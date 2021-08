La televisión española encuentra ideas en la literatura Novelas de Almudena Grandes, Eduardo Mendoza y Carmen Laforet están en proceso de convertirse en series Francisco Vélez Nieto

lunes, 16 de agosto de 2021, 12:45 h (CET) Cuando nos sentimos atosigados por las estadísticas y las medias verdades, los robos molestos de lo cotidiano, las piscinas públicas o privadas rebosan para lograr quienes buscan algo de frescura, el cine de barrio como con su Manolo Escobar, sus coplas de amor. El cura a la usanza antigua quiere ser gracioso, al fin durante la proyección del bodrio, lo que se dice un cura de los de antes quitando pecados para ganar el cielo. También personas sensibles no deformadas se preguntan con sorna: ¿Cultura para qué hacia donde nos llevan? ¿Qué hacer con el siglo XX y su caudal cultural? Quién sabe si a los defensores que estamos por la cultura nos arrinconan en un escuálido bosque donde memoricemos un libro cada uno antes de que nos lo de el Fahrenheit.



De aquí que sea bien recibida la noticia que destacados novelistas contemporáneos. La televisión española encuentra ideas en la literatura. Novelas de Almudena Grandes, Eduardo Mendoza y Carmen Laforet están en proceso de convertirse en series. Autores como Ríos San Martín e Iñaki Domínguez son otros escritores cuyas obras están en vías de transformarse en series, que pueden molestar a los seguidores de Joseph Goebbls macabro personaje también personaje durante el fascismo alemán mandaba matar “En la Alemania que viene no hay lugar para mis hijos. Prefiere suicidarse toda la familia. Fanatismo sangrante.

Este proyecto es a algo que ayuda y anima contra la mediocridad y el desatino de las almas descarriadas, pensado que el odio vuela sobre nuestras cabezas con piel de cordero, pero son picaduras cuervo. Mientras el PSOE duerme la siesta con la mayor indiferencia de “Cultura para qué”. Imposible olvidar a Pedro Pablo Ayuso de aquellos años de la dictadura los seriales literarios en la radio. Se convirtió en uno de los intérpretes más importantes del Cuadro de actores de Radio Madrid, poniendo su voz en numerosas radionovelas de Sautier Casaseca y en las obras dramáticas de Antonio Calderón en Silencio familia cuando llegaba la hora de programa más escuchado en familia como un rosario literario.

Inolvidable la Matilde Conesa.

Matilde Conesa Valls (Madrid, 13 de abril de 1928-ibídem, 29 de marzo de 2015) fue una actriz de voz española. De voz grave e inconfundible, es una de las figuras más emblemáticas de la historia de la radio en España. Sus trabajos más recordados son la voz de Matilde en el serial radiofónico Matilde, Perico y Periquín, así como la voz de Lisa en David, el gnomo y la bruja Avería en el programa “La bola de cristal”, además de una extensa carrera en el doblaje.

