Vinos Masaveu Bodegas, un referente de calidad y de respeto a la tierra Las actividades de enoturismo están muy presentes en las bodegas del grupo, sobre todo en época de vendimia

jueves, 30 de diciembre de 2021, 08:43 h (CET) En el siglo XIX, Federico Masaveu Rivel poseía viñedos en el municipio barcelonés de Castellar del Vallés, de donde es originaria la familia; actualmente sus marcas se encuentran repartidas por las principales denominaciones de origen de España.

Así es: Murua (Rioja Alavesa), Fillaboa (Rías Baixas), Pagos de Araiz (Navarra), Bodegas Leda (Castilla y León) y Valverán (Asturias). La división vinícola participa además en Bodegas Aalto, de Ribera de Duero.

Vinos de Masaveu Bodegas Obras de la Colección Masaveu, relacionadas con la enología y la cultura del vino, se encuentran en el interior de las bodegas, en donde el visitante puede admirar pinturas, esculturas y grabados relacionados con la viticultura, así como mobiliario y otras piezas de arte.

Mientras en Murua el visitante degusta un tinto clásico contemplando un bodegón de Luis Meléndez, en Pagos de Araiz, sin duda la bodega más creativa y vanguardista, se puede admirar un Barceló en compañía de un artesonado mudéjar del siglo XV, de un Apostolado en piedra del siglo XVI o de unos magníficos relieves en madera de Pedro de la Cuadra, también del siglo XVI. Completa el repertorio artístico de las bodegas El Pazo, del siglo XIX totalmente rehabilitado que alberga la bodega de Fillaboa. Con su torre almenada que remata un extremo de la fachada, destaca la singular galería de arcos de la planta baja con el escudo labrado de armas de los Sarmiento y Sotomayor, propio de las construcciones señoriales de la época. Estos elementos arquitectónicos, junto a la capilla del pazo, hacen que Fillaboa no sólo sea un rincón mágico en Galicia donde se crea un excelente albariño, sino también todo un símbolo del Condado de Salvaterra do Miño, en Pontevedra.

Las actividades de enoturismo están muy presentes en las bodegas del grupo, sobre todo en época de vendimia. Hacer visitas guiadas por los viñedos, conocer el trabajo de los viticultores junto a los procesos de producción del vino y participar en catas son algunas experiencias muy recomendables dentro del inmenso abanico de actividades ofrecidas en estos parajes tan especiales que, sin duda, no dejarán indiferente al visitante que se anime a descubrirlos.

PAGOS DE ARAIZ ROSÉ 2020 Bodegas Pagos de Araiz está formada por unas 400 hectáreas de las cuales más de 250 son viñedos. Este rosado se elabora con uvas garnachas; sus cepas tienen una media de 20 años y se hallan en la medieval localidad de Olite, zona media de Navarra de influencia mediterránea y pirenaica. Entre los últimos galardones recibidos están: Medalla de Plata, Mundus Vini 2021 (2020)

Medalla de Plata, Concours Mondial de Bruxelles - Rosé Selection 2021 (2020)

El enólogo Juan Glaría cuida que se recoja la variedad de uva garnacha en su punto de maduración y se transporte rápidamente a la bodega para evitar su maceración. El sangrado de los depósitos se realiza casi inmediatamente para obtener el mosto gota con poco color. A continuación, se fermenta lentamente a temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable, durante aproximadamente 20 días. Finalmente, el vino rosado se trasiega y clarifica antes del embotellado.

La cata Color rosado brillante, ligeramente asalmonado. Aromas de flores con notas cítricas y minerales. En boca se muestra fresco, afrutado, vivo, goloso con una equilibrada acidez. Un final de boca largo, suave y persistente le hace aconsejable para acompañar selectos pinchos navarros y riojanos, arroces alicantinos, pastas, aves al horno y quesos de tetilla gallegos.

Ficha. Denominación de Origen; Navarra. Variedad: 100% garnacha. Grado Alcohólico: 14,5 % vol. Temperatura de Servicio: 8-10 º C. Guarda Potencial: 1 año. Precio: 6 €.

FILLABOA SELECCIÓN FINCA MONTE ALTO La finca Fillaboa, “buena hija” en gallego, es la más grande del catastro de Pontevedra y una de las más antiguas de Galicia. Sus 54 hectáreas de viñedo de la variedad Albariño están divididas en 12 pagos tratados de forma personalizada, lo que permite obtener las mejores cualidades de sus frutos.

La atención y profesionalidad que la enóloga Isabel Salgado ha conferido a este albariño se ha traducido en docenas de premios y óptimas calificaciones nacionales y mundiales, entre ellos: Medalla de Oro en la Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia 2021 (2018)

Medalla de Plata, Decanter World Wine Awards 2020 (2018)

Medalla de Diamante, Concurso Internacional Vino y Mujer 2020 (2017)

La cata Color amarillo pajizo, limpio y brillante, con tonalidades verdosas. Alta intensidad aromática de fruta cítrica, manzana, notas tostadas y panadería. Boca estructurada y fresca con acidez bien integrada, sabor untuoso y suave. Un retronasal, de largo recorrido, marida con marisco gallego cocido o a la plancha, platos de cocina oriental, pastas italianas y caldero murciano. Un último trago no puede faltar para unas ricas filloas.

Ficha D. O. Rías Baixas. Variedad: 100% albariño. 24 meses de crianza sobre lías finas. Grado Alcohólico: 13 % vol. Guarda Potencial: 5 años. Temperatura de servicio: 8-10º C. Producción: 11.822 botellas. Precio: 18,80 €.

M DE MURUA El enólogo Mathieu Barrault ha conseguido que este tinto haya logrado notables calificaciones en las mejores guías enológicas nacionales y mundiales. La uva procede de una exclusiva selección de los viñedos, de más de 70 años, que Bodegas Murua posee en la zona riojana de Elciego.

La cata Color rubí con ribetes cereza brillante. Aromas de frutas rojas maduras: fresas, grosellas negras, arándanos y notas balsámicas típicas de Rioja Alavesa. En boca se presenta fructuoso, equilibrado, sabroso con gran volumen, sabor intenso y duradero ideal para acompañar cardo con alcachofas, patatas a la riojana, carrilleras guisadas al vino tinto y un queso curado de Castilla-León.

Ficha D. O. Ca. Rioja. Variedad tempranillo. Tinto con 18 meses en barrica. Grado Alcohólico: 14,5 % vol. Guarda Potencial: 10-15 años. Temperatura de servicio: 15-16º C. Producción limitada de 3.500 botellas. Precio: 32 €.

LEDA VIÑAS VIEJAS 2018 Vino multiterroir que procede de viñedos que tienen entre 70 y 100 años, extendidos a lo largo del valle del Duero, con diferentes microclimas y fechas de maduración. El enólogo Miguel River ha obtenido con este vino numerosos galardones en certámenes nacionales y mundiales, entre ellos: Medalla de Oro: I Concurso de Vinos Casino de Madrid 2020. Medalla de Plata, Decanter World Wine Awards 2019. Medalla de Plata, Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2019.

La cata Color rojo picota intenso, muy brillante. Agradable e intenso aroma a fruta negra madura, especias dulces y balsámicas unidas a matices tostados y frutos secos que le dan gran complejidad. La entrada en boca es agradable, los taninos están bien pulidos con tono goloso, potente, frutal y equilibrado. Un final sabroso y elegante ideal para acompañar berenjenas rellenas y gratinadas. Cochinillo segoviano o solomillos al carbón.

Ficha Vino de la Tierra de Castilla y León. Tempranillo 100% con 23 meses en barricas nuevas de roble francés y americano. Grado Alcohólico: 15% vol. Guarda potencial: 12 años. Producción: 10.936 botellas de 75 cl y 506 de magnum . Temperatura de Servicio: 15-17 º C. Precio: 33 €.

