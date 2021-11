Los restaurantes españoles apuestan por la digitalización Los pedidos a domicilio ofrecen un margen de casi un 50 % Redacción

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 13:10 h (CET) El sector de la restauración ha sido uno de los más golpeados por la crisis del pasado 2020. En un momento tan complicado, reinventarse ha supuesto una cuestión de supervivencia: implementar modelos de comida a domicilio y estrategias de marketing ha permitido que muchos hosteleros pudieran mantenerse a flote. Y es que, por cada 100 euros facturados en entregas a domicilio, los restaurantes obtienen entre 40 y 50 euros de margen, según estimaciones de Deliverect, empresa internacional que facilita a los restaurantes la gestión de pedidos de entrega a domicilio de distintas plataformas.

A ello hay que sumarle que una cuarta parte de españoles, concretamente un 23 %, ha aumentado sus pedidos a domicilio casi un tercio más que antes de la pandemia (un 30 %, exactamente), según un estudio realizado por Deliveroo. Las opciones de delivery y takeaway han ido ganando terreno en el último año hasta convertirse en una costumbre, impulsadas por el auge de la tecnología y por el cambio de hábitos de los consumidores.



Para ser competitivos, a los restaurantes ya no les bastará con ofrecer comida de calidad y un buen servicio, sino que tendrán que innovar en su negocio y digitalizarlo, si no lo han hecho aún. Estos son algunos de los consejos que proporciona la empresa de tecnología SAAS a todos aquellos negocios de restauración que quieren contar con la última tecnología:

Reduce los tiempos de entrega

El 60 % de los consumidores asegura que el tiempo de entrega es un factor clave cuando realiza un pedido online. De hecho, la mayoría de las aplicaciones de pedidos a domicilio utilizan este elemento como criterio a la hora de determinar el orden en que se muestran los restaurantes. Por lo tanto, automatizar el proceso de entrega con una plataforma puede ayudar a aumentar la velocidad considerablemente: cuanto más deprisa sea capaz la cocina de preparar el pedido, más rápido será recogido y entregado al cliente.

El cliente es el centro de todo

El 93 % de los clientes son propensos a repetir sus compras con las empresas que ofrecen un excelente servicio al cliente, según señala un estudio de Hubspot. Gran parte de los esfuerzos de la hostelería tienen que estar enfocados a satisfacer a los clientes.

Utilizar un software de pedidos online que incluya soporte en línea por mensajería instantánea 24 horas al día, todos los días de la semana, puede tener un impacto positivo en la experiencia de los clientes, especialmente en la relación con ellos: por ejemplo, manteniéndolos informados del estado de su pedido desde el momento en que sale del restaurante hasta cuando llega a su puerta.

Emplea estrategias de marketing multicanal

De media, los usuarios miran más de cuatro restaurantes antes de decidir dónde comer. Por lo tanto, una estrategia de marketing omnicanal resulta imprescindible para todo tipo de restaurantes: puedes usar tus redes sociales para establecer una relación con tus clientes, identificar embajadores de la marca, compartir fotos e historias e inspirar a las personas a probar tus servicios.

El emailmarketing es otra manera excelente de llegar a tus clientes. Por ejemplo, con promociones, ofertas personalizadas y noticias. No te olvides de los programas de fidelización: el 65 % de los ingresos de una empresa provienen de los clientes recurrentes.

Adapta tu oferta de menús y platos a las tendencias de consumo y estacionales

Es importante que tengas presente cuáles de tus platos tienen más salida en función de las horas del día y también de la época del año en que nos encontremos. Los hábitos de consumo de tus clientes también los puedes recoger de una manera sistematizada para apostar por unos ingredientes u otros en tu almacén. De esta manera, lograrás tener a punto aquellos menús y platos que tengan una mayor rotación. Ganarás tiempo para su producción y las entregas a domicilio –y en tu propio local– serán más ágiles.

Actualiza tu tecnología de entrega

Si buscas una salida más rápida de tus pedidos, una buena estrategia para conseguirlo puede pasar por modernizar tu cocina con pantallas donde se muestren las comandas y así, de una manera más visual, organizar mejor la producción y la entrega a los repartidores. También puede ser una buena inversión contar con bolsas térmicas y contenedores aptos para transportar alimentos calientes, algo que agradecerán mucho tus clientes a la hora de recibir los pedidos sin que tengan que pasar por sus microondas.

