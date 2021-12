La conjura de Herat. Jordi Sierra Fabra. Catedral Edición Reseña literaria Francisco Vélez Nieto

lunes, 20 de diciembre de 2021, 08:32 h (CET) La historia de la novela La conjura de Herat inicia su narración con una entrevista cargada de habilidosos diálogos de nuestra inquietante protagonista Magda Ventura de insobornable actitud de la libertad de expresión social, que muestra su habilidad frente a un importante personaje de unos laboratorios que experimenta con cobayas humanas. Con todas las consecuencias de riesgo que dicha explotación de la ciencia y esencia de los derechos humanos no se tienen en cuenta.

Siendo nuestra inquietante periodista independiente la que da muestra de su valentía como profesional en honor a tantos profesionales de la información son víctimas de los poderes establecidos poco amigos de la libertad de expresión y del oficio de digno periodista que se debe a la sociedad en un país, que pese a todo, vive dentro de un amplio espacio de libertad, aunque una derecha demasiado conservadora se desvive intensamente desde todos sus medios de comunicación despotricando todo lo inverosímil para alcanzar el poder, y retroceder a tiempos pasados.

Mientras nuestra protagonista no deja el caso del laboratorio de dicha explotación de jóvenes estudiantes inocentes, que solo buscan unos euros, listo para su publicación que puede provocar un inmenso escándalo social dada su alto estado de criminalidad, al producirse la muerte de un joven... Nuestra inquietante protagonista recibe la sorprendente noticia del soldado y compañero de un equipo en Afganistán en el atentado talibán consede en Herat la absorbe de tal manera que la angustia la envuelve.

De los oficiales que estaban entonces en la base española. El suceso le imdomina de tal manera, que la lleva a retroceder en su siempre inquietante manera de vivir profesional y humanamente. Son los fantasmas del pasado que el autor de La conjura de Heratamplía la historia dando ese salto al pasado del cual nuestra intrépida protagonista no puede sentirse indiferente. Aquí la historia adquiere una amplitud, que le permite al autor de la novela Jordi Serra Fabra mostrar su capacidad literaria en un volumen de denuncia y desafío que sumerge al lector en la aventura entre la ficción y la realidad impactante de denuncia sobrecogedora.

Una oscura trama se ha creado en una implicación de altura en este retroceso que por fuerza va acoplando pieza por pieza en el espacio que le corresponden el pasado y el presente en el dominio poderoso del contrabando de droga desde Teherán hasta la geografía española pasando de Afganistán el equipo en el que participó Magda Ventura como periodista limpia de sospecha, pero si como elemento peligroso para desnudar a tan poderoso poder internacional que han creado. Esto sucede mirándose en el espejo de la realidad a sus cuarenta años de edad bien llevado, que la lleva a ese pasado con una experiencia profesional muy superior, que le permite decir no al silencio de lo que su imaginación puede ir entendiendo.

El mundo del tráfico de droga desde un país que, en verdad, es de lo que vive, resulta los estupacientes de las grandes mafiasque cada vez se mueven con más poder en nuestrasociedad, lo que le cuenta elex soldado abre de nuevo las heridas y la hace enfrentarse a los fantasmas del pasado. Jugándose de nuevo la vida en su trabajo como periodista de investigación, sin olvidar el misterio de la muerte del joven cobaya de la farmacéutica, Magda descubrirá una oscura trama nacida en Herat y consolidada en la actualidad como una de las redes de tráfico de drogas más poderosas del mundo. La conjura de Herat Magda deberá explorarse a sí misma para comprender por qué sigue viva.

Jordi Serra Fabra. Una vez más hace muestra su capacidad creativa sobre la sociedad en una novela en la cual la continuidad y riqueza de los diálogos desde lo más siempre de la vida cotidiana en sociedad hasta los poderosos entresijos del tráfico de droga en un altísimo volumen. Infatigable lectura de una ficción que se adentra en la realidad actual sin posibilidades de freno que impidan la catástrofe multitudinaria de nuestra sociedad.

Noticias relacionadas