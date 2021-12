Un Betis Futsal sin acierto ni suerte (1-4) Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 3 de diciembre de 2021, 20:58 h (CET) El Betis Futsal sigue sin salir del pozo. El equipo de Juanito ha cosechado esta noche su cuarta derrota seguida, al perder de forma injusta por 1-4 ante otro de los “gallitos” de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Jimbee Cartagena, en un partido en el que a los verdiblancos les han vuelto a condenar la desgracia y los puntuales errores propios.

De hecho el Betis no ha jugado en absoluto como para perder así, ni siquiera para perder; pero si quieres sacar puntos en la élite y evitar la quema has de tener un poquito más de acierto de cara a la meta rival, y una dosis menos de mala suerte.

La imagen del Betis por lo general no es mala en los partidos –salvo los choques ante el Levante y el Ribera-, pero lo cierto es que la dinámica negativa en la que andan sumidos los sevillanos requiere lo que por el momento no llega, y es sumar puntos con regularidad.

El partido comenzó por la senda de la igualdad, aunque con el equipo de Duda teniendo más tiempo el control del balón, pero sin grandes llegadas.

De hecho el primero en golpear fue el Betis. A los cinco minutos una jugada de estrategia acabó en el 1-0. Córner de Joselito, Buendía que prolonga levemente y Lin que machaca por bajo a Chemi.

Los locales plantaban cara, y no dejaban a los cartageneros acercarse a su portería demasiado claramente, hasta que llegó el tramo final del primer tiempo.

Entonces Jimbee acrecentó más su presión, y Nico Sarmiento empezó a verse realmente en apuros. Andresito tuvo dos seguidas a bocajarro en sendos córners: la primera se la abortó Sarmiento, mientras que la segunda se marchó fuera tras rozar la cruceta.

El Betis también tenía las suyas, no obstante. Un jugadón de Bocao, en el minuto 17, acabó en un pase que dejó a Buendía solo ante Chemi, pero el pivote verdiblanco ajustó demasiado y el balón se marchó rozando el travesaño.

Acto seguido el Cartagena logró el gol del empate, tras una gran jugada por la izquierda de Mellado que remató Marinovic solo en el segundo palo (1-1, min 18).

Chemi, el mejor del partido

La recta final de la primera parte tuvo como protagonista a Chemi, que metió dos buenos pares de manos ante Buendía y Joselito; y también la rapidez con la que el Betis se puso con cinco faltas –tras ir impoluto hasta pasada la mitad del tiempo-, pero sin cometer la sexta.

El segundo tiempo empezó también con el dominio del balón por parte visitante, pero a su vez con una constante que se repetiría a lo largo casi de los veinte minutos: Chemi amargando la existencia a los atacantes béticos.

El guardameta del Jimbee se mostró como un valladar, con no menos de ocho o diez paradas de mucho mérito frente a un equipo, el verdiblanco, que pagaba una vez más su falta de acierto.

Momento crucial

Así llegaron los dos minutos claves. A los 26 minutos Bocao vio, de forma un tanto evitable, su segunda amarilla, dejando a su equipo en inferioridad durante ese período de tiempo.

Los de Juanito defendieron como titanes con eficacia y mucho acierto… hasta unos doce segundos antes de cumplirse el tiempo de inferioridad. Entonces un error provocó un indirecto por doble cesión a Nico Sarmiento, que aprovechó Mellado para, a la segunda, poner el 1-2 (min 28) con el balón que entró llorando en la portería bética.

Y en la siguiente jugada, en un contragolpe de Lucao, Éric marcó en propia puerta el 1-3 al intentar cortar el pase del ala visitante.

De ahí en adelante continuó, aunque ya sin tanta frecuencia, el festival de Chemi –declarado mejor jugador del partido- ante un Betis tocado por su desgracia y su desacierto, y que ni siquiera atacando de cinco pudo reducir el marcador.

Andresito puso la puntilla, y dejó el definitivo 1-4 que le permite a su equipo seguir en los puestos altos y que deja al Betis, por bien o mal que juegue, con solo cinco puntos y metido de lleno en la parte baja de la tabla.

1- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Joselito, Lin, Rubén Cornejo, Éric Pérez -cinco inicial-, Luco, Bocao, Raúl, Ivi y Emilio Buendía. 4- JIMBEE CARTAGENA FS: Chemi, Mínguez, Andresito, Mellado, Marinovic -cinco inicial-, Bebe, Motta, Lucao, Jesús y Simi. ÁRBITROS: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé. Expulsaron en la segunda parte el bético Bocao por doble amarilla. Además amonestaron a los béticos Ivi, Joselito y Nico Sarmiento; y a los visitantes Simi y Marinovic. GOLES: 1-0: Lin (min 5); 1-1: Marinovic (min 18); 1-2: Mellado (min 28); 1-3: Éric Pérez (min 28); 1-4: Andresito (min 39). INCIDENCIAS: 9ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un Betis Futsal sin acierto ni suerte (1-4) El Spain Masters 2021 toma forma con el sorteo de la fase de grupos Tenis de mesa - Campeonatos nacionales La ex nadadora paralímpica Carla Casals publica ‘Medallas de chocolate’ Libro autobiográfico y con fines solidarios Mundial Qatar 2022: Italia o Portugal se perderán el torneo, tras el sorteo de la repesca Los playoffs tendrán lugar del 24 al 29 de marzo La exposición ¿Conoces a estas deportistas? llega a Marbella El próximo 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, se inaugura la muestra fotográfica itinerante sobre mujeres deportistas con discapacidad intelectual de Andalucía