Inocente: la terrible batalla del no nacido Quisiera presentar la posibilidad de iniciar una campaña a nivel nacional sobre esta realidad criminal y oscurantista de nuestra sociedad Ángel Alonso Pachón

jueves, 30 de diciembre de 2021, 08:27 h (CET) Ayer, 28 de diciembre de 2021, tuve la suerte de seguir un extraordinario documental sobre la realidad del ABORTO: “INOCENTE”. Su realización fue un ejemplo de exquisita y detallada preparación, de una puesta en escena plena de veracidad, objetividad y respeto.

El documental fue presentado por “El Toro TV”a las 22,00 horas, siguiéndole a las 23,30 una magnífica película, “UNPLANNED”, exposición directa de la misma realidad, con el mérito de ser una película restringida en todo el mundo y rescatada por esta cadena, apedreada injustamente por tener la VERDAD como lema y asumir el compromiso de extenderla con todos los medios a su alcance. Como miembro de “El club de Amigos”… ¡GRACIAS!

En esta breve semblanza de un hecho televisivo sin precedentes, quisiera presentar la posibilidad de iniciar una campaña a nivel nacional sobre esta realidad criminal y oscurantista de nuestra sociedad.

Primero, si es posible, se deberían conseguir los permisos correspondientes para poder “copiar” un “TRÁILER” o “SINOPSIS” de la película y del documental, autorizando su exposición en las aulas de nuestros Centros Educativos, de forma regular todos los años y con periodicidad trimestral.

Segundo, llevar a cabo una campaña de apoyo económico en entidades con posibilidades económicas, relacionadas con el mundo educativo religioso, Editoriales, Compañías Religiosas, Asociaciones pro Vida, etc.

Tercero, entablar conversaciones con el mundo educativo en toda su gama jerárquica para, de forma legal, poder difundir estos TRÁILER en las aulas.

Seguro que, si "El Toro TV" con el apoyo de TODOS inicia esta campaña, conseguiríamos que nuestra juventud y la sociedad en general se concienciasen. Como ciudadano comprometido… ¡MI APOYO INCONDICIONAL!

