Los usuarios de banca digital crecieron un 44% entre 2018 y 2020 en España

martes, 7 de diciembre de 2021, 12:46 h (CET) La banca digital avanza imparable. Cerca del 25% de los usuarios de banca a nivel mundial (unas 450 millones de personas) ya la usan y los datos indican que existe potencial para alcanzar el 70% en los próximos años (cerca de 1.500 millones de clientes), según se desprende de las conclusiones del Índice Global de Banca Digital 2021, elaborado por el banco móvil N26. Los resultados del informe sugieren que la banca digital se postula como la solución ante los problemas asociados a la operativa de las entidades tradicionales, tales como la complejidad o la falta de innovación.

El aumento en las cifras de clientes de los principales actores de la banca digital, entre los que se encuentra N26, se explica porque el sector ha sabido satisfacer las necesidades de los consumidores, cada vez más digitales y exigentes con las nuevas tecnologías. La confianza en la propuesta de valor de la banca digital se postula como uno de los factores clave para su adopción, así como la sencillez de la experiencia móvil tanto en las apps como en las webs, la comunicación clara y directa y el precio competitivo. Los usuarios que todavía se resisten a pasarse a la banca digital aseguran estar satisfechos con su proveedor actual o no tener suficiente conocimiento sobre la oferta de los bancos online.



"La confianza es un factor determinante para el futuro de nuestra industria dado que no contamos con el legado centenario que tienen las entidades tradicionales. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado que debemos centrarnos en el futuro, no en el pasado. Es por eso que N26 está construyendo la banca para el siglo XXI y continúa ganándose la confianza de millones de clientes en todo el mundo", asegura Alex Weber, Chief Growth Officer de N26.

Esta tendencia se ve reflejada en las cifras que muestran países como Arabia Saudi, donde el 54% de la población es usuaria de banca digital, o Emiratos Árabes Unidos, con un 51% de usuarios. También, destaca el avance en Suiza, Irlanda, Reino Unido y Francia, países que han duplicado su crecimiento en banca digital de 2018 a 2020. Pero si hay un país que destaca por encima de todos como un valor seguro para el desarrollo de la banca digital, ese es Brasil, que actualmente cuenta con el segundo mayor número total de clientes, solo por detrás de China, y que ha experimentado un crecimiento del 73% en la adopción de banca digital de 2018 a 2020.

Otra de las claves que identifica el informe para el crecimiento futuro del sector es la incorporación de las mujeres a la banca online. A nivel mundial son los hombres (59%) los que lideran la adopción, particularmente los jóvenes y amantes de la tecnología mobile first. Por ello, donde se detecta un mayor margen para el crecimiento es en la incorporación de usuarias. Esta tendencia ya se está viendo en Brasil, donde el 52% de los clientes son mujeres, y también en Europa, donde muchos países están cerca de alcanzar la paridad entre géneros (Italia, Dinamarca, Suecia, Irlanda y España). En cambio, Estados Unidos todavía tiene mucho camino por recorrer en este ámbito, ya que solamente el 34% de los usuarios de banca digital son mujeres.

La clase media española, a la cabeza

En el mercado español, el número de clientes de bancos online aumentó del 10% al 15% entre 2018 y 2020, lo que supone un crecimiento del 44%. Asimismo, el nivel de confianza de los españoles en los bancos digitales es uno de los más elevados en Europa (53%), un factor clave para la aceptación a gran escala de las entidades online. España también es el país europeo con el nivel de adopción de banca digital más alto entre su clase media, con un 55% de clientes de banca digital con un nivel de ingresos medio (en Estados Unidos esta cifra llega hasta el 62% de los usuarios). En cambio, en países vecinos como Italia y Francia, se observa un aumento de clientes con menores niveles de ingresos.

La banca digital en Europa también crece

El informe también se centra en la situación de la banca digital en Europa. A pesar de que en el Viejo Continente la banca online todavía tiene un nivel de aceptación menor, los países de Europa Occidental se están poniendo al día rápidamente. Así, las tasas de crecimiento en adopción de banca digital entre 2018 y 2020 fueron del 35% en Alemania o del 30% en Bélgica. Además, el 65% de la población bancarizable europea se plantearía pasarse a un banco digital debido a su clara propuesta de valor, la experiencia de usuario, el diseño simple y la buena relación calidad/precio.

En el otro lado de la balanza se encuentran países como Bélgica, Alemania y los Países Bajos, que están entre las naciones con la tasa de adopción más baja de banca digital. Los datos del mercado europeo también ponen en duda el estereotipo de que la banca online es un servicio únicamente para jóvenes. En países como Italia, casi uno de cada dos clientes de banca digital tiene más de 45 años.

