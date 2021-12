​Jamón ibérico, el regalo perfecto para nuestra salud Se trata de uno de los alimentos más completos gracias a su aporte de nutrientes, vitaminas y minerales Redacción

martes, 14 de diciembre de 2021, 13:24 h (CET) Uno de los alimentos estrella de nuestra gastronomía es el jamón ibérico. Además de resultar un manjar apto para todos los paladares, también es uno de los nutrientes más completos, por eso no es de extrañar que se convierta en uno de los regalos favoritos con el que obsequiar a aquellos que amamos.



El jamón a través de la historia

Aunque no puede determinarse el momento exacto en el que aparece el jamón en la dieta del ser humano, se sabe que fue durante el Imperio Romano cuando alcanzó su máximo esplendor. Por aquel entonces, y ante la ausencia de tecnología, la única forma de mantener a salvo los alimentos perecederos era a través de la técnica de la salazón y posterior secado. La misma técnica natural que se emplea en la actualidad y que garantiza, no solo el mantenimiento del alimento, sino también la conservación de todo su sabor y nutrientes naturales.

Desde aquella remota época, hasta la actualidad, los jamones y embutidos han ocupado un importante lugar en las despensas españolas, gracias a su excelente sabor, pero también a sus múltiples formas de consumo.

El alimento ideal para cualquier momento

Los jamones y embutidos ibéricos de Olalla son perfectos para tomar en cualquier momento del día. En el aperitivo, la merienda o la comida principal. Solos o acompañados. Cocinados o crudos. Resultan aptos para todas las edades y dietas, incluso para aquellos que tienen que llevar un control exhaustivo en su alimentación.

Los beneficios del jamón ibérico

El jamón ibérico es mucho más que un delicioso manjar, ya que contiene importantes beneficios para la salud. Se trata de uno de los alimentos más completos gracias a su aporte de nutrientes, vitaminas y minerales. Además, lejos de lo que pudiera parecer, su grasa está compuesta por ácido oleico, lo que la convierte en el regulador perfecto para el colesterol.

Es rico en vitaminas B y E, lo que ayuda en periodos de estrés o ansiedad. También nos aporta minerales como el calcio, el zinc y el hierro, ideales para prevenir la anemia y la osteoporosis. Sin olvidar que se trata del alimento con mayor cantidad de proteínas, todas ellas de alto valor biológico. Por lo tanto, no es de extrañar, que se convierta en el alimento ideal durante la infancia y adolescencia, en el que se necesita un aporte extra de nutrientes.

Jamones y embutidos, un regalo para la salud

Sin embargo, no todos los jamones y embutidos nos ofrecen los mismos beneficios. Es importante conocer todas las características que lo componen para asegurarnos su procedencia y, por lo tanto, su calidad.

Sin embargo, no todos los jamones y embutidos nos ofrecen los mismos beneficios. Es importante conocer todas las características que lo componen para asegurarnos su procedencia y, por lo tanto, su calidad.

Comprar jamones online de Olalla nos garantiza encontrarnos con el mejor producto, garantizándonos su excelente calidad. Se pueden adquirir piezas enteras o loncheados, así como de distintas categorías y denominaciones de origen: Jabugo, bellota, o de cebo. De igual modo nos encontramos con lomos, chorizos y salchichones. Un regalo para todos los gustos, pleno de sabor y salud.

