miércoles, 24 de noviembre de 2021, 17:08 h (CET) Durante la campaña de "Black Friday" se han superado los 5.000 productos activos en el catálogo comercial de El Mercaderío, con casi 1.000 artículos rebajados para la ocasión. Más de 200 comercios forman parte de esta iniciativa pionera en la localidad, cuyos objetivos son la adquisición de habilidades y competencias en comercio electrónico a través del asesoramiento y la formación, así como el impulso de la competitividad del comercio de cercanía en nuevos canales de venta digitales La campaña de “Black Friday” despega en internet para el comercio de cercanía con casi 1.000 artículos rebajados, descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de realizar múltiples compras a distintos establecimientos de Santander y recibirlas en un único pedido.

La unión del comercio local en una plataforma de venta online centralizada supone la creación de un fuerte capaz de adaptarse, apoyarse e impulsarse en el mundo digital, haciendo crecer su competitividad.

“Aprende, emprende, innova y vende” es el lema de El Mercaderío.

El Mercaderío es un marketplace local que nació en 2020 (y cuya primera versión estable se ha desplegado en agosto de 2021) de la mano del Ayuntamiento de Santander, el Banco de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

La plataforma supone un apoyo a la economía local al permitir incorporar un nuevo canal de venta para los comerciantes, quienes tienen un control absoluto sobre su catálogo de productos, transacciones, relaciones con clientes e interacciones, y pueden participar activamente en las diferentes campañas de comunicación, publicidad y promoción lanzadas desde El Mercaderío.

Además, este proyecto pionero en la localidad ha supuesto para muchos de sus participantes un importante cambio de mentalidad y enfoque comercial, no solo al permitirles adaptarse a los retos que suponen las nuevas formas de consumo, sino también ante la oportunidad de participar en un programa de formación y asesoramiento diseñado para que los comerciantes aprovechen las nuevas estrategias digitales y aumenten su presencia en Internet. Con este objetivo en mente, todos los jueves los “mercaderes” se reúnen con el equipo técnico y formativo de El Mercaderío para celebrar jornadas orientadas al seguimiento del proyecto y recibir formación especializada en marketing y comercio electrónico.

Una plataforma segura, intuitiva y conectada con los comercios

Durante el mes de noviembre se han superado las 5.000 referencias en el catálogo de productos gracias al desarrollo e implementación de una tecnología que permiten conectar las tiendas online de las principales plataformas e-commerce (PrestaShop y Woocommerce) con el marketplace y a la labor del equipo de gestión de comercios que viene trabajando con los comerciantes desde hace más de 6 meses. Ahora, los comerciantes que tienen su propia tienda online pueden incluir sus productos y actualizar la información (stock, precio, características…) de forma totalmente automática. Sin embargo, aquellos que no disponen de una tienda online, cuentan con el apoyo del equipo de El Mercaderío para crear su catálogo comercial mediante un sistema manual de gestión de productos.

Actualmente, la crisis post-pandemia está influyendo en el desabastecimiento de materias primas y productos finales, convirtiendo al comercio local en una gran alternativa para apoyar la economía local e impulsar un modelo de economía más sostenible. De cara a Navidad, la falta de recursos puede suponer un retraso en los envíos y en la disponibilidad de ciertos productos. Desde El Mercaderío están trabajando mano a mano con los comercios para lanzar nuevas campañas donde proveer de productos de calidad, exclusivos y artesanos al consumidor final.

