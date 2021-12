Ziggurat enseña a aprender para que la formación de idiomas en empresas sea eficiente Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En el entorno laboral, aprender inglés es cada vez más indispensable. Por esta razón, numerosas empresas y profesionales buscan alternativas que contribuyan a adquirir conocimientos en este u otros idiomas.

No obstante, algunos métodos no proporcionan los resultados esperados. Ante esto, Ziggurat surge como una alternativa eficiente para la formación en idiomas, dirigida a empresas y profesionales de cualquier sector. Sus especialistas (nativos, titulados y con mucha experiencia) se enfocan en enseñar a aprender, mediante procesos continuos y acompañamiento, optimizando así la adquisición de segundos idiomas.

El método de Ziggurat para adquirir un segundo idioma En la actualidad, existen en el mercado numerosos cursos que se presentan como efectivos en la enseñanza de inglés u otros idiomas. La mayoría de estos cursos no se centran en las necesidades específicas de las empresas y los resultados, en algunos casos, no son los esperados.

Esto se debe a que se trata de procesos de aprendizaje inadecuados, que no cumplen las expectativas y objetivos de los alumnos y alumnas, generando frustración y abandono. Con el propósito de transformar esta realidad, Ziggurat desarrolla un método particular, enfocado en enseñar a aprender inglés y hacer que la formación de idiomas en las empresas sea eficiente.

Esta escuela corporativa brinda opciones a las empresas para la formación de sus equipos, enseñándoles a crear hábitos diarios. Para ello, antes de empezar cualquier formación, Matthew Ray, director de Ziggurat, imparte una masterclass donde les explica qué deben hacer para aprender el idioma, enfatizando en la importancia del contacto diario y en la importancia de creer que todas las personas tienen la capacidad de aprender a través de este método. Además de esta sesión, Ziggurat también cuenta con coaches que hacen seguimiento del proceso de aprendizaje de forma continua.

Por qué elegir a Ziggurat para el aprendizaje de inglés a nivel empresarial La formación en cualquier área es un objetivo clave para el crecimiento de cualquier empresa. El aprendizaje de idiomas es ideal para apuntar a clientes cuyo idioma nativo sea el inglés u otro. Ante esto, Ziggurat se convierte en el aliado estratégico de empresas y profesionales cuyo propósito sea formar a sus empleados de forma efectiva.

Esta escuela corporativa también ofrece formación en numerosos idiomas como catalán, español, francés, italiano, chino, japonés, portugués, ruso, alemán, etc. El proceso de enseñanza de Ziggurat se caracteriza por proporcionar una formación completa, ajustada a las necesidades de cada empresa, ofreciendo diversas modalidades de estudio: virtual, telefónico, online o blended y presencial.

Además, cuenta con una plataforma, el Campus Virtual, para el alumnado y para responsables de formación y RRHH. El alumnado puede acceder a recursos pedagógicos, a las tareas que asigna el profesorado y a su Study Plan. En el caso de las personas de formación, pueden ver la asistencia, así como otros detalles de los cursos. Todo con un solo clic.

Contribuir a la superación de barreras lingüísticas a nivel empresarial y potenciar el crecimiento de las organizaciones mediante el aprendizaje de un nuevo idioma son los objetivos con los que Ziggurat se ha posicionado como una de las principales alternativas para la formación de idiomas en el ámbito profesional.

