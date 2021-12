Respondiendo preguntas a mis amigos de Facebook

Hace poco vi en Facebook una opción nueva que consistía en dar la oportunidad a tus amigosde hacerte cualquier pregunta. La sorpresa fue tremendamente grata, pues había preguntas muy interesantes que me encantó contestar, y, por supuesto, me gustaría compartir con los lectores. También me gustaría dar las gracias a todos los que tomaron unos minutos de su tiempo para formularme las preguntas.

Si algunas preguntas van relacionadas con Niestzche, fue porque comenté que acababa de cerrar mi libro de Niestzche y como no podía dormir, había decidido probar esta nueva opción de Facebook, pero seguro que os parecen originales y entretenidas.

1. José Luis Ortiz: ¿Qué esperas de los nuevos tiempos?

Ya no espero mucho de nada, simplemente me conformo con sobrevivir sin que me toquen mucho las narices.

2. Marcelo Alejandro Quiroga: Si pudieras cambiar una solo cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi pesimismo ante un mundo que no me gusta, mi decepción por las personas que cada vez demuestran más que no merecen existir en un mundo que se ahoga y en vez de aportar oxígeno, solo piensan en forma de hacer dinero. Me gustaría cambiar esa tristeza con la que me levanto algunos días y siento que no quiero saber de nadie. Pero por otro lado… sin esos pensamientos no habrían surgido algunos de mis más hermosos poemas. Así que, aunque desee cambiar ese aspecto de mi personalidad para poder mirar el mundo con optimismo, comprendo que las cosas suceden por algo, quizás no se habría gestado ese resultado que ahora ilumina con su oscuridad mis obras. Si la gente nunca se equivocara, tal vez no se habría descubierto la penicilina.

3. Chema Cotarelo Rodil: ¿Qué te transmite la filosofía de Niestzche?¿Crees que ha llegado el tiempo que predicaba en sus doctrinas?

Creo que Niestzche fue un adelantado a su tiempo y aún lo sigue siendo. Nuestro mundo sigue siendo demasiado rancio, antiguo y discriminatorio para todo lo que no sea tradicional. Ahora me estoy leyendo El anticristo, pero la obra que llamó la atención fue Zaratrusta. Su frase de “Dios ha muerto “fue algo que alteró y revolucionó todo. Mucha gente no está preparada para pensar como él, somos supersticiosos por naturaleza, ya que pensamos que el castigo divino va a caer sobre nosotros si renegamos de la religión. Pero todo es sugestión, si le dices a alguien que va a caerse ese día, lo más probable es que se caiga, y si no se cae, piensa que es por el hecho de saber que iba a caerse y al tener más precaución no se ha caído. El ser humano es tan débil que deja a los Dioses la esperanza de que todo salga bien. Niestzche es complicado, no es fácil de leer, sus teorías se hacen largas porque con cada palabra pones a prueba tu inteligencia. Por eso siempre he dicho que, por cada tres obras inteligentes, debemos leernos una tonta que nos distraiga.

4. Enrico Sarah: ¿Mujer feliz? ¿Escritora feliz?

La felicidad son momentos de la vida, nadie es feliz siempre, y quien lo sea es que no le importan los demás o el mundo que les rodea. La felicidad es un estado efímero que tenemos el placer de disfrutar de vez en cuando. Soy feliz con poco, un abrazo de mis hijos, con la satisfacción que da haber logrado algo por ti misma a pesar de haberte encontrado muchas piedras en el camino, soy feliz con un ratito con mis amigas, con un te quiero y un rayo de sol que anuncia un nuevo día. Soy feliz cuando miro las estrellas y comprendo lo insignificante que soy y, por lo tanto, lo insignificantes que son mis problemas. En cambio, como escritora siempre estoy feliz, cuando nace una de mis obras es como si naciera un bebé, lo acuno en mis brazos y le abro camino al mundo exterior. Disfruto escribiendo, es una necesidad, una pasión, algo de lo que no quiero escapar, porque cuando escapo del mundo, me refugio en mis letras.

5. Enrico Sarah: ¿Leemos noción o emoción?

Las dos cosas. No existen los libros malos ni buenos, existen los estados de ánimo de la gente y los intereses que en ese momento desee. Si un libro nos aburre, deberíamos dejar de leerlo, pues los libros no son un trabajo, son tan maravillosos que deben ser amados, y si no lo son, es mejor dejarlos ir.

6. Mario AndresLessa: ¿Qué opinas de nuestro Jorge Luis Borges?

He de confesar que solo he leído de él algunos de sus poemas, pero me parece un gran poeta que, superficialmente se puede tachar de sencillo, pero cuando relees sus poemas, descubres detalles que profundizan en su alma y en sus pensamientos. Un gran poeta del que Argentina debe estar orgullosa.

7. Esteban Gilberto Martinez Ortiz: ¿Qué escritor latinoamericano le gusta leer más? ¿Qué obras?

Sinceramente, ni leo a escritores españoles ni latinoamericanos, me gusta la literatura clásica inglesa. Me apasiona Lord Byron, PercyShelly, JhonKeast, las hermanas Bronte, Elisabeth Gaskel, Edgar Allan Poe, Jane Austen… Pero pienso que, no se debería juzgar a nadie por lo que lea, pues cada cual debe leer lo que le apetece, no se puede obligar a nadie a que lea un genero literario determinado. El que sea española no quiere decir que me apasione la literatura española ni quiere decir que me guste El Quijote. Y, por supuesto, admiro a muchas mujeres españolas que lucharon en un mundo de hombres para salir a delante, como Emilia Pardo Bazán, cuya poesía me gusta bastante, pero me duermen sus novelas. Una gran escritora, pero sobre todo, una gran mujer con una personalidad arrolladora, liberal y cuya inteligencia hacía sombra a los grandes de aquella época.

8. Jesús Islas: ¿Qué obra de Niestzche estás leyendo?

El anticristo. Y me está costando, lo que ocurre, es que Niestzche tiene la capacidad de engancharte con una frase al principio del libro, y eso hace que desees seguir leyendo para saber dónde te lleva.

9. Peterjuan Gómez Alcaide: De poder haber sido cualquier personaje, real o ficticio, ¿Cuál hubieras elegido ser?

Cleopatra, por supuesto. Una mujer valiente, enfrentándose a todo el mundo y con el coraje suficiente como para suicidarse y levantar una leyenda que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Una mujer inteligente, estratega, y la única que aprendió el lenguaje de su pueblo junto con la sabiduría que recogía en la biblioteca de Alejandría.

10. Alfredo Barrera Cuevas: ¿Cuál es tu lugar favorito de Granada? ¿Te has inspirado alguna vez para escribir?

Mi lugar favorito es el Albaycín, desde allí se ve la gran sultana árabe, la Alhambra, ese enorme palacio que inspira sueños, historias y leyendas que hacen imaginar otros tiempos. El Albaycín es un lugar donde el tiempo se detiene, el ruido de los coches deja de existir y pareces retroceder en el tiempo subiendo por aquellas calles empedradas llenas de historia. El Albaycín me inspiró para escribir una novela que tengo guardada celosamente y que hasta que no llegue el momento perfecto no voy a publicar. Es mi novela preferida, de esas que uno quiere guardar para sí. Es como cuando estás embarazada y sientes que durante esos meses tu hijo es solo tuyo. Yo me siento igual con esa novela, me niego a sacarla al mundo porque ecológicamente deseo que cuando salga sea especial.

11. Ramina Herrera Arteaga: ¿Qué piensas de la Luna y su influencia en las mujeres?

Las mujeres deben liberarse de sus ataduras, pero no de sus ataduras físicas, porque esas son muy fáciles de romper, me refiero a sus ataduras espirituales, porque ellas son las que retienen el alma y no lo dejan escapar.

12. Carlos Jarquín: ¿Puedes hablarme de tus proyectos literarios para 2022? ¿Qué tal ha sido tu año 2021?

Tengo previsto sacar un hermoso poemario que se encuentra en corrección con Mora Malú y un cuento infantil cuyos ilustradores serán los peques, con su preciosa visión del mundo. En la portada está trabajando NestorPagani y en la corrección la profesional y amiga mía Mora Malú. También tengo una novela romántica casi terminada y una compilación de todos mis artículos de opinión. Claro que, hablando de antologías, hay una antología magnifica,que aún no puedo desvelar, a la que estoy afortunadamente invitada y que me hizo ilusión que un gran amigo contara conmigo para ella. A tu segunda pregunta, he de decir que, en general hubiera dicho que este año ha sido nefasto, pero un amigo llamado Carlos Jarquín me hizo que pensara en positivo y viera el enorme éxito que este año he tenido en los periódicos con mis artículos de opinión, dándome a conocer por toda Latinoamérica gracias a ese gran amigo que siempre aporta cosas positivas.

13. Isidro Toledo Vaquero: ¿Eres de celebrar las navidades con Belén, árbol, etc…?

Odio las Navidades, pero me veo obligada a celebrarlas por mis hijos, sobre todo por mi Guille, que empieza dos meses antes a cantar villancicos, y, porque no lo dejo montar el árbol de Navidad en verano. Si por mí fuera, preferiría perderme en el Caribe o irme por ahí y no tener que ver ni un árbol de Navidad, bueno… miento, solo me gustaría estar en dos sitios en Navidad, el primero sería Nueva York, me encantaría estar en la iluminación de Rockefeller Center, y el segundo sería Disneyland París, su mundo lleno de magia debe ser más hermoso en esos días.

14. Bayardo Quinto Núñez: ¿Será que Niestzche escribió así o asá para llamar la atención al mundo y pasar a la historia? ¿Será que Niestzche es trasmisor de dudas y sofistas letristicos? ¿Por qué odias la Navidad? ¿Te pasó algo fuera de lugar?

Con respecto a Niestzche estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, los pensamientos de Niestzche pueden coincidir con mucha gente, pero no tienen que coincidir con todo el mundo. Ocurre como con los libros, no todos gustan a todo el mundo, siempre existe un libro para cada persona, y con el pensamiento de Niestzche ocurre igual; hay gente que piensa como él y otros que no. Creo que todas las teorías que se salen de la órbita de lo que todos piensan, llaman la atención. Este hombre era tan inteligente y adelantado a su época que creó una magnífica campaña de marketing para llamar la atención, porque tanto en esta época como en cualquier otra, si quieres difundir tus ideas, debes llamar la atención de cualquier forma, por eso creo que su frase anunciando la muerte de Dios, fue una autentica genialidad que hizo que todos mirasen en su dirección. Dicen que lo mejor es que hablen de ti, aunque se mal, y eso hizo él, lo llamaron loco y un montón de calificativos despectivos que, en vez de dañarlo, lo convirtieron en uno de los filósofos más importantes del siglo XIX. Con respecto a la Navidad, sí, tiene razón, la odio por varias razones, pero la principal es la ausencia de mi abuelo, siempre miro a los presentes y lo echo de menos, observo su lugar vacío y la tristeza me embarga, por eso creo que sería más feliz en un ambiente en el que no lo eche en falta. Pero también odio la Navidad porque me parece una fecha llena de hipocresía y consumismo, tan solo hay unas pocas personas que comprenden lo que significa realmente la Navidad. La Navidad no es comprar regalos, no es encender un árbol ni cantar villancicos, porque cuando todo acaba, las sonrisas falsas desaparecen y la gente vuelve a clavarse cuchillos por la espalda. He trabajado muchos años en un sitio donde veía pasar a la gente desquiciada y estresada, obligados a divertirse y a comprar. Detesto que me obliguen a divertirme porque sea año nuevo, o tener que reunirnos un día y brindar con una sonrisa a pesar de no estar de humor para celebraciones. A mí me gusta divertirme y reunirme cuando me apetece, y el nacimiento de Jesús se puede celebrar de muchas formas, no es necesario comer hasta reventar y beber hasta olvidar. Por otro lado, el que es solidario en Navidad debería ser solidario todo el año. Y que conste que canto villancicos y celebro esas fechas como casi todo el mundo, más que nada por mis seres queridos y mis hijos, pero no me gusta tener que vestir a todas horas una sonrisa por el simple hecho de que es navidad, pero si todos visten una sonrisa, y no podemos escapar, lo mejor es imitar y falsear igual.

15. Revista Pandemia, cultura contagiosa: Eres la directora de una revista cultural ¿Cómo surgió el nombre de revista One stop? Si bien te luces en varios géneros literarios, ¿con cuál te sientes más inspirada?

One stop significa una parada, y eso es lo que quiero que la gente haga para leer, una parada en sus vidas para dedicarse un momento, porque el tiempo pasa muy rápido y al final no hemos dedicado ni una mísera hora al día para disfrutar de un buen libro. Con respecto al género literario con el que me siento más inspirada, tengo que decir que, tengo muchos, e incluso muchas veces escribo bajo el seudónimo de La Dama oscura, personaje que creé al pertenecer al equipo de la revista Pandemia, pero siempre seré una romántica, y mi género preferido para escribir es la novela romántica, más que nada porque me gusta sumergir al lector en otro mundo muy diferente al real. Disfruto sabiendo que van a terminar mi obra con una sonrisa. Últimamente por falta de tiempo, estoy escribiendo más poemarios y artículos de opinión, pero cuando tenga tiempo lo dedicaré al género romántico.