Presupuestos, a pesar de todo No se puede dejar pasar esta ocasión como algunos quieren hacer con la excusa que son unos presupuestos autonomistas. Sí, lo son, pero no hay posibilidad de otros Rafa Esteve-Casanova

@rafaesteve

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 11:04 h (CET) Hace poco más de una semana que, en primera instancia, ERC y JUNTS, los socios de Gobierno de la Generalitat de Catalunya consiguieron que los presupuestos para el próximo año pudieran echar a andar. No fue como ambos partidos querían, una vez más se rompió la ilusoria unidad del independentismo y la CUP, formación anti capitalista, volvió a sus raíces y se mostró reacia a dar el sí a unos presupuestos en los que el gobierno catalán había intentando acercar posturas con lo solicitado por este movimiento asambleario, de nada sirvió que se aumentara hasta 1.000 millones de euros el plan inicial de la partida de vivienda, ni algunas otras solicitudes de los cupaires.

Al final esta mínima representación, en porcentaje de votos no llegan al 7%, voto negativamente, como lo hicieron PSC, C’s, PP y VOX. A pesar de este voto negativo al inicio de la tramitación del presupuesto para el 2.022 el President Aragonés sigue tendiendo su mano a la CUP con la intención de obtener su voto afirmativo el próximo 23 de Diciembre cuando se vote la aprobación definitiva de las cuentas para el próximo año.



El Presupuesto que durante estas semanas será debatido en el Parlament de Catalunya ha sido elaborado por un Conseller de JUNTS, Giró, antiguo director general de La Caixa, y un Presidente d’ERC, Pere Aragonés, que han hecho todo lo posible porqué los números salieran adelante contra los que ponían palos en las ruedas para hacerlos volcar. El actual Gobierno catalán es tan solo un matrimonio de conveniencia en el que una parte de JUNTS se esfuerza cada día por demostrar con su actitud que no han digerido todavía el haber perdido, ante ERC, las últimas elecciones al Parlament catalán.

Y esta lucha por el poder ha quedado reflejada estos últimos días en las discusiones sobre quienes tenían que ser los socios que acompañaran con sus votos favorables el inicio de tramitación del presupuesto para el próximo año. Cuando menos de 48 horas antes del inicio de la sesión en la que tenía que aprobarse si habría nuevos presupuestos o se tendrían que prorrogar los actuales la CUP hizo publica su negativa al voto favorable, y mientras Pere Aragonés buscaba un nuevo socio para conseguir llevar adelante las cuentas una parte de JUNTS se frotaba las manos ante la ocasión que se les presentaba de dejar en mal lugar al President de la Generalitat por buscar como nuevo socio al grupo de COMUNS, no quedaba otro remedio, pero una parte de JUNTS, los de la independencia mágica, junto con su cuadrilla de hooligans en Twitter comenzaron a lanzar anatemas y acusaciones de españolismo botifler contra Pere Aragonés y los suyos.

Los presupuestos son necesarios, y más en los tiempos que corren, con la pandémia corriendo entre nosotros y el nacimiento de nuevas cepas víricas que no presagian nada bueno. Los presupuestos presentados y defendidos por el Conseller Giró, de JUNTS, son importantes y expansivos. De entrada aumentan en 5.148 millones, que se hubieran perdido en caso de no aprobación, 2.142 millones de ellos provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El presupuesto del departamento de Salut, llegará a los 11.171 millones por el aumento previsto de 1.500 millones, y en Educació con un aumento de 1.609 millones se llegará a un gasto de 5.581 millones. Aparte de aumentos en otros departamentos.

No se puede dejar pasar esta ocasión como algunos quieren hacer con la excusa que son unos presupuestos autonomistas, si, lo son, pero no hay posibilidad de otros, seamos realistas, la independencia todavía está lejana, y el pueblo catalán, especialmente las clases más desfavorecidas por la fortuna, no pueden permitirse el lujo de perder los millones en los que estos presupuestos aumentan. Todo esto sin olvidar que Catalunya es una de las CC.AA que más dinero de los impuestos recaudados envía a Madrid, 52.900 millones anuales de los que tan sólo retornan en inversiones 35.200 millones Esto es lo que se conoce como “déficit fiscal”, una plaga que ya dura demasiados años.

Pere Aragonés y ERC han dialogado, se han sentado a hablar con los “comunes” los únicos que podían, con su abstención, abrir la puerta para continuar debatiendo en qué y cómo se gastaran los millones de las cuentas del 2022. No olvidemos que la CUP ya había anunciado que con su voto cerraba la puerta a los presupuestos presentados por el Gobierno de la Generalitat. Ha llegado el momento de aplicar la geometría variable, que, simplemente, consiste en apoyarse en socios diferentes según el tema a debatir.

Una de las cosas más extrañas que he presenciado en política ha sido escuchar desde la tribuna de oradores como el diputado Canadell, un neo liberal que veía a Trump con buenos ojos, en su intervención en lugar de defender el proyecto de presupuesto se dedicó a atacar al grupo de COMUNS, que con su abstención abrirían la puerta a unos presupuestos elaborados por el Conseller Giró, nombrado por el partido del diputado Canadell, y también a acusar a ERC, con el que JUNTS, es socio de Gobierno de haber intercambiado “cromos” con el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Colau, de Comuns, donde ERC apoyará los presupuestos municipales. El diputado Canadell, que cuenta con la admiración de los hooligans del independentismo en Twitter, seguramente no recuerda que su formación, JUNTS, regaló la Presidencia de la Diputación de Barcelona al PSC, para que no la tuviera Dionís Guiteras, representante d’ERC, alcalde de Moià, que en unos años ha conseguido saldar la deuda millonaria en que el anterior alcalde convergente sumió al pueblo.

De todas maneras el matrimonio entre ERC y JUNTS no se romperá, seguirán las discrepancias, discrepancias normales si pensamos que en JUNTS cohabitan diversas ideologías, desde gentes que creen en realidad en los postulados de la izquierda hasta antiguos convergentes que no han renunciado a los postulados de defensa del capitalismo como cualquier derecha civilizada, la única argamasa que les une es la esperanza de ver un día la independencia de Catalunya. Dicen que el poder desgasta, pero más desgasta estar alejado de los centros donde se toman las decisiones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Presupuestos, a pesar de todo No se puede dejar pasar esta ocasión como algunos quieren hacer con la excusa que son unos presupuestos autonomistas. Sí, lo son, pero no hay posibilidad de otros Los insaciables España se encuentra a punto de entrar en cualquier momento en la UPCS (Unidad de perjudicados por el comunismo y el separatismo) ​Mundo vacío El exceso de comunicación e información no es algo positivo en sí mismo, porque dispersa la atención e impide o dificulta el centrarse en lo valioso ​Un gobierno que no asume sus responsabilidades, ¿de qué sirve? Cuando le conviene, delega lo que no puede delegar, y cuando piensa que le va a favorecer, se acuerda de que puede imponer su criterio absoluto ​La asignatura pendiente Domingo Martínez Madrid, Burgos