estrés que sentimos. Ayuda a tu corazón Vinculado con el apartado anterior, la presión arterial también es un problema que afecta a un gran número de personas y que va muy vinculada al estrés constante que sufrimos. El CBD hace que la presión arterial disminuya y que, por lo tanto, haya menos riesgo de sufrir una patología cardiovascular. Efectos secundarios del CBD Existen efectos secundarios que pueden aparecer en algunos pacientes, aunque no sea la tónica general. Se recomienda a las personas que tomen medicación o que estén embarazadas que consulten con el médico antes de comenzar a tomar CBD.

Estos son los efectos secundarios que puede producir el CBD en algunos pacientes: ● Boca seca ● Cansancio en el cuerpo ● Dolor de cabeza ● Náuseas ● Mareos

