Black Friday 2021 Seleccionamos las ofertas que no puedes perderte Ana Ruiz de Infante

lunes, 22 de noviembre de 2021, 12:17 h (CET) En unos días llegará Black Friday, día conocido como el viernes negro y que supone el pistoletazo de salida a la temporada de las compras navideñas. Hoy hacemos un repaso de algunas de las ofertas que yo no dejaría escapar.

BANOFFEE

Si aún no conoces esta firma, es el momento… Banoffee es una marca de complementos de mujer que nace en Barcelona hace 7 años, fruto de la pasión por el diseño y la elaboración de creaciones propias. Es el sueño hecho realidad de varios años de esfuerzo, en los que su fundadora compaginó estudios, trabajo y su gran pasión por este pequeño gran proyecto.

Tras varios años, en 2017 su creadora, Ana, decide abandonar su carrera profesional como abogada y cumplir su sueño: dedicarse plenamente a lo que le apasiona y hacer de Banoffee su proyecto de vida.

Actualmente es una empresa familiar, de la que forman parte sus padres, una hermana y Ana. Merece la pena entrar en su página web, a mí me apasionan sus bolsos personalizados, como el modelo de la foto.

Estad atentas a sus ofertas de Black Friday:



Acceso VIP el miércoles para los que os inscribáis ya! (sólo los suscritos recibirán un código para acceder al descuento de hasta el 50% en toda la web ). Además todos los VIP recibirán un pouche personalizado de regalo en todos sus pedidos (sin mínimo de compra). Para los que no quieran suscribirse os tendréis que esperar al jueves, a partir de ese día y hasta el domingo habrádescuentos de hasta el 50% y regalo del pouche en pedido superiores a 60€. Además, envío GRATUITO a Península (no incluye Portugal). Cambios y devoluciones hasta el 20 de enero.

FOREO

Si en tu lista de deseos está FOREO no te pierdas sus descuentos y regálate un tratamiento SPA para realizarte en casa! Sus precios irresistibles estarán disponibles en El Corte Inglés y Sephora del 19 hasta el 28 de noviembre podrás ahorrar hasta un 30% en BEAR, UFO2 y LUNA3.

BEAR: Con las microcorrientes y pulsaciones T-Sonic se consigue una piel más tersa y firme gracias al efecto lifting facial no invasivo de BEAR de FOREO. Ejercita los 65 músculos de la cara y cuello músculos faciales con la última tecnología profesional de microcorrientes desde tu casa. Para que la tecnología de microcorrientes sea efectiva importante recordar que siempre hay que usarla con un gel conductor, como SERUM SERUM SERUM, que además de ser hilo conductor de las microcorrientes, sus principios activos potencian aún más los resultados del tratamiento.

UFO2: Combina tecnologías de cuidado facial altamente efectivas con fórmulas exclusivas de mascarillas para el tratamiento facial en casa, para un ritual de belleza 100% personalizado. Las tecnologías de UFO 2 (pulsaciones T-Sonic, termoterapia, crioterapia y luces LED) y su gama de 13 Power Activated Masks son el tandem perfecto para sacar el máximo partido a la rutina de belleza, adaptada a las necesidades concretas de la piel y en tan solo 2 minutos.



LUNA3: es el masajeador y limpiador facial inteligente de FOREO, gracias a sus 8.000 pulsaciones T-Sonic por minuto y a sus filamentos mejorados de silicona ultra-higiénica, purifica la piel eliminando el 99,5% de residuos, grasa, sudor y células muertas de manera delicada, dejando una piel preparada para los siguientes pasos de la rutina facial. El masajeador facial inteligente antiedad estimula la circulación a la vez que reduce los signos de la edad de rostro y cuello.

VIDAL & VIDAL

En mi wishlist tambiénse encuentra la firma española de joyas que busca conquistar a una mujer real, auténtica y libre con los máximos estándares de calidad. Sus precios son súper asequibles y ahora en Blackfriday todas sus piezas tendrán un 20% de descuento.

Joyas fabricadas en Menorca, con alma mediterránea, cuyafamilia ha estado relacionada con la tradición bisutera desde inicios de siglo XX y que continúan manteniendo su legado con piezas de calidad.

Además, al estar situados en una reserva de la Biosfera extreman sus cuidados aún más si cabe a la hora de tratar sus residuos.



LUXENTER

Joyeros desde 1972, esta firma nació con el objetivo de convertirse en una marca referente en el mundo de la joyería. Creada por y para mujeres, su fundadora Carmen Lizarriturri, se embarcó en la aventura de su vida en la África de los años 70, siendo así una de las primeras mujeres en comenzar un negocio de importación de materias primas.

Lo que comenzó con un pequeño proyecto, al que posteriormente se unirían los hijos de su creadora, ahora Luxenter es hoy una gran compañía global que busca construir para el mañana, con presencia en más de treinta países a través de una red de sesenta tiendas exclusivas y 1.200 puntos de venta entre joyerías multimarca, travel retail y grandes almacenes.

Desde el 26 al 28 de noviembre tienes una oportunidad de hacerte con estas pequeñas joyas, con descuentos que van desde el 25% al 50% en todos los artículos de su web , (*25% en la colección actual / 50 % en los pendientes África / 30 % en el resto de artículos).

Entre mis piezas preferidas las de la colección de Carmen Lomana de la foto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Black Friday 2021 Seleccionamos las ofertas que no puedes perderte Todo lo que debes saber para elegir el espacio de tu boda inolvidable La mayor ilusión es que todo quede perfecto y que sea una celebración mágica, no solo para los contrayentes, sino también para los invitados Máncora, maravilla de la costa norte del pacífico peruano El destino perfecto si necesitas inspiración y conexión para trabajar, relax o descubrir nuevas experiencias cerca del mar Regalos Beauty para estas Navidades Ideas para sorprender Consejos para cuidar un cabello teñido Las personas que tienen tinte o mechas deben utilizar productos destinados a cuidar y proteger el color