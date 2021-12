No hay nada más que una causa: falta Dios Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:04 h (CET) Hay una frase que dice: “Predicar en el desierto sermón perdido.” Los muertos no protestan. A ver si alguien se pronuncia con claridad, hemos suprimido a Dios y en su lugar se ha puesto Satanás. Ya sé, por propia experiencia, que estos seres perversos, maléficos, seducidos y capitaneados por Satanás, se han apoderado de la mayoría de los medios de comunicación social y eliminan a todo opositor a sus diabólicos actos y proyectos.

¿Qué hace la Jerarquía Católica? Muchos, no todos, apoyan a estos personajes que promueven el Nuevo Orden Mundial y una Iglesia Universal. Yo no soy nada más que un pobre anciano, pero a mí estos perversos personajes, muchos infiltrados en la Iglesia Católica, no me harán callar. Recuerdo lo que me decía un amigo mío conocedor de las videntes de las Apariciones de la Virgen en Garabandal, que lo anunciado por la Virgen, se produciría cuando la situación estuviese muy mal, y ¿Aún puede empeorar más esta situación? Cuando menos lo esperen vendrá el Hijo del Hombre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

Noticias relacionadas José María Carrascal y el fútbol Fue durante ocho años corresponsal en Alemania de los diarios Pueblo y Diario de Barcelona y otros diez años de corresponsal del diario Pueblo en Nueva York Serrat Cuando le escuché el pasado martes hablando de los mayores como algo bastante lejano, me sentí joven por un momento ​La fe no nos evita sufrimiento alguno, pero… Jesús D Mez Madrid, Gerona Pleito a las nubes Venancio Rodríguez Sanz ​Por desgracia Jesús Domingo Martínez, Girona