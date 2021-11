Cinco claves prácticas para lograr mayor presencia en un canal de YouTube La clave no solo se encuentra en el contenido del canal, sino en la forma en que se lo presenta Redacción

sábado, 20 de noviembre de 2021, 11:17 h (CET) Los vídeos son uno de los soportes más elegidos de internet y YouTube es una de las plataformas más populares del mundo para compartirlos. Cada día, millones de personas entran buscando vídeos instructivos o de entretenimiento. El material audiovisual también es el que más interacciones de los usuarios logra. Pero ¿de qué forma es posible darle presencia a un canal de YouTube entre los millones existentes? La clave no solo se encuentra en el contenido del canal, sino en la forma en que se lo presenta.

En esta nota mostramos 5 claves para lograr mayor presencia con un canal de YouTube.

1. Analizar el nicho

Antes de comenzar un canal en YouTube, se debe tener en claro qué tipo de contenido se va generar. Hay que conocer si existe una audiencia para ese contenido, qué tan grande es y qué tan competitivo es el nicho. En este punto, una herramienta de análisis de palabras claves puede ser vital. De esta forma, se observa la competencia y se planifica mejor la estrategia para el canal. Escoger un nicho específico es fundamental.

2. Crear una buena imagen del canal

La imagen del canal de YouTube es personalizable. Por ello, es importante crear un diseño práctico y agradable para que las personas quieran suscribirse. Este debe contar, por ejemplo, con una buena cabecera especialmente diseñada. Otro detalle fundamental para una apariencia cuidada, es presentar un avance sobre la temática del canal y refleje su estilo para los nuevos o posibles suscriptores. También, pueden crearse secciones destacadas, con vídeos muy populares, para atrapar la atención de quien entra a curiosear.

3. Crear una introducción

Existen claves para crear intros para YouTube atractivas para los espectadores. En primer lugar, no debería durar más de 10 segundos. Además, su estética debe reflejar la del canal en general, ser clara y acorde al contenido que está presentando. También es importante que la música sea coherente con el producto. Agregar algún elemento que sorprenda y atrape la atención también es ideal. Por ejemplo, se puede colocar en la introducción el título del vídeo. 4. Escoger un buen título

La imagen del canal, comienza por un buen nombre. No debe usarse un nombre demasiado complejo para que la audiencia logre recordarlo, pero tampoco debe ser demasiado genérico. Un nombre como por ejemplo “warrior_182” dará la impresión de haber sido creado al azar por generador de e-mail. Lo mejor es que refleje la temática del canal. Una buena idea es inspirarse mirando los nombres de otros canales similares.

5. Duración de los vídeos

La duración predeterminada máxima de un vídeo de YouTube es de 15 minutos y pasa a ser de 12 horas una vez comprobada la cuenta. Pero esto no quiere decir que se deban hacer uso de esos límites tan extensos. Para vídeos de marcas o instrucciones por ejemplo, lo recomendable es no superar los 3 minutos. Por supuesto, que la duración dependerá del proyecto. Siempre es necesario recordar que cuanto más interesante sea el material y menor el tiempo usado para presentarlo, mayor atención se recibirá.

