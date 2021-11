"No hay aroma más delicioso que el olor a papel y tinta de imprenta"

Cada verso que leemos tiene un color, un olor, un sabor, porque cada verso es único y cada autor es único, eso sucede con Ramina Herrera, sus versos son sensibles, delicados, suaves… pero en ellos podemos también ver esa fuerza que la dulce imagen de esta poeta no nos muestra a simple vista, para ello debéis adentraros en su poesía, un mundo en el que te pierdes y no deseas encontrarte. Pero vamos a conocer más a esta gran poetisa.



1. En primer lugar, gracias por dedicar parte de tu tiempo en contestar a esta entrevista. Para que los lectores conozcan un poco más sobre ti, ¿podrías hablarnos un poco de tu infancia y de cómo descubriste que te apasionaba escribir?

Hola María Beatriz, primero agradecer al SUPREMO ARQUITECTO por abrir puertas donde jamás pensé, mil gracias a ti por tu gentil y maravillosa invitación para esta entrevista. Tuve una magnifica infancia, en un pequeño pueblo llamado LUYA (Mi pedacito de cielo como suelo llamarlo), casita simple, padres amorosos, olor a café recién pasado, panes hechos en casa, olor a huarango y petricor. Crecí entre árboles, montañas, río hermoso y rodeada de gente que era como una familia, pues todos nos conocíamos y lo más bello, el saludo que a diario nos prodigábamos (detalle que hoy se está perdiendo y vamos por las calles cual robots sin mirarnos a los ojos o la reciprocidad de una sonrisa).

Empecé mis primeros intentos de hacer poesía cuando tenia 8 años y eran pequeños escritos mencionando mi agradecimiento y admiración a los héroes de mi patria, Perú; todo esto a raíz de que gracias al cielo tuve una MAESTRA maravillosa FLOR ODALIA CASTILLO CHACÓN que nos contaba la historia del Perú de una forma mágica y todas las hazañas que hicieron estas personas por defender aguerridamente a nuestra patria (aunque a decir verdad, nunca ganamos una guerra). Luego, a los 11 años, en mi pre adolescencia, tomé en serio la poesía y como sentía que no encajaba con mis amigos de la escuela decidí no salir a jugar y encerrarme en la biblioteca de mi padre que fue maestro de profesión y tenía una pequeña biblioteca, sumirme en los libros que él me recomendaba y ya luego fui buscando y encontrando piezas magnificas con las que mi alma conectaba, leí y leí lo que encontraba y mi mente comenzó a emprender vuelo para luego volcarlas en escritos con algún atisbo de sentido literario.

2. Escribes desde muy joven ¿Cuándo publicaste tu primer libro y cual fue? A los 16 años ya tenía algunas plaquetas hechas, pero no las mostraba por vergüenza o no sé qué, eran mis locuras, mi mundo, mi burbuja, hasta que un día el colegio pidieron que se escribiera un poema en ese mismo instante, el profesor indico palabras claves a usar y bueno, lo hice rápido y se lo entregué, porque era un trabajo e implicaba una nota. Algunos minutos más tarde me llama y me dice que mi poema le había gustado mucho y que se había sorprendido con la rapidez que lo escribí, ahí le mencione que escribo desde hace varios años y que los poemas los tengo guardados porque era mi forma de expresarme y vivir en un mundo que no entendía y que más aun, sentía que no encajaba. Me pidió que se los mostrara y el fue el primero en revisarlos, e indicarme en que debo mejorar pues su especialidad era Literatura. Pasaron los años y seguí en mi mundo como ahora, al llegar a la universidad fue una vorágine de sentimientos y la poesía mi único escape, escribí mucho y ya tenia de donde elegir, releer, mejorar y pulir, ahí fue cuando comenzó a estructurarse NOCTURNA SOLEDAD Y OTROS POEMAS, publicado el 2007 por KATEQUIL EDITORES – Cajamarca, Perú.

3. Si tuvieras que elegir de entre todos los poemarios que has escrito ¿Cuál sería? Como toda madre amo a todos mis hijos poéticos no podría elegir, no sería justo, cada quien tiene mi sangre, parte de mi alma y mi corazón.

4. Háblanos de tus obras y de tu último poemario publicado. Tengo bastante material, fruto de haber estado en un periodo de sueño forzado por 15 años, 15 años que mi alma gritaba en silencio poder expresar lo que llevaba dentro, pero mis dedos no hacían caso, se morían de miedo. Pasó la tormenta y al clarear el día fue un aluvión de cosas por decir, los dedos ya no dormían y bueno las hojas en blanco se fueron llenando, este 2021 sacaré 5 poemarios bajo el sello editorial EDICIONES KUELAP, de los cuales 3 ya están disponibles en Amazon: LEI NAD 42:21; MUJER LUNA; y la segunda edición digital de NOCTURMA SOLEDAD Y OTROS POEMAS, en maquetación: CONFESIONES AL ALBA Y CABALGANDO CON EL VIENTO.

5. Siempre hago una pregunta a todos mis entrevistados que no puedo evitar hacer: Si pudieras volver al pasado y hubiera posibilidad de darte un consejo a ti misma ¿Cuál sería? Ramina, lee mucho más.

6. ¿Cuál es tu escritor o escritora preferida? Mencionaré a mis compatriotas, porque siento que primero valorar lo nuestro luego el resto; que me agrada sobremanera, en poesía: JORGE EDUARDO EIELSON porque no solo fue poeta sino un artista completo, incursiono en literatura, artes visuales y música, su poesía es radical, humana, pura, simple pero hermosa, una visión del ser humano en la desnudez de su vacío existencial, aunque en sus inicios, creo que como todos desean encajonarse en lo académico escribió exquisitamente bajo todos los cánones impuestos.Su voz latió fuerte en América latina y es considerado como uno de los mejores de la generación delos 50, en prosa adoro a Alfredo Marcelo Bryce Echenique, porque me identifico con cada personaje de sus novelas, melancólicos, románticos, adictos al amor que duele (hoy lo llamarían dependientes emocionales) ja, ja, ja, ja, ja, así que parafraseando a Bryce “tantas veces Ramina”.

7. Si pudieras hacerle una pregunta a un escritor de cualquier época ¿Qué escritor sería y que pregunta le realizarías? ¿JORGE EDUARDO EIELSON, por favor, sería usted mi maestro?

8. Si pudieras cambiar o mejorar algo del mundo ¿Qué sería? Primero cambiar yo, empezar por casa, si cambio yo cambia mi mundo, el mundo, luego fortalecer el efecto multiplicador del mismo porque todos somos espejos de todos.

9. ¿Prefieres el formato digital o el clásico papel? Definitivamente el clásico libro impreso, no hay aroma mas delicioso que el olor a papel y tinta de imprenta, recorrer tus dedos sobre las líneas escritas y que tus ojos bailen en cada palabra, deshojar páginas cual margaritas leer y releer, volver hojas atrás y hasta dormir en el campo al lado de tu libro soñando con ese poema o esa frase que arrugó tu corazón… el alma. Pero… hoy pesa mucho el tema económico en mi caso al menos, así que es mas sencillo sacar libros digitales.

10. Tu poemario “Nocturna soledad y otros poemas” me incitan a preguntarte: ¿Prefieres la soledad para escribir o te concentras bajo cualquier circunstancia? Escribo en todo momento, sé que no es correcto, pero escribo mientras camino rumbo al trabajo, por ejemplo, pero prefiero la magia de la noche y su silencio para llenarme de todos esos sonidos que emite el universo vibran y hacen eco en mi alma dictándome las locuras que, en palabras, frases, estrofas se plasman.

11. Háblanos de los premios que has recibido por tus escritos Seria mentir decir que he recibido PREMIOS como tal, tuve mención honrosa en LOS JUEGOS FLORALES DE CUENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2002 con mi trabajo “CUANDO FLOREZCAN LOS JAZMINES” lo que sí vengo recibiendo son varios reconocimientos, distinciones y diplomas de diferentes grupos de poesía de muchos países por mi labor literaria como aprendiz de poeta como suelo llamarme.

12. Si tus poemarios fueran ropa ¿qué tipo de ropa llevarías y de que color? Ropa hecha de naturaleza, original, fresca, que me permita correr, trepar cerros, arboles, rocas, cruzar ríos, dormir bajo la luna, y los colores: azul, vino, maíz, verde oscuro, negro y variantes del plomo.

13. Cuéntanos, si se puede, sobre tus futuros proyectos. Mi visión para este 2021 era sacar 10 poemarios, pero por temas ya mencionados anteriormente solo sacaré 5, así que espero que en el primer trimestre del 2022 poder publicar los 5 libros que están listos y una novela cuyo título es LA AGONIA DE UN SUEÑO.

14. Cuando piensas en tus logros, ¿aparece en tu mente alguna persona que te alentara a lograrlo? Persona no, personas mi familia indiscutiblemente que aun creen en mí (Madre y hermanos… y papá que no vio en vida lo que su ovejita negra va caminando en los lares literarios, dando sus primeros pasos, pero sé que donde esté sonríe conmigo en mi lapicero, en las blancas hojas que desean llenarse, en mi voz cuando leo y en cada suspiro con su recuerdo, papá se mudó a mi corazón.)

15. Da un consejo a los jóvenes poetas que no se atrevan a mostrar su poesía. El tiempo corre tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos ya estás por los 40 años, así que queridos jóvenes mientras más pronto muestren su arte más oportunidad tendrán de mejorar y mejorar cada día, tengan FE EN USTEDES MISMOS, mientras AMEN LO HACEN estarán en el camino correcto, den su paso de FE y láncense al vacío, que vacío es solo un decir, hay un extenso colchón de mengua la caída y te impulsa aún más alto del lugar de donde saltaste. CREE EN TI PARA CREAR MAGIA, todos lo tenemos solo déjenlo fluir. Y finalmente chicos: ES MAGIA Y BENDICION VIVIR EN TUS VERSOS POESIA. Muchas gracias!!