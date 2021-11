Los eventos sociales comienzan a tener una reactivación tras la grave crisis generada por la Covid-19 La reactivación de los eventos deportivos y culturales le viene bien a los millones de personas que se han mantenido cumpliendo el distanciamiento físico para prevenir contagios Redacción

martes, 30 de noviembre de 2021, 11:49 h (CET) La enfermedad de la Covid-19 acabó con la vida de millones de personas en todo el mundo y paralizó la realización de eventos públicos y masivos que se realizaban como entretenimiento. Sin embargo, con las medidas de seguridad sanitarias adecuadas y la vacunación efectiva de la población, estas actividades sociales han comenzado a reactivarse.

En el mundo del deporte esto también ha comenzado a notarse. La Fórmula 1, MotoGP y otros eventos, ya comienzan a convocar a sus aficionados para disfrutar en vivo y en directo las carreras. Para poder acudir a estos espacios es posible contar con un aliado, Ticketworld, la empresa especializada en la venta de tickets que destaca por su impecable servicio.

En este sitio es posible encontrar las mejores garantías en cuanto a los posibles problemas que puedan presentarse con la posventa. Para ticketworldonline.com, lo más importante es que sus clientes queden satisfechos, y puedan acudir con seguridad y tranquilidad a los eventos públicos que sean de su agrado.

Seguridad sanitaria vigente: no hay que descuidar la salud

Aunque los índices de mortalidad por la Covid-19 se han reducido, las autoridades siguen poniendo énfasis en la importancia del autocuidado y de seguir las recomendaciones en cuanto a seguridad sanitaria.

Se trata de adaptar los eventos deportivos a la nueva normalidad que parece que llegó para quedarse durante buen tiempo. En todo caso, lo fundamental es siempre mantener la higiene en manos, con gel o alcohol, así como respetar el aforo en cada actividad, usar la mascarilla y mantener la distancia social.

Las competiciones deportivas ya están viendo un renacer tras haber sido suspendidas durante varios meses o haberse reiniciado en muchos casos sin aficionados. Disfrutar de la emoción que genera contemplar un partido de fútbol o una carrera de coches, actualmente ya es posible, después de casi dos años de que se desatara la enfermedad en China, y de que esta se extendiera por todo el mundo.

No solo los deportes viven una reactivación

En el mundo del entretenimiento y los grandes eventos, no únicamente los deportes comienzan a recibir a sus aficionados. También hay actividades culturales, como conciertos, en los que ya es posible acudir siguiendo las recomendaciones para el cuidado de la salud y el no contagio. Esto ha sido posible debido a que la Organización Mundial de la Salud y las diferentes organizaciones culturales y deportivas se pusieran de acuerdo sobre las garantías necesarias para la reanudación de los encuentros masivos.

Esta nueva realidad permite reactivar varios sectores económicos que ya habían tenido grandes pérdidas en lo que va de pandemia. Mientras tanto, la OMS reclama mucha responsabilidad para cumplir con las medidas de seguridad sanitarias, no solamente para proteger a los asistentes a los eventos, sino a los demás participantes, como pueden ser los deportistas, artistas y personal de logística.

Además, dicha organización internacional ha llamado la atención respecto a la responsabilidad individual, para ser conscientes de que todos los autocuidados pueden influir en que los índices de mortalidad no suban, y por ende, se puedan seguir realizando estas actividades masivas.

Toda esta nueva normalidad, y la reactivación de los eventos deportivos y culturales le viene bien a los millones de personas que se han mantenido cumpliendo el aislamiento y distanciamiento físico para prevenir contagios, en especial, porque permite de alguna manera retomar el ritmo de vida y la salud emocional.

