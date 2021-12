La trayectoria profesional de Carlos Espinosa, creador de la bachata fusión Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 09:46 h (CET)

Durante los últimos años, el género musical urbano ha ido cobrando protagonismo alrededor del mundo. El crecimiento tan acelerado del merengue y la bachata se debe a profesionales como Carlos Espinosa, un apasionado del baile y reconocido a nivel mundial por ser el creador de la bachata fusión.

Este estilo combina la bachata tradicional con otros movimientos de diversos géneros, para crear un tipo de danza que ha causado furor a nivel internacional durante los últimos tiempos.

Bachata fusión: un estilo innovador y divertido para todos los gustos Cada día, surgen nuevos movimientos y pasos de baile que causan sensación en la sociedad. No obstante, durante los últimos años, uno de los más populares ha sido la bachata fusión: un estilo que su creador ha difundido por países como Argentina, Chile, México, Italia, España, Rusia y Dubái con bastante éxito.

Según afirma Carlos Espinosa, el furor ocasionado se debe a que es un género “muy explosivo y espectacular, lo que hace que sea tan interesante para la gente y tenga tantos fanáticos por todo el mundo”. El género evoluciona los movimientos tradicionales de bachata con otros estilos de baile, como zouk, salsa o hiphop, lo que llama la atención de jóvenes, adultos y personas mayores.

Bailarín, empresario y emprendedor nato, la historia de Carlos Espinosa Además de su evidente éxito como bailarín profesional de bachata tradicional y bachata fusión, Carlos Espinosa se ha destacado como un empresario bastante próspero, que ha sabido aprovechar muy bien sus dotes para emprender en la realización de eventos y distintos proyectos profesionales a nivel personal.

Por ejemplo, desde el año 2016 se ha dedicado a organizar el World Bachata Fusion en medio de la celebración anual del Salamanca Bachata Festival, con el objetivo de “dar un paso más en la evolución del estilo y hacer que la gente se prepare más y mejor en bachata fusión y crear así mejores bailarines de mi estilo”, afirma.

Por otro lado, Carlos Espinosa tiene una discoteca en Tarragona llamada The Island y una marca personal titulada Carlos Espinosa Life Style, dedicada a producir mocasines, los cuales están diseñados para tener un “estilo elegante y con modelos desde los más discretos hasta los más llamativos, siempre usando tejidos y estampados con un toque particular”, asegura el diseñador. Adicionalmente, el bailarín mexicano está preparando el lanzamiento de un nuevo álbum, en el que participan artistas de la comunidad de la bachata.

En definitiva, Carlos Espinosa es uno de los empresarios y bailarines más destacados del momento. Sus inicios, que se remontan a impartir clases de baile a gente mayor, 16 años atrás, le han guiado a convertirse en un profesional de talla mundial, capaz de revolucionar el mundo de la danza con su estilo personal, la bachata fusión.

