​La Inmaculada Concepción Muchos poetas le han dirigido a la Madre de Dios en sus versos racimos de loas y alabanzas Jorge Hernández Mollar

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 16:03 h (CET) Acabamos de celebrar la fiesta civil que conmemora el 43 aniversario de nuestra Constitución y casi sin solución de continuidad, el 8 de Diciembre, celebramos también una de las festividades religiosas más entrañables y queridas entre la población mayoritariamente católica de España: la Inmaculada Concepción.



Declarada en el año 1708 Patrona de España por el Papa Clemente XIII, además del patronazgo que ejerce sobre algunas de sus instituciones y colectivos como el Arma de Infantería y otros cuerpos del Ejército, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos e incluso las Facultades de Farmacia, su acogimiento como tal, resulta sin duda uno de los más hermosos privilegios que nos adorna como Nación al sentirnos bajo la protección y el cuidado maternal de la Virgen Inmaculada.

El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Beato Pio IX en la Bula Ineffabilis Deus el 8 de Diciembre de 1854:“ Y así ella, absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado, toda hermosa y perfecta, posee una tal plenitud de inocencia y santidad, que no es posible concebir una mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios”. Son palabras de una belleza extrema que definen, como una sinfonía de alabanzas, las cualidades más perfectas que se pueden dar en una mujer.

En este mundo de hoy tan vertiginoso, en el que, entre el ruido y la inmediatez que lo envuelve, no parece nada fácil descubrir la trascendencia de nuestra vida, sin embargo millones de cristianos en el mundo tenemos la certeza histórica de que una mujer concibió del Espíritu Santo al Hijo de Dios, como reza el credo de los Apóstoles.

Si a un hombre honesto y trabajador como fue a su desposado José, le debió resultar muy difícil comprender y aceptar el poder que sobre la naturaleza tiene Dios, es lógico que con la distancia de más de dos milenios, este hecho sobrenatural no esté al alcance de la comprensión humana, si no es bajo el conocimiento inspirado por la fe, la práctica de las oraciones marianas y la percepción real de su protección en momentos determinados de nuestra existencia.

Muchos poetas le han dirigido a la Madre de Dios en sus versos racimos de loas y alabanzas, pero en estos tiempos donde hay quienes estigmatizan el piropo a la mujer, conviene recordar que ya en el siglo XVI el gran Lope de Vega piropeó a la mujer más venerada y querida del universo: “Hermosa Virgen, si alabaros quiero/por hermosa, por virgen, por prudente,/noble, humilde, magnánima y valiente,/pues que en todo a todas os prefiero.” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La Inmaculada Concepción Muchos poetas le han dirigido a la Madre de Dios en sus versos racimos de loas y alabanzas Las mayores sorpresas futbolísticas de 2021 Ha sido, sin duda, un año interesante para este deporte. A los aficionados aún les cuesta creer algunos de estos acontecimientos increíbles ¿A qué ayudas me puedo acoger para rehabilitar mi vivienda? El futuro del sector inmobiliario mira hacia la sostenibilidad ​Las órdenes civiles españolas en desuso No están extinguidas ni derogadas de derecho. Sin embargo, tienen una actividad totalmente nula ​La revalorización de los saberes propios posibilita resignificarse Debido a la predominancia de la visión mercantilista, solo de vez en cuando los saberes de la vida cotidiana y de una actitud filosófica de educación permanente, son revalorizados