Las ventajas de invertir en empresas no cotizadas, por Infinex Holding

Actualmente, invertir en empresas no cotizadas se está volviendo una actividad cada vez más popular entre personas de todo el mundo. Este tipo de organizaciones son aquellas que no están listadas en la bolsa de valores y, por lo tanto, no cotizan en ella. Las ventajas al respecto abarcan la falta de manipulación por parte del mercado y mayores probabilidades de obtener beneficios a corto y largo plazo.

Infinex Holding ofrece una gran oportunidad a los inversores interesados de poner su dinero y confianza en esta clase de empresas. Se trata de una compañía dedicada a la gestión de inversiones de activos tangibles e intangibles, así como también al desarrollo de proyectos como negocios, con el objetivo de ayudar a crecer al cliente financieramente.

Ventajas de invertir en empresas no cotizadas Las inversiones en empresas no cotizadas han logrado obtener rendimientos de hasta un 200%, a medio e incluso a corto plazo, algo que no es común para empresas listadas en los mercados de valores. Esto supone una ventaja valiosa, debido a que las compañías suelen ser nuevas o con reducidas cantidades de capital y recursos, por lo cual tienen un recorrido mucho más largo para surgir y, a su vez, esto se traduce en un aumento positivo de la inversión por un tiempo mayor.

Otra ventaja de apostar por empresas no cotizadas es que, a diferencia de aquellas que cotizan en la bolsa, las no listadas están centradas en el rendimiento de la compañía, tomando precaución con cada acción ejecutada. Además de esto, no sufren manipulación de precios por parte de los inversores institucionales por lo cual es mucho más sostenible a largo plazo y se trata de una inversión con menor volatilidad. Sin embargo, para realizarlo, lo más importante es elegir una empresa de confianza que gestione de manera profesional y segura el capital del cliente, como Infinex Holding.

Infinex Holding y la gestión de capital e inversiones Con Infinex Holding, el cliente tendrá la posibilidad de invertir en empresas innovadoras con potencialidad para poder obtener retornos importantes en las acciones. Con este fin, el equipo se encarga de llevar a cabo un estudio profundo de la empresa donde se asegura que sea confiable y pueda generar beneficios a largo plazo.

Asimismo, trabaja en el área de los bienes raíces y activos intangibles, ofreciendo un servicio de capitalización para empresas asociadas, con el objetivo de ayudarlas a crecer consiguiendo un retorno mutuo.

Infinex Holding es una empresa que tiene un beneficio promedio del 30% anual. Es un referente en el mundo como una firma de inversión confiable y segura y con un equipo profesional de accionistas diversificados en varias áreas de inversión. La visión de la empresa es ayudar tanto a compañías privadas como particulares a conseguir una buena gestión de su capital y activos patrimoniales para el futuro.