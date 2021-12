Propósitos saludables de los españoles para 2022 Casi para el 80% de los encuestados tener una buena salud física y emocional es la principal prioridad para tener una vida feliz Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de diciembre de 2021, 11:47 h (CET) 2021 ha sido año todavía marcado por los efectos de la crisis sanitaria y económica. Un año de incertidumbre, en el que la pandemia ha continuado recordando la importancia de cuidar de la salud física y emocional de los españoles, ya que, como reflejan los resultados extraídos del IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, casi para el 80% de los encuestados tener una buena salud física y emocional es la principal prioridad para tener una vida feliz.



En este estudio se señala la preocupación constante que tienen los españoles por cuidar su salud. Sin embargo, todavía hay asignaturas pendientes en materia de salud y bienestar, y qué mejor momento para decidirse a adquirir nuevos hábitos saludables que el comienzo del 2022. Según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida, estos son los propósitos más deseados por los españoles para este próximo año:

Salud Mental, todavía mucho camino por recorrer

Aunque, a grandes rasgos, la salud emocional es evaluada de manera positiva por los españoles, pues más del 63% la valora con un 7 o más, llama la atención al ser una proporción significativamente menor respecto a la valoración del estado de salud en general. Es más, el 36,6% de los encuestados considera que su bienestar emocional ha empeorado.

Esta caída se ha visto más acentuada en mujeres y también se ve reflejada en otros datos preocupantes, como la presencia de estrés en siete de cada diez españoles, especialmente en los más jóvenes y las mujeres; así como la ideación suicida en el 15% de los encuestados.

Para poder poner remedio a esta situación, no cabe duda de que en muchas ocasiones es necesaria la intervención de profesionales, algo que todavía no está interiorizado del todo por los españoles, pues solamente el 20,8% ha acudido a un psicólogo.

Las consecuencias de no llevar una alimentación saludable, desconocidas por muchos

El Estudio de Aegon desvela que el 2021 también ha quedado marcado por una preocupante caída del 21% de población española que cree llevar una alimentación saludable respecto al año anterior. Esta tendencia a la baja refleja la falta de concienciación para muchos de lo que puede implicar no cuidar su alimentación.

Cabe destacar que la pandemia también ha influido en los hábitos de alimentación de los españoles, ya que para más del 25% ha sido un factor condicionante en la mejora o descuidado de su alimentación. Asimismo, el porcentaje agregado de personas que presentan sobrepeso y obesidad es del 55%, un dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta el volumen de enfermedades asociadas al sobrepeso.

Otro hábito que acompaña de manera indiscutible a la alimentación es tener una vida activa y hacer ejercicio físico de manera regular, algo que también ha empeorado para le 32,3% de las personas encuestadas.

Automedicación, algo que no debemos descuidar

Si bien es cierto que durante los meses más duros de la pandemia, prácticas tan peligrosas como la automedicación sin prescripción médica se vieron reducidas de manera significativa, este 2021 se ha apreciado un ligero repunte. En concreto, casi uno de cada cuatro españoles reconoce automedicarse, como así lo indica el Estudio.

A pesar de que se trata de un ligero repunte, Belén González, Directora de Salud de Aegon, advierte que “la sociedad no debe bajar la guardia en este aspecto, debido a las graves consecuencias que puede tener la salud”.

Cuidar más las relaciones con los que más nos importan

Existe una percepción mayoritaria de que la situación de la pandemia ha cambiado las relaciones personales a peor, algo especialmente importante teniendo en cuenta que tener buena relación con pareja e hijos (65,8%) y con familiares y amigos (50,7%) son algunos de los factores más importantes para la felicidad de los españoles.

A pesar de darle tanta importancia, el Estudio advierte que más del 30% de los españoles afirma haberse sentido más solo en los últimos doce meses respecto a 2020. En concreto, quienes han visto empeorada su situación económica (42,1%), las mujeres (37,9%) y los habitantes de poblaciones con más de 500.000 habitantes (37,4%) son los colectivos que afirman haberse sentido más solos este año que el año anterior.

Ya lo afirma Belén González: “2022 puede ser la excusa perfecta para poder darle una vuelta y tomarse en serio todos esos propósitos de año nuevo, que muchas veces acaban perdiendo importancia una vez acaban estas fechas tan señaladas”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Propósitos saludables de los españoles para 2022 Casi para el 80% de los encuestados tener una buena salud física y emocional es la principal prioridad para tener una vida feliz Especialistas y pacientes reclaman más agilidad en el acceso a los nuevos tratamientos oncológicos para tumores digestivos Representan más de uno de cada cuatro de los nuevos diagnósticos de cáncer en España Una de cada cuatro personas con trastornos de la conducta alimentaria es resistente al tratamiento y puede convertirse en crónica Mientras la anorexia y la bulimia tienen mayor presencia en la adolescencia, los trastornos por atracón son más frecuentes en edad adulta Cerca de medio millón de personas sufren espondiloartritis en España Más de 500 especialistas se dan cita en San Sebastián para tratar las últimas novedades sobre estas patologías ​Según los expertos, en España la atención a un enfermo de Alzheimer cuesta unos 31.000 euros anuales En nuestro país la demencia es la primera causa de discapacidad