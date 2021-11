Patatas en Caja regala 500 cajas para comprobar si le gustan al público Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 09:52 h (CET) Con la apertura de su tienda online, la empresa gijonesa Patatas en Caja ha decidido regalar 500 cajas de su producto a los vecinos, un total de 2.500kg de patatas de la mejor calidad Los habitantes de Gijón han tenido la oportunidad de recibir en sus hogares una caja de 5 kg de patatas ideales para freír, siendo las únicas condiciones estar domiciliados en la ciudad, rellenar el formulario con la dirección y listo, recibiéndolas en menos de 12 horas en las puertas de sus casas completamente gratis.

Esta iniciativa nace por parte de la empresa como una demostración de calidad, bajo el mensaje “nosotros ya sabemos que tenemos las mejores patatas, ahora queremos que lo sepas tú”. La acción, prevista para alargarse durante todo el mes de diciembre, se llevó a cabo en un solo día gracias a la tremenda acogida por parte de los ciudadanos. El fundador y propietario de la empresa asegura estar abrumado por los buenos comentarios recibidos de los usuarios, y ha asegurado extender esta misma promoción a otras ciudades asturianas.

Esta acción de marketing ha sido, sin duda, un éxito rotundo para una pequeña empresa que desde el principio lo tenía claro. Patatas en Caja nace con la ilusión de llevar las patatas a los hogares directamente desde su huerta, con cosechas ecológicas que consiguen productos frescos, de textura única y sabor inolvidable.

Por su calidad, rapidez y cercanía, muchos de los consumidores aseguran que les gustaría apoyar al comercio local haciendo su compra en la página www.patatasencaja.com después de haber tenido tan buena experiencia.

Por tanto, para los residentes en Asturias, se recomienda estar atento a las redes sociales de la empresa y a su página web para no perderse las próximas promociones que realizará en los núcleos urbanos de la comunidad, para que también se pueda comprobar si realmente son las mejores patatas del país y, si no vives en estas zonas, siempre se puede hacer el pedido en su tienda online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.