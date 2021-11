Marta, de chica radiactiva a mujer sencilla y humana

Estoy en mitad de la Castellana, a punto de conocer a Marta Radiactiva, esa gran estrella del Rock, que normalmente va enfundada en un traje negro que marca su identidad, mirada fuerte y valiente, propia de esas personas que no conocen la palabra imposible.



Es la hora y puntualmente aparece una mujer vestida con un elegante traje, melena rubia suelta y una mirada que marca e impone. Sus primeras palabra descubren a una mujer humana, sensible, inteligente y con una persona que rompe mis esquemas y conozco a una persona con una tremenda personalidad que en las distancias cortas gana y eso que en el escenario ya es algo excepcional y fuera de serie, hipnótica siempre. Con éxitos como “A vivir”, “Volver”, “Mentiras”, “Lágrimas de mermelada” y un largo etc.



Ella es una mujer, compositora, artista de conservatorio, profesora y ante todo una estrella del escenario en el que se transforma en una bestia que conecta con su público, lo emociona, lo conmueve y para el tiempo que se convierte en música.

Después de la presentación y los saludos, y antes de disponernos a tomar un café para la entrevista me presenta en su móvil el nuevo trabajo que está preparando y después de escucharlo me sorprende, pues ha superado sus trabajos anteriores y no puedo más que felicitarla.

1- ¿Cuál es el detonador y la motivación de tu nuevo trabajo? Muy sencilla. Tenemos unas ganas inmensas de expresar esta nueva etapa y que mejor que hacerlo a través de la emoción de la música, que es nuestra vida.

2- Marta Radiactiva esconde a Marta, una destacada compositora, profesora y música de carrera…¿Tras tu larga trayectoria crees que Marta Radiactiva se a tragado a Marta Palacios? Marta Palacios es Marta Radiactiva, somos la misma persona. Tanto una como otra es la expresión de las diferentes facetas de Marta, como mujer y persona y cada una tiene sus perspectivas propias. Soy una mujer muy activa y por la mañana soy una mujer normal, que trabaja que tiene sus obligaciones y sus problemas, como todas. Marta Radiactiva me sirve para canalizar, para expresar todo aquello que no puede Marta Palacios y todo lo que tengo dentro de mí. Es mi complemento perfecto y necesario para Marta Palacios mujer.

3- ¿Cómo se va a llamar tu nuevo proyecto, si se puede saber? Está clarísimo…, “Radiactiva Marta”, nuestra seña de identidad…



4- El Rock está cargado de sensualidad, pero también tiene una parte emotiva y reinvicativa ¿Cómo lo dosificas en tus trabajos?

El Rock es energía, fuerza y potencia. Es el estilo que mejor me define y el que mejor expresa la verdadera esencia de mi misma. Es el estilo musical capaz de expresar, a la perfección, mi parte fuerte y reivindicativa lo mismo que la sensibilidad y la parte emotiva, que no menor y de esa manera sirve para expresar y mostrar la verdadera esencia de la mujer que soy.

5- Tienes una verdadera multitud de seguidores tuyos y de tu música ¿Eres consciente realmente de la influencia que tienes? Si soy plenamente consciente de ello. Sé que tengo mucha influencia, pero no ya como Marta Radiactiva, que tengo la fortuna de tenerlo y que espero que se mantenga, o si puede ser sea mayor, sino también como profesora, que es lo que soy. Esos seres maravillosos que son los niños en un momento en el que la flexibilidad y la capacidad de adaptación es especialmente importante. La música es la mejor herramienta para poder acceder y conectas con las personas para poder transmitir ese mensaje de fuerza y vitalidad que mi música intenta fomentar y poder llegar , alcanzasen y les ayudasen a ser un poco más felices y a ser mejores en su vida.

6- Como artista ya sabemos lo que te importa, pero como persona, como Marta ¿Qué es lo que realmente te importa en esta sociedad tan cambiante especialmente desde el COVID? Lo que más me importa y siempre me ha importado es el concepto de empatía. Tanto con los demás, con el medio ambiente y con la sociedad y sus acuciantes problemas. Todos debemos ser más humanos y considerados con los que nos rodean. La competición, es más que saludable, siempre que sea para hacerlo con nosotros mismos, y que nos sirvan para superarnos, no entre nosotros. Siempre sumar, nunca restar. Después del COVID todo ha cambiado. Ha sacado lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de todos, pero también ha dejado a la luz lo peor, eso es la Ley del Equilibrio.

7- ¿Qué artistas te han marcado especialmente a la hora de hacer música?. Como puedes imaginarte artistas vinculados con heavy metal como Michael Kore de la banda de power metal Helloween y su voz de cuatro octavas o si hablamos de mujeres Doro Pesch que antes de ser solista formó parte de grupos como Warlock y Snakebite. Especialmente esta, pues en el mundo del rock no abundan nombres de mujeres. También admiro voces de otros grandes artistas de otros géneros como es caso de la maravillosa voz de Sarah Vaughan, esa cantante de jazz apodada como la Divina y que falleció en 1990. Hay voces en el mundo de la música realmente excelentes y siempre me han impactado.

8- Con la percha, estilo y arte que tienes ¿Nunca has pensado hacer cine? ¿Te han ofrecido alguna posibilidad para ello? Sí, me han ofrecido la posibilidad de hacer cine y si no he hecho más ha sido por problemas con el tiempo. Antes del COVID, comenzamos un bonito proyecto de cine que se tuvo que paralizar y que espero se retome pronto. No sólo estoy formada en la música, también me he preparado para la actuación, el teatro y el mundo de las artes escénicas. Está todo muy interrelacionado.

9- Te hago una pregunta ¿Crees que el arte, la cultura y especialmente la música tiene una función social? Especialmente es en estos tiempos el arte tiene una función, y más la música, una función social impresionante, gracias al mundo de Internet y las Redes. Pero por desgracia, tiene un lado negativo, y eso lo veo con mis alumnos. En estos tiempos hay muy poca formación cultural, y más en los padres, especialmente musical. Me atrevería a decir que “patética” y eso influye en sus hijos.

10- Para terminar, puedes decir unas palabras para todos tus seguidores y todos los que estén leyendo esta entrevista…….

Quiero ser práctica y es que no dejéis de lado y volved a los conciertos, pues son seguros, como el resto de las artes, como el cine y el teatro. Si no hay público, no existen conciertos y los músicos y artistas lo damos todo, nos renovamos constantemente, nuevos micros, etc ….para mejorar la calidad de nuestros directos. Que lo que buscamos es que disfrutéis mientras nosotros hacemos lo que tanto amamos y ahora que parece que se vuelve a respirar la libertad ¡Ánimo! Que os esperamos y como no Marta Radiactiva también. Un beso para todos……