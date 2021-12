TusIdeas: "Es imposible escoger entre SEO y SEM, ya que ambas son imprescindibles y aportan numerosas ventajas" Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:16 h (CET) En muchas ocasiones las empresas se centran en una sola estrategia, escogiendo entre realizar campañas SEO y SEM. Esto es un gran error, ya que ambas estrategias son necesarias y aportan una serie de ventajas muy diferentes y únicas Actualmente, la sociedad se encuentra en un mundo muy globalizado gracias a la tecnología y a los medios digitales. Las personas compran y venden en Internet, se informan sobre nuevos productos y buscan servicios a través de los medios digitales. Es por este motivo que es muy necesario que las empresas desarrollen una estrategia de marketing en todos los medios digitales posibles en los que se encuentren su público objetivo. En muchas ocasiones las empresas deciden adoptar una estrategia solamente en las redes sociales dejando la página web como un sitio secundario donde dirigir a las personas para que conozcan un poco más sobre sus servicios o productos. También ocurre lo contrario, cuando las empresas solamente adoptan una estrategia web, dejando de lado las redes sociales.

Esto último ocurre porque muchas empresas aún no confían en la fuerza que tienen las redes sociales a la hora de impulsar una marca o un producto. Este gran error puede llevar a las empresas a pasar por un embudo y perder una gran cantidad de clientes potenciales. A día de hoy todas las personas disponen de redes sociales y cada día se amplía más el rango de edad, habiendo cada vez más personas mayores y comenzando desde cada vez más pequeños a utilizar redes sociales. TusIdeas, una agencia de publicidad con una gran experiencia en áreas como el posicionamiento SEO y redes sociales, explica la importancia de adoptar ambas estrategias y qué ventajas puede aportar cada una.

“Trazar una buena estrategia SEO y de redes sociales es muy importante y aunque ambas dispongan de muchas diferencias, ambas ayudan a impulsar el tráfico, la visibilidad, optimizar las estrategias de marketing y conseguir más conversión. En definitiva, para un buen marketing digital necesitamos ambos canales de comunicación digital. Adoptar varios frentes es siempre una buena idea, ya que, de esta manera, no perderemos ninguna parte del público objetivo” explica TusIdeas.

Planificar la estrategia en redes sociales, según TusIdeas, es fundamental si la empresa desea mantener un orden y enfocar su estrategia mucho mejor. En las redes sociales es posible generar conversiones, aumentar el brand awareness y generar mucho engagement. Por otra parte, una buena estrategia de posicionamiento SEO puede ayudar a la empresa a conseguir más tráfico a la web, aumentar la visibilidad de la marca, ganar confianza en el sector y crear un aura de reputación. Ambos canales son muy prácticos, ya que, además, permitirán a las empresas ser conscientes de sus resultados generando reportes y análisis.

