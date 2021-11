​Del libro a la pantalla y al internet: algunas de las mejores adaptaciones literarias El cine ha sido hasta ahora el género artístico que ha tenido más popularidad a escala global Redacción

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:21 h (CET) La adaptación de obras literarias dentro de la industria del entretenimiento no es algo nuevo. Por siglos se han tomado como referencia o inspiración distintas historias y cuentos escritos por otros autores, que han sido adaptados a pinturas, obras de teatro o canciones que han mantenido la expresión artística como un elemento que ha sido esencial en el devenir de la humanidad.



El cine, conocido también como el séptimo arte, ha sido hasta ahora el género artístico que ha tenido más popularidad a escala global, pues ha logrado plasmar grandes historias en imágenes en movimiento que logran conectar con el público de manera excepcional. Esto ha resultado en la proliferación de esta expresión artística dentro de la industria del entretenimiento a nivel internacional.



Sin embargo, hoy en día existen también otras formas de entretenimiento como series y videojuegos que han logrado acaparar la mayoría del mercado y en las que también se han podido incluir grandes adaptaciones de las obras literarias más populares de los últimos siglos, dando una segunda vida a aquellas narraciones que habían estado guardadas en el baúl.

Entrevista con el vampiro de Anne Rice que la cadena AMC planea lanzar durante el próximo año, algo que podría aumentar su volumen de visualizaciones casi al nivel del gigante del streaming de Netflix. Aunque existe la posibilidad de que sus resultados superen las estimaciones dada la popularidad de los libros de Anne Rice, que se han adaptado incluso a otros sectores de la industria del entretenimiento, como es el caso de los juegos en España casinos online, que con slots como Immortal Romance entre otros se ha logrado crear todo un subgénero a lo largo de toda la industria.

Pero otra de las que están causando un gran revuelo entre la comunidad de la web es la película de Dune, la última producción de Warner Bros. Pictures que en colaboración con Denis Villenueve como director ha sido el tema de conversación entre los fanáticos del cine de ciencia ficción. Hasta ahora la calificación que tiene en IMDB y Rotten Tomatoes es prácticamente la misma: 8.2/10 y 82 %, respectivamente, algo que es de sorprender debido a lo difíciles que suelen ser las críticas dentro de la red.

La historia se basa en la obra del mismo nombre escrita en 1965 por Frank Herbert, en donde se retrata la problemática a la que se enfrenta un planeta dentro de la galaxia por poseer una de las más grandes riquezas de todo el universo. Esta premisa no resulta nada nueva tomando en cuenta algunos acontecimientos de la historia, pero como toda obra de ciencia ficción, se trata de exponer de manera novedosa los problemas a los que como sociedad nos enfrentamos y esta película lo logra de manera excepcional, algo que se espera que ocurra nuevamente con su segunda entrega.

Algunos otros títulos de los últimos años que vale la pena mencionar son Una serie de eventos desafortunados, La maldición de Hill House y Gambito de dama, todos estos siendo grandes adaptaciones de libros que previamente ya habían conseguido su propia popularidad.

Si bien las versiones del cine y televisión nunca serán exactamente como lo relatado dentro de las páginas de sus versiones impresas, en muchos casos vale totalmente la pena darles una oportunidad y más bien considerarlos como obras totalmente independientes que han tomado como inspiración relatos ya descritos por otros. De esta manera la posibilidad de llevarse una grata sorpresa y disfrutar de estas producciones que vuelven a la vida a antiguos relatos será mucho más probable.

